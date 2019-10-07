Экс-министр связи Рейман отсудил у «Ангстрема-Т» 423 миллиона

Экс-министру связи Леониду Рейману удалось добиться включения себя в реестр кредиторов обанкротившегося микроэлектронного завода «Ангстрем-Т» с сумой требований в 423 млн руб. Поначалу суд отказал экс-министру в этом требованию, поскольку Рейман был владельцем «Ангстрем-Т». Но апелляционная инстанция заняла другую позицию, так как на деятельность предприятия серьезное влияние оказывал «ВЭБ.РФ».

Рейман добился право на возврат долгов «Ангстрем-Т».

Девятый арбитражный суд отменил решение Арбитражного суда Москвы, вынесенное по иску экс-министра связи Леонида Реймана к зеленоградскому микроэлектронному заводу «Ангстрем-Т». Рейман требовал включить себя в реестр кредиторов предприятия, находящегося в процессе банкротства, с суммой задолженности в 423 млн руб. Суд первой инстанции с таким требованием не согласился, однако апелляционная инстанция наоборот приняла сторону Рейману.

Как «Ангстрем-Т» приходил и уходил от Реймана

«Ангстрем-Т» был самым перспективным предприятием группы «Ангстрем». В 2008 г. госбанк ВЭБ (нынешнее название – «ВЭБ.РФ») открыл предприятию кредитную линию объемом до 815 млн евро на закупку оборудования немецкой фабрике AMD и запуску производства по технологии 110 нм. Однако проект забуксовал и оборудование долгое время пролежало на складе в Нидерландах.

«Ангстрем-Т» изначально принадлежал АО «Ангстрем» - головному предприятию одноименной группы – и дизайн-центру «Ангстрем-М». После получения кредита от ВЭБ завод перешел кипрскому оффшору Runica Investments. В 2011-2012 г. Рейман, уйдя с госслужбы, признал наличие у него интереса в различных предприятиях группы «Ангстрем».

В числе прочего принадлежащее Рейману ООО «Группа Ангстрем» приобрело оффшор Runica Investments вместе со 100% акций «Ангстрем-Т». Проект был реанимирован, а оборудование завезено в Россию. В 2016 г. утверждалось о запуске производства на «Ангстрем-Т».

Леонид Рейман, экс-министр связи и совладелец «Ангстрема»

Однако завод не смог расплатиться по кредиту от ВЭБ и в конце 2018 г. банк забрал находившиеся у него в залоге 100% акций «Ангстрем-Т». Затем банк инициировал банкротство «Ангстрем-Т» и суд ввел на предприятии процедуру наблюдения. Вслед за этим кредиторы стали обращаться в суд с просьбой о включении их в реестр кредиторов предприятия.

Был ли Рейман добросовестным кредитором «Ангстрем-Т»?

Одним из этих кредиторов оказался и Рейман, который в августе 2018 г. выдал «Ангстрем-Т» заем на сумму 423 млн руб. под 8,5% годовых. Суд первой инстанции отказал экс-министру связи в удовлетворении данного требования. Суд учел, что Рейман был бенефициаром (конечным собственником) «Ангстрем-Т» и возглавлял его совет директоров. Соответственно, он мог заключать сделки с предприятием, «недоступные обычным участникам гражданского оборота».

Кроме того, суд обратил внимание на тяжелую финансовую ситуацию на предприятии: его чистый убыток за 2017 г. составил 10 млн руб., за 2018 г. – 16,5 млн руб. При этом на момент заключения кредитного соглашения с Рейманом просроченная задолженность предприятия перед «ВЭБ.РФ» составляла 195 млн евро, а компания «СмартПарк» уже пыталась инициировать банкротство предприятия.

Суд посчитал, что если бы Рейман был «независимым и добросовестным участником гражданского оборота, действующим с целью получения экономической выгоды, он должен был бы проверить контрагента на предмет его платежноспособности, прежде чем заключить сделку стоимостью более 423 млн руб».

«Выдавая систематические займовые транши, Рейман фактически осуществлял корпоративное финансирование деятельности «Ангстрем-Т» в ситуации неудовлетворительной финансовой устойчивости, - пришел к выводу суд. - Осуществляя вложение средств с использованием заемного механизма, Рейман пытался завуалировать кризисную ситуацию, создать перед кредиторами и иными третьими лицами иллюзию благополучного положения дел в хозяйствующем субъекте».

Как «ВЭБ.РФ» влиял на «Ангстрем-Т»

Рейман не согласился с таким определением и подал апелляционную жалобу, которая была удовлетворена. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что «ВЭБ.РФ», как и залогодержатель, имел большое влияние на деятельность «Ангстрем-Т»: завод согласовывал с банком все основные решения, в том числе перечисления денежных средств на сумму более 1 млн евро и отчуждение имущества на сумму более 100 тыс. евро, а также предоставлял банку основную техническую и проектную документацию.

Кроме того, до 2017 г. ВЭБ имел три из пяти мест в совете директоров предприятия. В 2017 г. у банка было четыре из семи месте в совете, в 2018 г. – четыре из восьми. Таким образом, суд апелляционной инстанции не согласился с доводом суда первой инстанции о влиянии Реймана на принятие управленческих решений «Ангстрем-Т». Кроме того, ни на момент наступления просрочки по займу, ни на момент предъявления Рейманом требований о его погашении он уже не являлся владельцем «Ангстрем-Т».

Кроме того, принадлежащая Рейману структура «Альтернатива Капитал» (правопреемник «Группы Ангстрем») подала заявления о включении в реестр кредиторов «Ангстрем-Т» на общую суммую 3,8 млрд руб. Также «Альтернатива Капитал» требует 2,17 млрд руб. от АО «Ангстрем», которое не находится в процессе банкротства.