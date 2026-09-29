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Cloud.ru анонсировал второй выпуск облигаций на сумму не менее 10 млрд рублей

Cloud.ru, провайдер облачных сервисов и ИИ-технологий, разместит новый выпуск биржевых облигаций объемом не менее 10 млрд рублей и сроком обращения 2,5 года.

Тип купона — «плавающий». Ставка купона будет определяться как ключевая ставка ЦБ РФ плюс премия не более 200 базисных пунктов. Сбор книги заявок ожидается 8 октября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Надежность Cloud.ru как эмитента подтверждают высокие рейтинги кредитоспособности от независимых рейтинговых агентств: АА+(RU) от «АКРА» со стабильным прогнозом и ruAA+ от «Эксперт РА» со стабильным прогнозом.

«Мы реализуем план по диверсификации источников финансирования и повышаем устойчивость бизнеса. Второе размещение биржевых облигаций, в этот раз с "плавающей" купонной ставкой, позволит привлечь внимание новых инвесторов. Привлеченные средства будут направлены на развитие облачной и ИИ-инфраструктуры, расширение текущей продуктовой линейки и запуск новых бизнес-направлений. Cloud.ru последовательно выстраивает бизнес-стратегию так, чтобы делать ИИ-инструменты доступнее и повышать проникновение технологии на массовом рынке», — сказал генеральный директор Cloud.ru Михаил Лобоцкий.

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Общая выручка компании по итогам первого полугодия 2026 г. составила 37,6 млрд руб., увеличившись на 2% год к году. EBITDA составила 27,5 млрд руб., рентабельность по EBITDA — 73%. Чистая прибыль составила 6 млрд руб., рентабельность по чистой прибыли — 16%.

Отношение чистого долга к EBITDA LTM составило 0,35х на 30 июня 2026 г.

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