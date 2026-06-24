МТС запустила платформу для выхода предприятий на оптовый энергорынок

МТС запустила сервис, который существенно упрощает доступ для предприятий на оптовый рынок электроэнергии (ОРЭМ). Решение ориентировано на предприятия с суммарной мощностью от 750 кВт и обеспечивает сопровождение клиента на всех этапах — от расчета экономического эффекта до первого счета на оптовом рынке. Выход на энергорынок позволит компаниям сэкономить десятки миллионов рублей в год. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сервис берет на себя всю бумажную и организационную работу: подготовку документов, взаимодействие с регуляторами, согласование точек поставки. Также он позволяет устанавливать и настраивать систему коммерческого учета электроэнергии, которая проходит все проверки и допускается на оптовый рынок. При этом оборудование остается в собственности клиента и не привязано к конкретному поставщику электроэнергии. Если компания захочет сменить сбытовую организацию или вернуться на розничный рынок, перестраивать учет не придется. Данные можно хранить в облаке МТС, частично на серверах заказчика или полностью локально в зависимости от требований к безопасности.

Сервис подходит для заводов и производств мощностью от 750 кВт до 20 МВт: металлургия, целлюлозно-бумажные комбинаты, тепличные хозяйства, химическая промышленность, холодильные склады, центры обработки данных. Для крупных предприятий (свыше 20 МВт), включая цементные и стекольные заводы, мясокомбинаты, горно-обогатительные комбинаты, выход на оптовый рынок экономит десятки и сотни миллионов рублей в год..

«Многие предприятия продолжают закупать электроэнергию через сбытовые компании и переплачивают, потому что боятся сложной процедуры выхода на энергорынок. Платформа МТС закрывает этот вопрос полностью: сервис помогает рассчитать выгоду, пройти все согласования, установить систему учета, чтобы клиент мог платить по оптовым ценам. При этом учет останется у заказчика в любом, и его не нужно менять при смене поставщика. Это реальная экономия для производств, которая окупается уже в первый год», — отметил директор департамента управления комплексными продуктами МТС Павел Подколзин.