CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Зарплаты Python-разработчиков выросли на рекордные 40%

В 2026 г. зарплаты Python-разработчиков выросли на рекордные 40%, в то время как в медианные зарплаты программистов и аналитиков сократились в среднем на 4% по данным зарплатного исследования группы компаний Selecty. Об этом CNews сообщили представители Selecty.

Особенно ценятся кандидаты с гибридными компетенциями. Они работают не только Python, но имеют экспертизу в смежных областях, связанных с ИИ. Например, владеют стеком Python + ML, умеют работать с данными (SQL, Spark), а также имеют опыт не только создания моделей, но и запуска их в работу (MLOps, Docker, Kubernetes). Такие программисты становятся ключевыми участниками цифровой гонки.

В 2025 г. медианная зарплата middle-специалиста с языком Python составляла 279,3 тыс. рублей, а в 2026 г. достигла 393,3 тыс. руб. Для более опытных специалистов в грейде senior рост оказался несколько ниже, так как уровень зарплаты изначально был крайне высок: 435,3 тыс. руб. в 2025 г. против 453,9 тыс. руб. в 2026 г.

Ксения Шереметьева, операционный директор Selecty: «Рост зарплат дополнительно стимулирует ограниченное предложение на рынке. Подготовка специалистов с подобным набором навыков требует значительно больше времени, чем обучение классической разработке, поэтому спрос существенно опережает предложение».

<p>Евгений Степанов, ICL Техно: Создать полноценную отечественную экосистему техники пока нереалистично</p>
В результате в 2026 г. наблюдается смещение рынка в сторону мультизадачных специалистов. Python-разработчик все чаще нужен бизнесу не только как кодер, но и инженер данных, аналитик и частично исследователь.

Ксения Шереметьева считает, что этот тренд только усилится в ближайшие несколько лет. Компании продолжат инвестировать в ИИ-решения, а значит спрос на гибридные компетенции будет расти.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Показать еще

