CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Инженеры, врачи, программисты и рабочие профессии: рейтинг специальностей для выпускников школ в 2026 году

В топе наиболее популярных направлений для поступления в вузы в 2026 г. — инженерные и медицинские факультеты, ИT на третьем месте. В опросе SuperJob приняли участие 2000 родителей выпускников 9 и 11 классов школ из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Среди родителей 9-классников 56% рассказали, что их дети пойдут учиться в колледж, а среди родителей 11-классников — 11%. Поступать в вузы будут дети 63% опрошенных.

Самыми востребованными направлениями в высших учебных заведениях в 2026 г. стали инженерное дело и медицина: по 15% родителей назвали эти профессии. На втором месте — ИT-специальности, их указали 12%. Интересно, что в последние годы именно сфера информационных технологий была первой по популярности, но сейчас ситуация изменилась. Стране остро не хватает инженеров, и государство активно поддерживает направления подготовки ИТР. Третью строку заняли переводчики и лингвисты (11%). Далее следуют юристы и учителя (по 6%), PR-менеджеры и экономисты (по 5%).

Среди поступающих в колледжи и училища ИT-направления остаются лидерами: 20% родителей заявили, что их дети будут осваивать профессию программиста или ИT-специалиста. На втором месте — рабочие специальности в строительстве и производстве (15%). Третье место заняла медицина (14%). В топ-5 вошли педагогика (10%), а также юриспруденция и строительство (по 7%).

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу
Населенных пунктов: 383

Время проведения: 1-20 апреля 2026 г.

Исследуемая совокупность: родители детей, заканчивающих школу в этом году

Размер выборки: 2000 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

За что мы платим? Россияне собрались массово бойкотировать подписки на сервисы – цены выше, контента меньше

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

«Альфа-Капитал» вложился в российского разработчика промышленных роботов

IBP стала главным инструментом выживания бизнеса в условиях турбулентности

Anthropic ищет в Европе сотрудника с зарплатой больше $300 тысяч в месяц для поиска новых мощностей ЦОД

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще