Сварщикам, DevOps-инженерам и дата-сайентистам в апреле 2026 г. предлагали самые большие зарплаты в России

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провели анализ рынка труда и выяснили, работникам каких профессий и в каких регионах работодатели готовы платить больше всех. Рейтинг специализаций возглавили сварщики, DevOps-инженеры и дата-сайентисты. Эти специалисты могут заработать выше 200 тыс. руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

В апреле 2026 г. медиана предлагаемой в вакансиях зарплаты в России составила 84 004 руб., что на 9 004 руб. или на 12% больше аналогичного показателя прошлого года. Напомним, в апреле 2025 г. медиана была на уровне 75 000 руб.

«Одни из самых больших зарплат в апреле 2026 г. российские работодатели предлагали специалистам производственно-инженерного профиля: сварщикам (медианный показатель — 251 518 руб.), геологам (192 857 руб.), главным инженерам проекта (190 600 руб.), геодезистам (149 211 руб.) и машинистам (132 401 руб.). Также мы наблюдаем традиционно высокие зарплаты в ИТ-секторе: медианная зарплата у дата-сайентистов составила 250 000 руб., у DevOps-инженеров — 223 950 руб., у системных аналитиков — 187 100 руб., а у разработчиков и программистов — 131 459 руб. Кроме того, возможность хорошо заработать есть у агентов по недвижимости (медианный показатель — 162 828 руб.), представители этой профессии стабильно занимают одно из высоких мест в списке самых оплачиваемых вакансий. Предложения для перечисленных специалистов в апреле были в среднем в два-три раза выше, чем по стране в целом», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

В разрезе профессиональных сфер наибольшие зарплаты в апреле 2026 г. наблюдались у высшего и среднего менеджмента (медиана 149 720 руб.), специалистов по инвестициям, стратегическому планированию и консалтингу (131 180 руб.).

В топ-10 с наибольшими предлагаемыми зарплатами также входят направления производственного и инфраструктурного сектора экономики: сельское хозяйство (122 836 руб.), добыча сырья (122 836 руб.), автомобильный бизнес (116 200 руб.), транспорт, логистика, перевозки (115 773 руб.), строительство, недвижимость (111 633 руб.), производство, сервисное обслуживание (100 325 руб.) и рабочий персонал (100 070 руб.). Замыкает этот список ИТ-сектор, медиана зарплатных предложений там составила ровно 100 000 руб.

Топ-10 профессиональных сфер с наибольшими предлагаемыми зарплатами, Россия, апрель 2026

Самыми «щедрыми» в вопросе предлагаемых зарплат в апреле 2026 г. оказались удаленные от центра России и северные регионы: Магаданская область (медиана зарплатных ожиданий — 148 826 руб.), Чукотский АО (148 585 руб.), Камчатский край (108 769 руб.), Ямало-Ненецкий АО (108 503 руб.), Республика Саха (Якутия) — 104 710 руб.

Традиционно высокие зарплатные предложения в Москве (110 000 руб.). Также в топ-10 входят, Амурская область (97 419 руб.), Московская область (94 771 руб.), Санкт-Петербург (92 440 руб.) и Сахалинская область (90 318 руб.).