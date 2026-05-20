TData и «АстраЗенека» будут развивать сегмент управления данными для игроков фармотрасли

Российский разработчик TData, входящий в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», и биофармацевтическая компания «АстраЗенека» объявили о заключении соглашения о технологическом сотрудничестве. Стороны объединят отраслевую экспертизу в фармацевтике и передовые компетенции в области управления и анализа данных.

Документ подписали Александр Чухланцев, генеральный директор TData, и Александр Мамонтов, директор по данным «АстраЗенека» в России и Евразии.

Компании уже реализуют совместный проект: «АстраЗенека» выбрала платформу RT.DataGovernance для управления корпоративными данными. Внедрение RT.DataGovernance позволит фармкомпании эффективнее управлять информацией, повышать контроль над данными и ускорить доступ к аналитике. TData работает совместно с командой консультантов Axenix, которая отвечает за разработку методологии управления данными и настройку решения для заказчика.

Развитие партнерства даст компаниям возможность демократизировать доступ к данным и укреплять культуру их использования среди сотрудников, создавать инструменты, позволяющие бизнес-подразделениям и ИТ говорить на одном языке и видеть новые возможности использования информации, накапливающейся в компании.

Александр Чухланцев, генеральный директор TData, сказал: «Доверие мирового лидера к нашему продукту – высокая оценка нашей экспертизы. Это партнерство доказывает зрелость российских решений, ведь фармотрасль отличают жесткие регуляторные требования и необходимость обеспечивать защиту чувствительных данных. Соглашение позволит нам глубже погрузиться в специфику отрасли и создавать решения под сложные запросы этой индустрии – тем самым помогая фармкомпаниям работать на благо пациентов».

Александр Мамонтов, директор по данным «АстраЗенека» в России и Евразии, отметил: «Сотрудничество с TData – важный шаг в развитии нашей экспертизы в области управления данными. Платформа RT.DataGovernance уже доказала свою надёжность и соответствие высоким стандартам фармацевтической отрасли. Уверен, что совместная работа позволит нам эффективнее управлять корпоративными данными, а TData – глубже погрузиться в отраслевую специфику и создавать готовые решения для фармкомпаний».