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Самыми частыми мишенями телефонных мошенников на Южном Урале стали пенсионеры с низким доходом

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала мошеннические и спам-звонки в Челябинской области в первом полугодии 2026 г. Чаще всего мошенники и спамеры пытались дозвониться женщинам в возрасте 65 лет и выше. При этом злоумышленники использовали уже ставшие классическими схемы обмана. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Хотя общее число спам-вызовов в Челябинской области снизилось до 15 млн, что на 35% меньше по сравнению с 2025 г., высокая активность телефонных злоумышленников в регионе сохранилась. В целом, за первое полугодие решения на базе искусственного интеллекта и Big Data МТС сэкономили южноуральцам три с половиной миллиона минут, что более шести с половиной лет несостоявшихся разговоров с недоброжелателями.

Чаще всего телефонные мошенники представлялись южноуральцам работниками пенсионных и социальных служб, государственных органов, а также предлагали инвестиционные услуги и дополнительный доход. Рекламные звонки, на которые челябинцы не давали согласия, чаще всего были связаны с банками и финансовыми услугами, обращениями коллекторов, рекламной информацией и опросами. Больше всего нежелательных вызовов за первую половину года было адресовано женщинам от 65 лет, получающим пенсию. Мужчинам-пенсионерам звонили в два раза реже.

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Искусственный интеллект «Защитника» анализирует каждый подозрительный звонок по более чем 200 признакам и может пресечь угрозу еще до того, как абонент поднимет трубку. Кроме того, инструмент на основе умных алгоритмов может прямо во время разговора предупредить человека о потенциальном мошеннике.

«Телефонные мошенники постоянно придумывают новые сценарии обмана и адаптируют старые схемы под актуальную повестку. Защита абонентов требует технологий, способных распознавать мошеннические действия в режиме реального времени, поэтому мы постоянно развиваем наши сервисы по цифровой безопасности, в том числе используем для этого искусственный интеллект. Например, «Защитник» анализирует сотни параметров входящего вызова и помогает отсеивать спам и потенциально опасные звонки, а опция «Безопасный звонок» предупреждает пользователя прямо во время разговора, если система обнаруживает признаки мошенничества. Такой подход позволяет не только снизить количество нежелательных звонков, но и помогает нашим абонентам вовремя распознать попытку обмана и защитить себя», – отметил директор МТС в Челябинской области Алексей Быков.

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