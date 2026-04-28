Генеральный директор Postgres Professional переизбран в правление АРПП «Отечественный софт»

Генеральный директор Postgres Professional Иван Панченко переизбран в состав правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» на новый срок. Решение принято по итогам годового общего собрания АРПП, которое состоялось 21 апреля 2026 г. в РТУ МИРЭА. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

В ходе собрания участники Ассоциации подвели итоги деятельности за 2025 г., утвердили отчетную документацию, финансовый план и бюджет на 2026 г., а также определили приоритетные направления работы на 2026–2027 гг. В числе ключевых направлений были обозначены технологическая независимость, цифровая трансформация и искусственный интеллект, поддержка экспорта российского ПО, информационная безопасность, развитие российского ПО в образовании, промышленности, здравоохранении и других отраслях.

Значимым направлением общественно-отраслевой работы Ивана Панченко в рамках АРПП остается участие в развитии российского программного обеспечения и координации экспертного диалога между вендорами, заказчиками и отраслевыми объединениями. Иван Панченко возглавляет Комитет по интеграции российского программного обеспечения АРПП, в состав которого входят представители 43 компаний. Основной целью работы Комитета на 2026 г. является развитие совместимости и оказание содействия повышению зрелости комплексных программных продуктов российских разработчиков для поддержки конкурентоспособности отечественных решений и обеспечения цифрового суверенитета России.

Кроме того, Иван Панченко – председатель Центра компетенций развития СУБД. По итогам прошедшего года в рамках этой деятельности были сформированы предложения по ИТ-ландшафту СУБД российских вендоров, а также выполнена консолидация функционально-технических требований к классу программного обеспечения «Системы управления базами данных». В эту работу были вовлечены члены АКПО — крупнейшие государственные компании и корпорации, а также ряд ключевых российских вендоров СУБД.

Такая консолидация требований имеет стратегическое значение для рынка: она позволяет синхронизировать ожидания крупных заказчиков и возможности разработчиков, вырабатывать единые подходы к оценке зрелости отечественных СУБД и формировать более предсказуемую траекторию развития российских платформ управления данными. Для заказчиков это снижает риски миграции и эксплуатации критически важных информационных систем, а для вендоров — создает более прозрачный ориентир для продуктового развития.

«Сегодня технологическая независимость в области СУБД — это уже не только вопрос импортозамещения. Речь идет о формировании зрелой экосистемы, в которой заказчики, разработчики и отраслевые объединения совместно определяют требования к надежности, производительности, безопасности и совместимости решений. Работа в правлении АРПП и в Центре компетенций развития СУБД позволяет системно участвовать в этом процессе и выстраивать диалог, необходимый для развития конкурентоспособного российского ПО», — отметил Иван Панченко, генеральный директор Postgres Professional.