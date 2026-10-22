Denum Tech продала платформу POS-кредитования

Российская ИТ-компания и резидент инновационного центра «Сколково» Denum Tech, входящая в финтех-группу Denum, продала исключительные права на платформу POS-кредитования компании «Альфа-Деньги» (ООО МКК «А Деньги»). Решение было создано на базе программного продукта Denum Hub. Финансовые условия сделки стороны не раскрывают. Об этом CNews сообщили представители компании «Денум Тех».

Сервис помогает магазинам увеличивать продажи за счет предоставления клиентам удобного финансирования. Заявка покупателя автоматически направляется в ту финансовую организацию, где выше всего вероятность одобрения. При этом все документы оформляются онлайн по безбумажной технологии, а статусы заявки отслеживаются в реальном времени. Важным условием сделки стало сохранение статуса-кво для текущих партнеров: смена собственника не повлияет на работу с ритейлерами, все договоренности и выстроенные технические процессы остаются в силе.

«Мы еще раз подтвердили востребованность созданных Denum Tech программных и инфраструктурных решений у самостоятельных участников рынка. Мы последовательно развиваем компанию именно как продуктовый технологический бизнес - от корпоративных платформ до решений в области искусственного интеллекта и обработки больших данных. Для нас важно, чтобы зрелые продукты продолжали масштабироваться и развиваться, в то время как Denum Tech сохраняет фокус на создании и выводе на рынок новых технологических решений», - отметил генеральный директор Denum Tech Егор Козлов.

«Эта сделка - часть нашей стратегии развития POS-направления. С марта мы выстраиваем партнерскую сеть: подключаем онлайн-площадки, торговые точки и кредитные платформы. Платформа позволит масштабировать это направление и сделать предложение для партнеров еще удобнее», - сказал генеральный директор «Альфа-Денег» Олег Гришин.

Продажа POS-платформы продолжает практику Denum Tech по коммерциализации собственных разработок. Ранее компания уже успешно передала Морскому банку корпоративную CRM-систему Denum, включенную в Единый реестр российского ПО.

Высвобождаемые ресурсы ИТ-компания планирует использовать для развития инновационных направлений, в частности, продуктов на базе искусственного интеллекта. Флагманским решением в этой сфере выступает ИИ-платформа Denum Insight. Она непрерывно анализирует клиентские и операционные данные из различных каналов, автоматически выявляет аномалии и закономерности, формируя бизнес-инсайты и рекомендации для управленческих решений. В перспективе Denum Tech намерена расширять линейку внешних программных продуктов и наращивать исследования на стыке ПО, ИИ и робототехники.