CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Университет «Зерокодер» и университет «Иннополис» запускают первую в России магистратуру для соло-предпринимателей

Совместная программа «Информационное технологическое предпринимательство» – первая в России программа, выстроенная вокруг модели соло-основателя: человека, который доводит идею до работающего бизнеса самостоятельно или малой командой. Функции маркетинга, аналитики, разработки и продаж берут на себя ИИ-агенты. Об этом CNews сообщили представители «Зерокодер».

Обучение стартует 1 сентября 2026 г., прием документов открылся 20 июня 2026 г.

Новая магистратура меняет саму единицу: здесь учат строить продукт, где роль команды выполняют ИИ-агенты, а человек выступает архитектором этой системы.

В основе обучения — AI Mindset: умение видеть, где применить искусственный интеллект, собирать из ИИ-инструментов рабочие связки и выстраивать вокруг них процессы — от анализа рынка и MVP до юнит-экономики, привлечения инвестиций и масштабирования. Прикладной ИИ встроен не в отдельную дисциплину, а в саму логику предпринимательства.

В отличие от представленных на рынке аналогичных проектов, совместная магистратура дает равный баланс технического и предпринимательского треков. Похожие проекты предлагают либо глубокий ML без бизнес-составляющей, либо предпринимательство без серьезной ИИ-части. Новая магистратура же объединяет оба направления и учит создавать ИИ-продукты, готовые к выходу на рынок, силами одного человека.

Что получит выпускник магистратуры

За два года студент превращает идею в работающий ИИ-продукт: проверяет спрос, привлекает первых пользователей, тестирует продажи и готовит прототип к масштабированию. Результат обучения — реализованный проект, научная публикация и питч перед экспертами инвестиционной индустрии. Все выпускники получают диплом магистра государственного образца университета «Иннополис», а лучшие смогут претендовать на инвестиции венчурного фонда «Зерокодер» — их заявки рассматриваются в первом приоритете.

Кирилл Пшинник, CEO и сооснователь университета «Зерокодер», глава венчурного фонда «Зерокодер», научный сотрудник университета «Иннополис», методолог магистратуры: «Мы строим не просто образование. Каждый модуль спроектирован так, чтобы к выпуску у студента был не только диплом, но и работающий продукт и понимание, как превратить его в бизнес. Выпускники смогут запускать технологические стартапы, управлять ИИ-проектами или вести цифровую трансформацию компаний — и в каждой из этих ролей они будут на голову выше тех, кто получил только техническое или только предпринимательское образование».

Почему именно сейчас

Владимир Зуев, RED Security: Четыре-пять лет назад атаки через подрядчиков были экзотикой, сейчас это насущная проблема
Владимир Зуев, RED Security: Четыре-пять лет назад атаки через подрядчиков были экзотикой, сейчас это насущная проблема безопасность

Запрос на формат соло-предпринимательства в России уже виден в цифрах: число зарегистрированных самозанятых превысило 15 млн человек, увеличившись за год почти на 27%, а рынок генеративного ИИ в 2025 году вырос впятеро. Бизнесу все чаще нужны люди, способные внедрять технологии осознанно, безопасно и с измеримым результатом. По данным совместного исследования «Зерокодер», университета «Иннополис», Высшей школы менеджмента СПбГУ и МГУ им. Ломоносова, потенциальная ежегодная экономия от внедрения генеративного ИИ в российской экономике может достичь 10,8 трлн руб. к 2030 г. Именно на стыке массового использования ИИ в бизнесе и новых предпринимательских компетенций построена магистратура.

Формат и поступление

Обучение — очное в дистанционном формате: живые занятия, практические задания и самостоятельная работа. Первый год — активное освоение дисциплин; к его концу студенты выбирают соло-формат или команду и выходят на второй курс с проверенной идеей. Второй год посвящен практике: реализация проекта под научным руководством, выпускная работа, научная статья и финальная защита в формате питча.

Профиль предыдущего образования и год его получения значения не имеют — важны уверенное владение цифровыми инструментами и готовность постоянно учиться. Группа — до 30 человек. Отбор включает анкетирование, собеседование с приемной комиссией и вступительное тестирование.

Кому подойдет: действующим предпринимателям, ушедшим из найма руководителям и экспертам в своей нише, которые хотят быстро тестировать решения и запускать ИТ-продукты в формате MVP на базе готовых ИИ-моделей — для собственного бизнеса или нового ИИ-направления внутри компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Электронные перевозочные документы: три пути перехода и одна ошибка, которая обойдется дороже всего

Сотрудники японского производителя флеш-памяти Kioxia озолотились на ИИ-буме

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Российский производитель оптоволокна привлек 2 миллиарда для погашения долгов перед Сбербанком

Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще