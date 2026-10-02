Студенты Вышки соберут на базе ПО «Группы Астра» интеллектуальную систему мониторинга закупок

АНО по развитию информационных технологий и цифровых компетенций «Астра Академия» и Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова МИЭМ ВШЭ (НИУ ВШЭ) объявляют о запуске ИТ-мастерской, направленной на разработку прототипа интеллектуальных систем мониторинга закупок в интересах бизнеса. В новом учебном пространстве студенты смогут решать реальные инженерные задачи на стыке анализа данных, обработки документов и искусственного интеллекта с использованием российского программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Участники проекта — команда из пяти студентов МИЭМ ВШЭ, им предстоит пройти полный цикл разработки прототипа системы, которая автоматически собирает и обрабатывает закупочные данные с электронных площадок, анализирует техническую документацию и оценивает релевантность закупок для продуктов бизнеса. Задачи, стоящие перед командой, охватывают несколько ключевых направлений: конвейер сбора и обработки данных, интеллектуальный анализ документации, пользовательский интерфейс и отчетность. Контрольные точки работы — согласование требований и архитектуры, ревью кода в репозитории, демонстрация работающих компонентов на тестовых данных и проверка устойчивости системы к неполным и ошибочным данным. Каждый участник должен уметь запустить свой компонент и объяснить принятые технические решения.

По итогам проекта будет представлен работающий программный прототип системы и сценарий его использования от получения данных о закупках и обработки документации до формирования сводного отчета с оценкой релевантности. Дополнительно команда подготовит репозиторий с исходным кодом, инструкцию по развертыванию продукта, описание архитектуры и структуры данных, а также набор тестовых примеров и перечень известных ограничений.

Специалисты Академии будут консультировать участников проекта по вопросам интеграции системы мониторинга с отечественной ИТ-инфраструктурой и помогать выстраивать процесс разработки в соответствии с индустриальными стандартами.

Запуск мастерской запланирован на осенний семестр 2026 г. Регистрация участников откроется в ближайшее время на сайте МИЭМ ВШЭ. Отбор пройдет на конкурсной основе: кандидатам потребуется продемонстрировать базовые навыки программирования на Python, понимание принципов работы с базами данных и готовность работать в команде. Формат участия предполагает гибкий график — от 15 до 20 часов в неделю, что позволяет совмещать проект с основной учебной программой.

«Наша цель в проекте — помочь студентам освоить инструменты, которые уже сегодня востребованы в российской ИТ-отрасли, и показать, как строить решения на отечественном программном стеке. Эта цель успешно реализуется благодаря формату инициативы: он соединяет академическую базу МИЭМ ВШЭ с практическими задачами цифровой экономики, например, такими как интеллектуальный анализ закупок — область, где ценность создается на стыке документооборота, работы с данными и объяснимого ИИ», — сказала Александра Алешкова, исполнительный директор АНО «Астра Академия».

«Мы открываем мастерскую, чтобы предоставить студентам возможность получить опыт, недоступный в рамках классических курсов, — сказал Дмитрий Коваленко, директор МИЭМ ВШЭ. — Речь идет о сквозном проекте: от сбора "сырых" данных с закупочных площадок до объяснимых выводов ИИ-анализа. Партнерство с АНО "Астра Академия" дает нам уверенность, что технические решения будут опираться на российскую технологическую базу, а студенты увидят, как индустриальные требования влияют на архитектуру и качество кода».