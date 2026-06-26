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Исследование: 85,3% студентов готовы работать в крупной компании только ради опыта

Диджитал-компания HINT совместно с медиа «Первое студенческое агентство» провели исследование о том, как студенты и выпускники начинают карьеру в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители HINT.

По данным опроса, молодые специалисты воспринимают первый карьерный этап как период накопления опыта, а не только как поиск стабильного дохода. Почти половина респондентов (48,8%) считают отсутствие опыта главным препятствием при поиске первой работы. На этом фоне крупная компания становится для студентов и выпускников способом быстрее получить профессиональную базу, первые рабочие кейсы и понятную точку входа в профессию.

85,3% участников исследования готовы работать в крупной компании только ради опыта: 46,3% ответили «да», еще 39% выбрали вариант «скорее да». Лишь 2,4% респондентов однозначно заявили, что не готовы рассматривать такой вариант, еще 12,2% выбрали ответ «скорее нет».

Запрос на опыт связан с общей оценкой рынка труда. Более половины опрошенных считают, что начинающему специалисту сегодня сложно найти работу: 34,1% выбрали вариант «скорее сложно», еще 24,4% — «очень сложно». Помимо отсутствия опыта, среди главных барьеров респонденты называют низкие зарплаты (24,4%) и слишком высокие требования работодателей (12,2%).

Запрос на понятную среду для старта отражается и в критериях выбора работодателя. Главным фактором для 31,7% респондентов остаются условия и формат работы. На втором месте оказался руководитель (19,5%), далее следуют возможности обучения и профессионального роста (17,1%). Сильный бренд компании и интересные проекты набрали по 9,8%.

Отдельный блок исследования был посвящен роли руководителя на старте карьеры. 51,2% респондентов считают его критически важным, еще 41,5% — очень важным. Самым востребованным стилем управления стали наставничество и поддержка: этот вариант выбрали 68,3% участников опроса. В то же время жесткий контроль и максимальную самостоятельность не выбрал никто из респондентов.

Ожидание поддержки связано и с основными страхами молодых специалистов. Сильнее всего на первой работе их могут разочаровать перегрузка и стресс (26,8%), плохой руководитель (24,4%) и отсутствие обучения (17,1%).

«На старте карьеры молодому специалисту важно не просто попасть в компанию, а понять, как устроена профессия изнутри. Первая работа должна давать не только задачи, но и контекст: зачем они нужны, как оценивается результат и куда можно расти дальше», — сказала Александра Дробышева, генеральный директор HINT.

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Отношение к формату работы оказалось более прагматичным, чем принято считать. Удаленный или гибридный формат критически важен только для 17,1% респондентов. Для 46,3% он скорее важен, но не является обязательным, а для 29,3% формат работы не принципиален. При этом 53,7% участников исследования хотели бы начать карьеру с официального трудоустройства по трудовому договору.

Зарплатные ожидания молодых специалистов в основном сосредоточены в диапазоне 50–80 тыс. руб. 53,7% респондентов считают такую зарплату справедливой на старте карьеры. Реально на этот уровень дохода на первой работе рассчитывают 39%, еще 29,3% готовы начать карьеру с зарплаты до 50 тыс. руб. При этом большинство участников исследования (53,7%) ожидают заметного роста дохода через один-два года после начала работы.

«Как трудоустроенный магистрант, могу отметить, что сегодня на рынке труда действительно существуют определенные сложности с трудоустройством молодежи. С этими проблемами сталкиваются как молодые специалисты, ищущие работу и возможности для профессионального развития, так и работодатели, испытывающие трудности с подбором подходящих кандидатов. Результаты исследования еще раз подтверждают, что между ожиданиями молодых специалистов и запросами рынка сохраняется ряд барьеров, которые требуют внимания со стороны всех участников рынка труда», — сказала Алиса Хомич, редактор научного отдела СМИ «Первое студенческое агентство», специалист пресс-службы МИФИ.

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Несмотря на сложный вход на рынок труда, молодые специалисты сохраняют карьерные амбиции. 39% респондентов скорее хотели бы открыть собственное дело в будущем, еще 9,8% уже планируют такой шаг. Кроме того, 70,7% участников исследования допускают для себя управленческую роль в перспективе: 36,6% точно хотели бы стать руководителями, еще 34,1% выбрали вариант «скорее да».

Методология

В исследовании приняли участие 410 студентов, выпускников и начинающих специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Большую часть респондентов составили студенты бакалавриата (43,9%), выпускники первых лет после окончания вуза (24,4%) и начинающие специалисты с опытом работы до трех лет (19,5%). Также в опросе приняли участие студенты магистратуры (7,3%) и участники, находящиеся в поиске первой работы или стажировки (2,4%). Исследование проводилось в июне 2026 года в формате анонимного онлайн-анкетирования. Все ответы были обработаны с последующей группировкой схожих формулировок и подсчетом частотных значений.

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