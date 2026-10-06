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Более 90% предпринимателей не имеют стоп-факторов для получения господдержки

Более 90% предпринимателей не имеют стоп-факторов для получения мер господдержки по итогам расчета рейтинга бизнеса на цифровой платформе МСП.РФ, сообщает «Корпорация МСП». С начала 2026 г. такой скоринг прошли более 5,6 тысяч малых и средних предприятий, и только у 457 из них были выявлены основания, препятствующие получению мер поддержки. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

Расчет рейтинга бизнеса на МСП.РФ позволяет провести базовую оценку своей компании по основным критериям, таким как присутствие в реестре малых и средних предприятий, срок с момента регистрации бизнеса, наличие сведений о доходах и расходах, финансовая отчетность, наличие задолженности по налогам и иным обязательным платежам и др. Для участия в специальных адресных кредитных программах, например, для производителей станков и роботов или резидентов моногородов, предприниматель должен соответствовать дополнительным критериям, которые проверяются уже на этапе скоринга в банке.

«Цифровая платформа МСП.РФ дает возможность провести диагностику своего бизнеса, чтобы понять чего не хватает для использования тех или иных инструментов господдержки. Это сильно экономит ресурсы, так как помогает заранее выявить и при необходимости устранить выявленные стоп-факторы. С момента запуска сервиса «Расчет рейтинга бизнеса» в 2021 г. предприниматели продиагностировали свои компании почти 600 тыс. раз. Наибольшую активность мы видим среди предприятий обрабатывающей промышленности, торговли, научно-технической деятельности, гостиничного бизнеса и образования», – сказал генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

В число самых распространенных стоп-факторов по итогам прохождения оценки рейтинга бизнеса на МСП.РФ вошли отсутствие сведений о доходах и расходах или финансовой отчетности за отчетный год, а также наличие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам более 50 тыс. руб.

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Для помощи предпринимателям «Корпорация МСП» разработала методические рекомендации по устранению стоп-факторов. Они направляются пользователю автоматически после расчета рейтинга бизнеса и дополнительно размещены в базе знаний на цифровой платформе МСП.РФ.

Цифровая платформа МСП.РФ разработана и запущена «Корпорацией МСП» и Минэкономразвития России в 2022 г. Она развивается по федеральному проекту «Малое и среднее предпринимательство» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». С момента запуска количество доступных сервисов для малого и среднего бизнеса превысило 35, а федеральных и региональных мер – свыше 1600. Число пользователей составляет более 1,7 млн предпринимателей, самозанятых и граждан, планирующих начать свой бизнес.

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