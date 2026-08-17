Comindware и «Плансис» подписали соглашение о партнерстве

Компания Comindware (ООО «Колловэар»), российский разработчик low-code-платформы для управления бизнес-процессами и цифровой трансформации, и консалтинговая компания «Плансис» (PlanSys), специализирующаяся на внедрении процессного подхода к управлению организациями, подписали соглашение о партнерстве. Стороны объединят технологическую и методологическую экспертизу, чтобы предложить заказчикам полный цикл работ с бизнес-процессами — от их описания, анализа и оптимизации до автоматизации и последующего контроля исполнения в единой цифровой среде. Об этом CNews сообщил представитель Comindware.

Спрос на автоматизацию бизнес-процессов в России продолжает расти, однако сама по себе программная платформа не гарантирует результата: если процессы не описаны, не проанализированы и не выстроены методологически, их автоматизация нередко лишь закрепляет существующие проблемы. Партнерство Comindware и «Плансис» направлено на то, чтобы заказчики получали не «автоматизацию ради автоматизации», а осмысленную цифровую трансформацию, в которой технологии опираются на выверенную процессную модель компании.

Comindware развивает low-code-платформу, на базе которой компании из различных отраслей — от промышленности и телекоммуникаций до госсектора и сферы услуг — создают решения для автоматизации бизнес-процессов, электронного документооборота, управления закупками, сервисного обслуживания и других задач. «Плансис», в свою очередь, более 15 лет занимается консалтингом в области процессного управления: компания реализовала свыше 50 проектов, связанных с описанием, анализом и совершенствованием бизнес-процессов, разработкой стратегий, настройкой систем показателей и автоматизацией. В своих проектах «Плансис» сочетает процессный, датацентричный и ИИ-ориентированный подходы, добиваясь того, чтобы решения принимались на основе качественных данных, а искусственный интеллект работал внутри управляемых сквозных процессов.

В рамках партнерства «Плансис» будет использовать платформу Comindware в проектах автоматизации у своих заказчиков, а Comindware получит партнера с сильной методологической школой, способного сопровождать клиентов на этапах, предшествующих автоматизации и следующих за ней: диагностика и аудит процессов, проектирование целевых моделей, обучение сотрудников, контроллинг и непрерывные улучшения. Такой тандем позволит сократить путь заказчика от идеи до работающего цифрового процесса и повысить отдачу от инвестиций в автоматизацию.

«Мы последовательно развиваем партнерскую сеть и особенно ценим партнеров, которые приходят к автоматизации со стороны управленческого консалтинга, — сказал Виталий Шпак, генеральный директор Comindware. — Команда «Плансис» умеет разбирать деятельность компании до уровня процессов, находить узкие места и проектировать целевую модель. Когда такая методологическая работа соединяется с возможностями нашей low-code-платформы, заказчик получает не просто ИТ-систему, а работающий инструмент управления, который можно быстро адаптировать под изменения бизнеса».

«Мы убеждены, что ценность для заказчика рождается на стыке методологии и технологий: сначала процессы нужно правильно спроектировать, затем — обеспечить их исполнение, — отметил Сергей Пахомов, генеральный директор компании «Плансис». — Платформа Comindware привлекла нас скоростью запуска решений и тем, что она объединяет моделирование процессов и корпоративной архитектуры с их исполнением в одном продукте. Это хорошо ложится в нашу логику работы: от диагностики и проектирования — к автоматизации и непрерывным улучшениям».

Стороны планируют развивать совместные проекты у заказчиков из различных отраслей, вырабатывать типовые подходы к сочетанию консалтинговых и внедренческих работ, а также совместно продвигать процессный подход к цифровой трансформации на российском рынке.