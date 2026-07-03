«Аскон» станет партнером ПИШ «СтанкоИнструментТех» ОмГТУ

«Аскон» войдет в число индустриальных партнеров Передовой инженерной школы «СтанкоИнструментТех» Омского государственного технического университета. Соглашение о сотрудничестве подписали ректор ОмГТУ Павел Корчагин и директор по стратегическому маркетингу в машиностроении «Аскон» Павел Щербинин. Об этом CNews сообщил представитель «Аскон».

ПИШ «СтанкоИнструментТех» создана на площадке Омского политеха в 2024 г. Ключевая задача школы – непрерывно обеспечивать критически важные производства средствами технологического оснащения, специализированным оборудованием и квалифицированными инженерными кадрами.

Сотрудничество «Аскон» и ПИШ будет направлено на внедрение отечественного инженерного программного обеспечения в учебный процесс и научно-исследовательские работы по машиностроительным направлениям. На базе ОмГТУ планируется организовать цифровое образовательное пространство по станкостроению: здесь развернут программный комплекс «Аскон» для проектирования и управления жизненным циклом изделия (PLM-комплекс). На таком полигоне преподаватели смогут подготовить методическую базу для сквозного применения PLM-комплекса для всех инженерных специальностей, а студенты – отработать на практике цифровые навыки, востребованные омскими промышленными предприятиями.

Еще одна совместная инициатива связана с подготовкой учителей труда (технологии) для школ Омской области. При поддержке «Аскон» университет разрабатывает курс по 3D-моделированию и станет центром компетенций по системе «Компас-3D» для педагогов и методистов.