Генеральный директор MANGO OFFICE получил премию «Бизнес-лидеры» при информационной поддержке Forbes Club

Денис Голованов победил в номинации «Прорыв года. Трансформация компании»

28 мая 2026 года в особняке Дом Смирнова состоялась церемония вручения премии «Бизнес-лидеры» при информационной поддержке Forbes Club.

Проект направлен на формирование положительного имиджа российского бизнеса, развитие корпоративной культуры и популяризацию лучших практик управления компаниями.

Награда была присуждена за масштабный проект развития MANGO OFFICE. Денис Голованов возглавил компанию в ноябре 2025 года – в период стратегических изменений.

Его ключевой задачей стало не только сохранение лидерских позиций MANGO OFFICE на рынке виртуальных АТС и унифицированных коммуникаций, но и создание новой технологической структуры федерального масштаба.

Трансформация включала масштабную перестройку технического ландшафта, обновление продуктовой стратегии, интеграцию управленческих процессов и создание единой модели развития.

Отдельным направлением работы стало формирование новой структуры управления. Она позволяет синхронизировать команды и исключить внутреннюю конкуренцию между бизнес-юнитами.

Проект реализовывался в максимально сжатые сроки — основные этапы трансформации были выполнены менее чем 6 месяцев.

Кроме Дениса Голованова, победителями премии стали также представители крупнейших российских корпораций: ВТБ, Альфа-Банк, СберПраво, X5 Медиа и М.Видео.

Денис Голованов, генеральный директор MANGO OFFICE:

«Эта награда принадлежит всей команде сотрудников! Я благодарен каждому из своих коллег.

Во время трансформации компании я увидел важную вещь: команда сама хочет движения вперёд. Это не история, где изменения спускаются сверху.

Внутри компании есть энергия, амбиция и готовность расти».

