Казначейство взяло на себя расчет зарплаты 23 тыс. госчиновников

Поэтапно забирая себе функции бухгалтеров у полусотни федеральных госорганов, руководство которыми непосредственно осуществляет Правительство, а также их подведов, Казначейство уже взяло на себя бухучет 13 ФОИВов и рассчитывает зарплату 23 тыс. человек.

Единый бухучет для ФОИВов

В проекте по переходу федеральных органов власти (ФОИВов) и подведомственных им казенных учреждений на единый бухучет под патронажем Казначейства в централизованной системе этого ведомства уже рассчитывается зарплата свыше 20 тыс. чиновников. Об этом 19 сентября 2019 г. на конференции CNews «ИКТ в госсекторе: цифровая экономика в действии» рассказала начальник управления развития информационных систем Казначейства Наталья Гвоздева.

Она напомнила, что в 2018 г. Казначейство по сути получило одобренный Правительством России статус бухгалтера для большей части ФОИВов. «Органы власти стали нам передавать как централизованной бухгалтерии полномочия по ведению бухучета», — отметила она.

Приказ Казначейства № 36н, утверждающий график перехода ФОИВов, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство, на ведение бюджетного учета с использованием предоставляемого им ПО, был выпущен 10 октября 2018 г. Он касается 49 федеральных госорганов, в то время как всего в России свыше 80 ФОИВов. В список не вошли, в частности, силовые ведомства, а также Росаккредитация, которая уже подключалась к единой системе в ходе пилотного проекта. Сам переход был запланирован в несколько этапов — группами, с 1 января 2019 г. по 1 января 2020 г.

Наталья Гвоздева: С прошлого года Казначейство является бухгалтером для федеральных органов власти и федеральных казенных учреждений

«Сейчас у нас уже 13 органов власти, включая 162 территориальных органа, несколько казенных учреждений, — описывает Гвоздева ход проекта. — Рассчитываем заработную плату 23 тыс. сотрудников. Это действительно огромный объем. У нас в планах еще около 30 органов взять на бухучет с нового года. Делаем это естественно с использованием нашей системы “Электронный бюджет”».

Некоторые подробности проекта

Отправной точкой проекта можно считать выход 8 июня 2018 г. постановления Правительства №658 о централизованных закупках офисного ПО, а также софта для ведения бюджетного учета и ПО в сфере информационной безопасности. Ответственность за приобретение программ для бухучета документ возложил именно на Казначейство.

В результате проведенного Казначейством анализа состояния информационных систем бюджетного учета в госорганах федерального уровня было выявлено, что около 60% администраторов средств федерального бюджета и около 70% подведомственных им учреждений используют программные продукты на платформе «1С:предприятие».

В итоге, по данным издания Tadviser, на уровне Минфина и Казначейства было принято решение о реализации учетной и зарплатной подсистем «Электронного бюджета» на платформе «1С:предприятие» на базе конфигураций «1С:бухгалтерия государственного учреждения» и «1С:зарплата и кадры государственного учреждения».

При этом, по словам Гвоздевой, решения «1С» и так были предтечей «Электронного бюджета». «Когда мы начали делать нашу систему, мы выбрали для себя платформу “1С” в результате долгого пути и оценки различных вариантов, решив, уж что-что, а бухгалтерский учет в “1С” точно работает, — отметила она на конференции CNews. — Но позже уперлись в то, что для нормальной работы на таких объемах бухучета мало, и нам надо сделать систему “Электронный бюджет”, обеспечив все необходимые интеграции».

Миграция «Электронного бюджета»

Напомним, что в то время как «Электронный бюджет» забирает функции бухгалтеров у госучреждений, сама система меняет ЦОД базирования и серверную платформу. Как писал CNews 16 сентября 2019 г. на основании тендерной документации Казначейства, «Электронный бюджет» переедет из московского ЦОДа «Гознака» в дата-центр Федеральной налоговой службы (ФНС) в подмосковной Дубне. При этом система мигрирует с платформы IBM Power на стандартную архитектуру Intel x86.

Это следует из техзадания завершившегося электронного аукциона на эксплуатацию данной системы с начальной ценой контракта в 871,2 млн руб. Осуществлять работы по миграции (в числе других, прописанных в ТЗ) системы станет компания «Организационно-технологические решения 2000» (ОТР 2000). Поданная ею заявка оказалась на тендере единственной, поэтому подряд достался ей без снижения цены лота. Сведения о контракте были опубликованы на сайте госзакупок 2 сентября 2019 г. В соответствии с ними, исполнение контракта рассчитано на период с 1 сентября 2019 г. по 31 октября 2020 г.