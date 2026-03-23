45% опрошенных россиян обращают внимание на HR-бренд компании при выборе места работы — «Авито Работа» и «Авито Реклама»

«Авито Работа» и «Авито Реклама» провели опрос среди более чем 8 тыс. работающих жителей России, чтобы выяснить, что важно соискателям при выборе работодателя и какую роль играет HR-бренд компании. Результаты показали, что главным критерием при выборе места работы остается уровень дохода (51%), однако немаловажную роль играют также удобное расположение офиса (34%) и официальное трудоустройство с «белой» зарплатой (31%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Среди других значимых факторов чаще всего также упоминались гибкий график (28%) и возможность сочетать работу и личную жизнь (27%). Еще 25% опрошенных считают важной позитивную рабочую атмосферу в коллективе, а 20% обращают внимание на стабильность компании на рынке. Для части соискателей важны и перспективы развития внутри: 16% респондентов отметили значимость карьерного роста, столько же — прозрачной системы премий и бонусов. Возможность удаленной или гибридной работы назвали важным фактором 14% участников опроса.

11% россиян также обращают внимание на расширенный социальный пакет, и столько же респондентов считают важными обучение и повышение квалификации за счет компании. Каждый десятый (10%) опрошенный отметил в качестве важного фактора при выборе работы интересные задачи и проекты. Несколько реже респонденты ориентируются на такие аспекты, как современный офис (9%), известность компании (9%) и наличие добровольного медицинского страхования (7%).

Найти же такого работодателя россиянам часто помогают онлайн-коммуникации. Почти половина (46%) участников опроса готовы откликнуться на вакансию под влиянием рекламы работодателя в интернете, если предложение включает хорошие перспективы и условия, причем особенно восприимчива к такой рекламе молодежь 18–24 лет (54%).

Главным источником информации о вакансиях по-прежнему служат личные рекомендации — 48% россиян узнают о новых карьерных возможностях через друзей и коллег. На втором месте в рейтинге источников — реклама на сайтах с объявлениями и на маркетплейсах (39%). Еще 28% россиян узнают о карьерных возможностях через рекламу в поисковых системах, 18% — в соцсетях, а 12% — через телевизионную рекламу.

«Репутация работодателя становится для соискателей таким же значимым фактором, как и условия работы. Мы видим, что почти половина пользователей готовы откликнуться на вакансию под влиянием рекламы в интернете, если предложение соответствует их ожиданиям. Это показывает, что реклама работает не только как источник информации, но и как инструмент, который помогает работодателю попасть в поле внимания кандидата», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

Репутация работодателя приобретает все большее значение: 45% респондентов считают HR-бренд компании важным фактором при выборе работы, при этом особенно внимательны к нему молодые специалисты 18–24 лет (54%) и 25–34 лет (50%). Эта тенденция проявляется и географически — сильнее всего на бренд ориентируются соискатели из крупных городов, особенно из Екатеринбурга (60%), Воронежа (60%) и Москвы (49%).

Среди элементов HR-бренда наибольшее значение для соискателей имеют взаимоотношения между руководителями и сотрудниками — их отметили 43% участников опроса. Также важными оказываются внутренние отношения и культура команды (33%), уют и атмосфера на рабочем месте (32%), репутация компании и ее присутствие в рейтингах (24%). Группа факторов с сопоставимой значимостью (18–19%) включает социальную ответственность компании — корпоративные и экологические инициативы, официальную информацию о работодателе на сайте и в соцсетях, а также мотивационные и обучающие программы для сотрудников. Важным фактором является инновационность компании и использование современных технологий, таких как ИИ и автоматизация (11%).

«Почти половина соискателей из городов-миллионников (49%) учитывают репутацию работодателя при выборе работы. В крупных городах у кандидатов значительно больше возможностей выбора, поэтому при поиске работы они ориентируются не только на уровень дохода. В частности, уделяют больше внимания дополнительным факторам — репутации работодателя, атмосфере в коллективе, стилю управления, комфорту офисного пространства и уровню корпоративной социальной ответственности», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Судя по всему, многие работодатели уже справляются с этими ожиданиями — 66% россиян заявили, что полностью или в целом довольны своим нынешним местом работы. Больше всего довольных своей работой респондентов оказалось среди сотрудников салонов красоты (75%), мастеров по оказанию персональных услуг (74%), работников сферы образования (70%) и сотрудников финансов, логистики и HR (70%).