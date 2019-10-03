Британцы массово скупают площадки, чтобы занять четверть коммерческого рынка ЦОДов России

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Британский проект в России IXcellerate в присутствии принца Майкла Кентского открыл в Москве свой второй ЦОД для размещения клиентских серверных стоек и намерен до февраля 2020 г. приобрести еще четыре площадки для строительства дата-центров. К 2023 г. в них планируется принять 15 тыс. стоек, что должно позволить компании занять 25% коммерческого рынка.

Новые ЦОДы IXcellerate

Учрежденная в России британской структурой компания IXcellerate, оператор сети коммерческих центров обработки данных (ЦОДов), намеревается в течение нескольких месяцев приобрести в Москве четыре площадки для строительства на них новых дата-центров. Покупка первой площадки должна состояться уже в октябре 2019 г. Трех остальных — к февралю 2020 г.

Такое объявление на открытии второго по счету ЦОДа компании — столичного Moscow Two — сделал управляющий директор IXcellerate Дмитрий Фокин. На церемонию открытия из Великобритании приехал принц Майкл Кентский.

В настоящий момент первый из действующих ЦОДов IXcellerate вмещает порядка 1800 серверных стоек клиентов компании. Второй — 1480. Четыре дополнительных площадки потенциально смогут принять около 28 тыс. стоек, но такой уровень их заполнения Фокин считает очень отдаленной перспективой. Конкретные же планы компании до 2023 г. предполагают рост клиентских размещений до 15 тыс. стоек, что должно к тому моменту составить ориентировочно 25% российского рынка коммерческих ЦОДов.

Дмитрий Фокин: Совокупная емкость объектов IXcellerate к 2023 г. превысит 15 тыс. стойко-мест, что позволит занять около 25% локального рынка

В разговоре с CNews Фокин уточнил, что сейчас IXcellerate оценивает коммерческий рынок нашей страны в 30-40 тыс. стоек, хотя эти подсчеты осложнены тем, что у компаний вроде «Ростелекома» со стороны сложно отделить его собственные ресурсы от сдаваемых в наем. Соответственно к 2023 г. Фокин прогнозирует двукратный рост этого рынка, связанный с тотальной цифровизацией бизнеса.

Цена вопроса

Объем вложений в совокупные мощности двух действующих объектов IXcellerate (первый из них заработал в 2013 г.) оценивается компанией в $80 млн.

Принц Майкл Кентский (слева) на открытии ЦОДа IXcellerate

Что же касается использования четырех покупаемых площадок, то публичные инвестиционные планы у компании есть пока только в отношении двух из них. В два ближайших по времени строительства ЦОДа IXcellerate намерен вложить $230 млн. «Финансирование строительства следующего ЦОД планируется, в том числе, за счет кредитных средств», — говорится в справочном сообщении компании.

Параметры бизнеса IXcellerate

Своими клиентами IXcellerate называет более 100 международных и российских компаний, включая Nestlé, Thomson Reuters, Orange Business Services, Softline, Чайнасельсхозбанк, Huawei, Tencent Cloud, Zenlayer.

«Основной приток выручки (более 50%) обеспечивают корпорации из Азиатского региона, — указывают в IXcellerate. — Компания демонстрируют устойчивый рост, ее доход по итогам 2018 финансового года вырос в два раза по сравнению с 2017 г. В 2019 г. динамика роста остается прежней».

Характеристики открывшегося ЦОДа

ЦОД Moscow Two с заявленным уровнем доступности в 99,999% был построен в непосредственной близости от первого дата-центра компании за шесть месяцев. Как сообщает IXcellerate, к моменту его открытия текущими и новыми клиентами было зарезервировано более 85% его ресурсов.

Площадь машинного зала Moscow Two составляет 3 тыс. кв. м. Компания называет его самым большим в России монообъемным машинным залом в сегменте коммерческих дата-центров. ЦОД был спроектирован для размещения высоконагруженных серверов и инфраструктуры для сверхплотных вычислений. Его энергомощность составляет 12 МВт, из них 7,5 МВт запланированы на полезную ИТ-нагрузку. В настоящее время Uptime Institute Russia ведет работу по сертификации дата-центра на соответствие уровню Tier III.

Вышеупомянутая монообъемность ЦОДа подразумевает отсутствие разделения пространства на гермозоны, что призвано повысить рентабельность проекта за счет оптимальной загрузки полезной площади.

Среди особенностей ЦОДа в IXcellerate отмечают систему автоматизированного пожаротушения водяным (дистиллированным, не проводящим электричество) туманом Hi-Fog с возможностью точечного тушения и устранения задымлений, кондиционирование на базе решения Vertiv Liebert PDX EconoPhase, систему бесперебойного питания по технологии контейнерных модулей заводской готовности Vertiv Power Module, литий-ионные батареи, единую компьютеризированную систему управления процессами эксплуатации ЦОД (CMMS).

Организаторами сообщается, что на территории кампуса IXcellerate организована единая телекоммуникационная транспортная система: каждый ЦОД обеспечен двумя автономными подключениями к кабельной канализации и собственной телекоммуникационной комнатой с узлами связи операторов. Дополнительно оба здания дата-центров соединены оптическими магистралями по двум независимым трассам.

Несколько фактов о IXcellerate

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Икселерейт» было зарегистрировано в Москве 17 февраля 2012 г. Стопроцентным учредителем заявлена «Компания икселерейт лимитед» (Великобритания). Ее доли находятся в залоге у структур «И эл кью инвесторс VIII ЛТД», «Саммит глобал датацентр менеджмент ЛТД» и «Са буска».

По информации «Контур.фокус», по итогам 2018 г. баланс «Икселерейт» вырос на 120% до 1,9 млрд руб. Выручка увеличилась на 113% до 785,8 млн руб. Чистая прибыль составила 25,4 млн руб.