CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

«Аскон» станет партнером ПИШ «СтанкоИнструментТех» ОмГТУ

«Аскон» войдет в число индустриальных партнеров Передовой инженерной школы «СтанкоИнструментТех» Омского государственного технического университета. Соглашение о сотрудничестве подписали ректор ОмГТУ Павел Корчагин и директор по стратегическому маркетингу в машиностроении «Аскон» Павел Щербинин. Об этом CNews сообщил представитель «Аскон».

ПИШ «СтанкоИнструментТех» создана на площадке Омского политеха в 2024 г. Ключевая задача школы – непрерывно обеспечивать критически важные производства средствами технологического оснащения, специализированным оборудованием и квалифицированными инженерными кадрами.

Искусственный интеллект в России: от пилотов к промышленной эксплуатации
Искусственный интеллект в России: от пилотов к промышленной эксплуатации цифровизация

Сотрудничество «Аскон» и ПИШ будет направлено на внедрение отечественного инженерного программного обеспечения в учебный процесс и научно-исследовательские работы по машиностроительным направлениям. На базе ОмГТУ планируется организовать цифровое образовательное пространство по станкостроению: здесь развернут программный комплекс «Аскон» для проектирования и управления жизненным циклом изделия (PLM-комплекс). На таком полигоне преподаватели смогут подготовить методическую базу для сквозного применения PLM-комплекса для всех инженерных специальностей, а студенты – отработать на практике цифровые навыки, востребованные омскими промышленными предприятиями.

Еще одна совместная инициатива связана с подготовкой учителей труда (технологии) для школ Омской области. При поддержке «Аскон» университет разрабатывает курс по 3D-моделированию и станет центром компетенций по системе «Компас-3D» для педагогов и методистов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Умер знаменитый ИТ-бизнесмен Александр Калинин

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews

Apple может выпустить пять новых моделей iPhone до середины 2027 года

Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза»

«Роботизированная копия птицы»: на Западе испытали небольшие дроны, летающие при порывистом ветре

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще