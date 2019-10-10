Подключить все школы к интернету не выйдет: Власти недодали 77 миллиардов

В проекте федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг. не предусмотрены средства на создание в российских школах инфраструктуры, необходимой для работы интернета. Счетная палата полагает, что на создание такой инфраструктуры необходимо 77 млрд руб.



Заявление Счетной палаты

В России нет возможности обеспечить доступом в интернет все школы в связи с отсутствием необходимых средств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова директора департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлану Меркушину. Заявление прозвучало на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

Как пояснила Меркушина, в проекте федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг. не предусмотрены средства на создание в школах инфраструктуры, необходимой для работы интернета. Без этой инфраструктуры обеспечить в учебных заведениях работу всемирной сети не получится. Чиновница сообщила, что создание необходимой инфраструктуры обойдется в 77 млрд руб. — такова примерная оценка Минпросвещения.

Напомним, в России реализуется нацпроект «Образование», согласно которому доля школ, где есть доступ в интернет, должна составить в 2019 г. 65%, к 2021 г. — 75%, а к концу 2024 г. — 100%.

Цифровая образовательная среда

Меркушина также отметила, что при отсутствии этого финансирования в школах невозможно будет реализовать цифровую образовательную среду, которая должна дать всем без исключения учащимся бесплатный доступ к качественному образованию. В проекте бюджета на 2020 г. и на плановый период 2021-2022 гг. на финансирование федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2020-2022 гг предусмотрено более 44 млрд руб.

Власти не выделили 77 млрд руб. на инфраструктуру, которая обеспечит работу интернета в школах

«Цифровая образовательная среда» предполагает создание федерального информационного ресурса online.edu.ru. Ресурс даст гражданам бесплатный доступ к онлайн-курсам от различных образовательных онлайн-платформ по принципу «одного окна». Платформа предназначается для получения дополнительного образования от различных организаций, которые не являются вузами — курсы от вузов будут представлены на другой платформе.

Сколько стоит подключение школ к интернету

Ранее CNews писал, что правительство готово выделить 37 млрд руб. на централизованное подключение школ и техникумов к интернету и предоставление цифровых услуг по сервисной модели. Такое поручение дал Президент России Владимир Путин. Централизованное подключение школ и техникумов к широкополосному интернету предусмотрено федеральным проектом «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

Работы будет проводить Минкомсвязи совместно с Минпросвещения. Каждый год в течении 2019-2021 гг. будет определяться перечень образовательных организаций, которые будут подключать к интернету. К реализации проекта будут привлечены власти субъектов федерации. В федеральном проекте «Информационная инфраструктура» указано, что в 2019 г. число подключаемых объектов составит 8 тыс.

В 2019 г. федеральный бюджет должен потратить на эти цели 11,67 млрд руб. В 2020 г. должно быть потрачено еще 11,12 млрд руб., а в 2021 г. — 13,75 млрд руб. То есть в общей сложности федеральный бюджет должен потратить на указанные цели в 2019-2021 гг. 36,54 млрд руб.

Готовность обеспечить централизованное подключение школ к интернету выразил «Ростелеком». Летом 2018 г. руководство компании заявило, что сможет реализовать проект за три-четыре года. По мнению «Ростелекома», городские школы должны быть подключены к интернету на скорости от 100 Мбит/с, сельские — от 50 Мбит/с. Этим стандартам не соответствует 80% российских школ.

Руководство «Ростелекома» полагает, что подключение 40 тыс. школ к интернету обойдется в 40 млрд руб. — примерно в ту же сумму, что заложена в национальной программе «Цифровая экономика».