CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком
|

Генеральный директор MANGO OFFICE получил премию «Бизнес-лидеры» при информационной поддержке Forbes Club

Денис Голованов победил в номинации «Прорыв года. Трансформация компании»

mango-office-update.jpeg

28 мая 2026 года в особняке Дом Смирнова состоялась церемония вручения премии «Бизнес-лидеры» при информационной поддержке Forbes Club.

Проект направлен на формирование положительного имиджа российского бизнеса, развитие корпоративной культуры и популяризацию лучших практик управления компаниями.

Генеральный директор MANGO OFFICE Денис Голованов стал победителем в номинации «Прорыв года. Трансформация компании».

Награда была присуждена за масштабный проект развития MANGO OFFICE. Денис Голованов возглавил компанию в ноябре 2025 года – в период стратегических изменений.

Его ключевой задачей стало не только сохранение лидерских позиций MANGO OFFICE на рынке виртуальных АТС и унифицированных коммуникаций, но и создание новой технологической структуры федерального масштаба.

Трансформация включала масштабную перестройку технического ландшафта, обновление продуктовой стратегии, интеграцию управленческих процессов и создание единой модели развития.

Отдельным направлением работы стало формирование новой структуры управления. Она позволяет синхронизировать команды и исключить внутреннюю конкуренцию между бизнес-юнитами.

Как сохранить корпоративные коммуникации, несмотря на блокировку популярных мессенджеров
Как сохранить корпоративные коммуникации, несмотря на блокировку популярных мессенджеров Цифровизация

Проект реализовывался в максимально сжатые сроки — основные этапы трансформации были выполнены менее чем 6 месяцев.

Кроме Дениса Голованова, победителями премии стали также представители крупнейших российских корпораций: ВТБ, Альфа-Банк, СберПраво, X5 Медиа и М.Видео.

Денис Голованов, генеральный директор MANGO OFFICE:

«Эта награда принадлежит всей команде сотрудников! Я благодарен каждому из своих коллег.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

Во время трансформации компании я увидел важную вещь: команда сама хочет движения вперёд. Это не история, где изменения спускаются сверху.

Внутри компании есть энергия, амбиция и готовность расти».

О компании MANGO OFFICE

MANGO OFFICE – крупнейший поставщик SaaS-решений для бизнес-коммуникаций и ведущий игрок на UCaaS-рынке.

Более 50000 российских компаний и государственных учреждений используют UCaaS-платформу MANGO OFFICE.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Жадность Microsoft зашкалила. За доступ к ИИ-помощнику программистов обдирают до нитки по новой системе оплаты

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Начались поставки в войска скоростного малошумного БПЛА «Скат-220»

Америка тратит на господдержку производителей чипов больше всех в мире. Даже Китай не может ее переплюнуть

ФСБ раскрыла масштабную операцию по слежке за российскими чиновниками через смартфоны

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290