Российский разработчик авиадвигателей в режиме секретности строит стенд на «Эльбрусах»

Головная научная организация российского авиадвигателестроения — ЦИАМ им. П. И. Баранова — продолжает экспериментировать с отечественными процессорными технологиями. На новый проект по созданию экспериментального стенда с использованием «Эльбрусов» им будет потрачено 126 млн руб.

«Эльбрусы» для ЦИАМа

Как выяснил CNews, Центральный институт авиационного моторостроения им. П. И. Баранова (ЦИАМ) намерен обзавестись экспериментальным стендом на базе гетерогенной вычислительной платформы с использованием процессоров Intel и «Эльбрус». На эти цели институт, позиционирующий себя в качестве головной научной организации российского авиадвигателестроения, потратит 126 млн руб.

Это следует из описания соответствующей безальтернативной тендерной процедуры в формате закупки у единственного поставщика, информация о которой была размещена ЦИАМом 7 октября 2019 г. на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит изготовить стенд, поставить его заказчику, смонтировать, а также осуществить пусконаладочные работы и испытания. Сроком исполнения проекта установлен июль 2020 г. В течение оставшихся месяцев 2019 г. исполнитель получит 55 млн руб., в следующем календарном году — оставшийся 71 млн руб.

Режим секретности

Несмотря на то, что в документах форма закупки ЦИАМа описана как открытая, по уровню публичности процедура, скорее, идентична закрытым ИТ-тендерам российских силовиков последнего времени. Ей присвоен шифр «Приклад – стенд ГВП», где трехбуквенная аббревиатура очевидно расшифровывается как гетерогенная вычислительная платформа.

ЦИАМ построит экспериментальный стенд с использованием процессоров Intel и «Эльбрус»

Техзадание и проект договора на сайте госзакупок не размещены. «Предоставление документации осуществляется после письменного запроса и заключения соглашения о конфиденциальности, согласованное генеральным заказчиком», — отмечается в извещении.

Кроме того, название организации, которую ЦИАМ определил единственно возможным исполнителем работ, на сайте госзакупок также не указано. На момент публикации материала пресс-служба института ответить на вопрос о подрядчике не смогла.

«Эльбрусы» ЦИАМу не в новинку

Напомним, что ЦИАМ не впервые запускает проект, связанный с использованием отечественных процессорных разработок. В частности, в январе 2019 г. CNews писал, что в институте была разработана архитектура суперкомпьютерной среды на основе серверной системы «Эльбрус». Она предназначена для моделирования газодинамических процессов в авиационных силовых установках — в интересах «Туполева» и корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Исполнителем работ выступил один из соразработчиков «Эльбрусов» — Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ). Подряд на 4,1 млн руб. достался ему как единственно возможному поставщику. Осуществление работ было рассчитано на период со 2 июля по 30 октября 2018 г.

В рамках описываемого материала редакцией на основании описания закупки было сделано предположение о том, что к тому моменту ЦИАМ уже располагал серверами и СХД на базе восьмиядерных микропроцессоров «Эльбрус-8С» с пиковой производительностью 250 гигафлопс. По итогам публикации данное предположение ЦИАМом опровергнуто не было.

Несколько фактов о ЦИАМе

ЦИАМ ведет свою историю с 1930 г. От имени Российской Федерации права учредителя и собственника имущества предприятия осуществляет Национальный исследовательский центр «Институт имени Н. Е. Жуковского». Отдельные полномочия, определяемые Правительством России, осуществляют Минпромторг и Росимущество.

На сайте института говорится, что это единственная в России научная организация, осуществляющая полный цикл исследований, необходимых при создании авиационных двигателей и газотурбинных установок на их основе, а также научно-техническое сопровождение изделий, находящихся в эксплуатации. «Все отечественные авиационные двигатели создавались при непосредственном участии института и проходили доводку на его стендах», — отмечается в справке.

ЦИАМ располагается на двух площадках: в районе Лефортово Юго-Восточного административного округа Москвы (метро «Авиамоторная») и городе Лыткарино Московской области (НИЦ ЦИАМ).