ИБ-интегратор IT Task подвел итоги 2025 года

В 2025 г. компания IT Task укрепила позиции на российском рынке информационной безопасности: расширила сервисные и инженерные направления, модернизировала сервисный центр и усилила присутствие в enterprise-сегменте. По итогам года количество реализованных проектов превысило 500, а оборот компании достиг 1,812 млрд руб., что на 42% выше показателей 2024 г. Численность команды за год увеличилась с 83 до 104 сотрудников. Об этом CNews сообщили представители IT Task.

В компании отмечают, что рост стал результатом не только сохраняющегося высокого спроса на решения в области кибербезопасности и импортозамещения, но и последовательного укрепления внутренних компетенций. В течение года компания IT Task продолжила инвестировать в инженерную экспертизу, обучение технических специалистов, развитие услуг сопровождения и совершенствование внутренних процессов работы с проектами и заказчиками.

В 2025 г. ИБ-интегратор сфокусировался на развитии направления сервисных услуг, существенно расширив возможности собственного сервисного центра. Компания усилила компетенции в области сопровождения и эксплуатации ИБ-решений, обеспечив поддержку как собственных, так и облачных инфраструктур.

Одним из важных этапов стало создание собственного коммерческого SOC. Это позволило интегратору расширить портфель управляемых сервисов и укрепить позиции в сегменте аутсорсинга ИБ-функций.

Традиционный рост спроса на сервисные услуги связан как с необходимостью сокращать время обнаружения и реагирования на киберинциденты в условиях растущей скорости атак, так и с экономическими факторами. Для многих организаций передача части функций ИБ на аутсорсинг оказывается более эффективной с точки зрения затрат, чем формирование собственной команды специалистов, приобретение необходимых средств защиты и обеспечение их круглосуточного сопровождения.

Дополнительным драйвером развития бизнеса стало увеличение числа крупных заказчиков и комплексных проектов enterprise-уровня. В компании отмечают, что бизнес все чаще делает ставку не на внедрение отдельных средств защиты, а на выстраивание устойчивой ИБ-архитектуры с учетом дальнейшего масштабирования.

Одним из наиболее динамично развивающихся направлений в 2025 г. для IT Task стали услуги по анализу защищенности и тестированию на проникновение. В течение года компания IT Task расширила собственную команду пентеста и усилила экспертизу в области оценки защищенности внешнего периметра, веб- и мобильных приложений, Active Directory, внутренней инфраструктуры и корпоративных сервисов. Одновременно вырос спрос на услуги по обеспечению безопасности приложений (AppSec) и по оценке соответствия требованиям оценочного уровня доверия ОУД4. По оценке IT Task, многие организации все чаще рассматривают пентест не как разовую проверку, а как регулярный инструмент оценки устойчивости инфраструктуры и эффективности уже внедренных средств защиты. Этот тренд нашел отражение и в развитии собственных услуг интегратора: компания представила облачную MSSP-услугу сканирования периметра заказчика.

Структура проектов IT Task по итогам 2025 г. отражает сбалансированный характер спроса на рынке информационной безопасности. Основу проектного портфеля продолжают формировать инфраструктурные направления: на сетевую безопасность пришлось 25,6% реализованных проектов, на защиту конечных точек — 16,7%, еще 9,5% составили проекты по защите инфраструктуры. В совокупности эти направления обеспечили более половины всей проектной деятельности компании.

Вместе с тем заказчики все чаще рассматривают кибербезопасность не только как набор технологических решений, но и как систему процессов, требующую постоянного развития и сопровождения. Это подтверждает высокий спрос на консалтинговые услуги (15,3%), ИБ-сервисы (13,5%), решения в области аутентификации и управления доступом (8,8%), а также проекты по анализу защищенности (8,4%).

Среди наиболее востребованных классов решений в 2025 г. компания выделяет PAM, SIEM, NGFW/СКЗИ, VM, SGRC, MFA/SSO и EDR/XDR, а также решения для мониторинга инфраструктуры и защиты объектов критической информационной инфраструктуры.

«За последние два года рынок сильно повзрослел. Крупный бизнес стал гораздо прагматичнее относиться к кибербезопасности. Сегодня ИБ все чаще рассматривается как инвестиция в устойчивость бизнеса. Поэтому при выборе решений компании оценивают не только уровень защищенности, но и то, как эти инструменты будут влиять на эксплуатационные затраты, внутренние процессы и способность организации противостоять инцидентам. Из-за этого меняется и сам рынок: заказчики все чаще оценивают ИБ-проекты не только по уровню защищенности инфраструктуры, но и с точки зрения стоимости эксплуатации, устойчивости сервисов, нагрузки на внутренние команды и возможности долгосрочного развития ИТ-архитектуры», — отметил исполнительный директор IT Task Антон Головатый.

«Сегодня внедрение инструментов ИБ уперлось в стеклянный потолок экономики и ресурсов. Лицензии на флагманские продукты становятся неподъемными, серверное оборудование — в остром дефиците, а сама инфраструктура безопасности все больше напоминает классическую модель MSSP: дорогую в содержании и сложную в масштабировании. При этом фокус сместился с покупки софта на качество его эксплуатации. Эффективная поддержка таких решений требует узкопрофильных компетенций, которые сложно удерживать внутри компании, особенно когда экспертиза заказчика неизбежно размывается между множеством задач. В этих условиях бизнес вынужденно переходит от идеи "купить и внедрить" к аутсорсингу ИБ-функций. Заказчику нужен не просто набор коробок, а готовая сервисная модель (SOC-as-a-Service), в рамках которой вопросы мониторинга и реагирования берут на себя профильные специалисты», — сказал технический директор IT Task Антон Антропов.

В 2026–2027 гг. IT Task сосредоточится на расширении экосистемы управляемых сервисов информационной безопасности и дальнейшем развитии сервисного центра компании. В планах — масштабирование услуг технического сопровождения и эксплуатации ИБ-решений, развитие собственного SOC, а также запуск новых MSSP-решений совместно с российскими вендорами.