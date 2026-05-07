RWB объявила набор в программу стажировок

RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) объявила о запуске набора во второй сезон программы стажировок для студентов. До 24 мая 2026 г. студенты российских вузов 2–3 курсов бакалавриата, 2–4 курсов специалитета или 1 курса магистратуры могут подать заявку на участие. Об этом CNews сообщили представители RWB.

После отбора студенты смогут пройти оплачиваемую стажировку длительностью до шести месяцев в одном из направлений компании RWB: юриспруденция, разработка, информационная безопасность, аналитика, менеджмент ИT-проектов и тестирование. Занятость составит до 30 часов в неделю, а в процессе стажерам предстоит решать реальные бизнес-задачи компании.

«В прошлом году мы впервые запустили программу стажировок и получили большой отклик — тысячи заявок от студентов со всей страны, 12 человек на место и 45% из них по завершении стажировки получили предложения остаться в компании. Стажировка в RWB дает возможность поработать с реальными задачами, погрузиться в процессы и получить практический опыт в технологической компании. Стажеры учатся у наставников, знакомятся с корпоративной культурой и развивают навыки, востребованные на рынке. По итогу программы каждый участник получит сертификат о прохождении стажировки в RWB. Для нас стажировки — это важный способ формировать кадровый резерв: мы даем амбициозной молодежи шанс проявить себя и в дальнейшем присоединиться к команде», — сказал директор департамента образования RWB Игорь Коваль.

Цифровизация

Подать заявку на участие могут студенты от 18 лет. Набор открыт до 24 мая 2026 г. на официальном сайте программы стажировок RWB. Стажеры будут развиваться под руководством ведущих специалистов компании из разных направлений.

Образовательное направление появилось в компании год назад. Сегодня RWB сотрудничает более чем с 70 вузами, колледжами и школами, запустила 12 совместных образовательных программ и провела три школьные олимпиады. Компания также регулярно участвует в карьерных мероприятиях, проводит лекции, хакатоны, стажировки и онлайн-практики для студентов.

