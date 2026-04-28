VK Tech запускает программу поддержки для среднего и малого бизнеса при переходе в облако

VK Tech поддержит средний и малый бизнес при переходе на облачную платформу VK Cloud на общую сумму 500 млн руб. Все участники программы получат приветственный грант в размере 150 тыс. бонусов на нагрузочное тестирование, скидки до 50% на облачные сервисы в первые три месяца и бесплатный автоматизированный перенос систем. Об этом CNews сообщили представители VK.

Программа поддержки позволяет среднему и малому бизнесу решать задачи, которые возникают при масштабировании: развертывание новых контуров за минуты, перенос баз данных в управляемые сервисы с автоматическим бэкапом и мониторингом, запуск тестовых и продуктовых сред без нагрузки на собственное железо. Бонусы и скидки распространяются на любые варианты развертывания инфраструктуры: от полной миграции в VK Cloud до гибридных форматов, когда часть систем остается в контуре клиентов, а пиковые и новые нагрузки переходят на облачную платформу VK Tech.

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу
Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу цифровизация

«По прогнозу Specter Consulting Group, к 2027 г. 70% среднего и малого бизнеса планируют внедрить облачные сервисы. При этом главным барьером становится не технология, а цена перехода и двойная оплата инфраструктуры на время миграции. Программа «Быстрый старт» обнуляет этот барьер: мы покрываем грантом расходы на нагрузочное тестирование и берем на себя половину счета на старте. Мы инвестируем в инфраструктуру клиентов, чтобы они инвестировали в свой продукт», — сказал руководитель направления облачных технологий VK Tech Дмитрий Лазаренко.

Программа доступна новым пользователям VK Cloud, а также компаниям, которые зарегистрировались ранее, но не проводили денежных транзакций. Участие подтверждается после верификации статуса юрлица или ИП. Заявки принимаются до 31 июля 2026 г. на сайте VK Cloud.

