За кражу 114 миллионов из программы «ГЛОНАСС» три топ-менеджера сели в тюрьму

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Три менеджера, которые похитили у «Роскосмоса» 114 млн руб. при реализации федеральной программы «ГЛОНАСС», получили от трех до пяти лет колонии. Они завысили стоимость работ, выполненных Спецстроем при реконструкции корпуса ЦНИИмаш.



Решение суда

Трое обвиняемых по делу о хищении средств, выделенных на реализацию федеральной программы «ГЛОНАСС» в Подмосковье, получили от трех до пяти лет колонии, еще один был оштрафован. Об этом сообщает на своем сайте Следственный комитет.

Первый заместитель гендиректора ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» (ЦНИИмаш) Джордж Ковков был приговорен к трем годам колонии общего режима. Бывший начальник отдела этого же предприятия Александр Чернов был оштрафован судом на 1 млн руб.

Бывший гендиректор ФГУП «Управление специального строительства № 5 при Спецстрое России» Александр Белов получил четыре года колонии, а экс-гендиректор ООО «Спецмонолит» Роман Мартыненко — пять лет. Обвиняемым по делу проходил также бывший финансовый консультант с функциями гендиректора ООО «Проконсалтинг» Дмитрий Белицкий, но в его случае дело было закрыто за истечением срока давности.

В настоящий момент в России реализуется федеральная целевая программа «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС в 2012-2020 гг.», утвержденная постановлением правительства в марте 2012 г. Объем бюджетного финансирования программы составляет 326,5 млрд руб. Программа направлена на поддержание конкурентоспособности ГЛОНАСС в сравнении с GPS.

Сущность дела

Следствие установило, что в 2010 г. в ходе выполнения федеральной целевой программы «ГЛОНАСС» было принято решение о реконструкции и техническом переоснащении корпуса 100-1 ЦНИИмаш. ЦНИИмаш — это головной научно-исследовательский институт «Роскосмоса», он находится в Королеве и занимается проектированием, экспериментальной отработкой и исследованием космических аппаратов и ракет. В состав института входит Центр управления полетами, который осуществляет командно-программное обеспечение полета российского сегмента Международной космической станции, а также кораблей «Союз» и «Прогресс».

Суд отправил в колонию расхитителей бюджета программы «ГЛОНАСС»

Из федерального бюджета на реконструкцию корпуса ЦНИИмаш было выделено 1,05 млрд руб. Согласно договору генерального подряда, заключенному с институтом, выполнять работы должно было управление спецстроительства № 5 при Спецстрое. Спецстрой возвел монолитные конструкции корпуса, стоимость работ составила 39,45 млн руб. Возведением конструкций непосредственно занимался возглавляемый Мартыненко «Спецмонолит». Работы, связанные с реконструкцией, по поручению руководства ЦНИИмаш координировал Ковков.

Напомним, Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой России) — это федеральный госорган, который занимается организацией работ в области специального строительства, связи и дорожного строительства. Спецстрой находится в ведении Минобороны, им руководит непосредственно Президент России.

Следствие установило, что во время выполнения работ по реконструкции корпуса ЦНИИмаш фигуранты дела занимались хищением государственных средств и злоупотребляли должностными полномочиями в процессе утверждения актов выполненных работ. В актах о выполненных «Спецмонолитом» работах Белов указал, что во время строительства применялась более дорогая скользящая опалубка, а итоговая стоимость работ составила более 140 млн руб. Данные акты были согласованы и заверены Черновым, а затем утверждены Ковковым. В итоге «Роскосмосу» был нанесен ущерб на сумму 114 млн руб.

На тот момент в России реализовывалась предыдущая версия программы «ГЛОНАСС», рассчитанная на 2003-2011 гг. Ее действие закончилось в декабре 2011 г., тогда же были остановлены работы по реконструкции корпуса ЦНИИмаш. Из-за хищения средств реконструкция так и не была завершена, поскольку дополнительного финансирования выделено не было. В 2013 г. незавершенное строительство привлекло внимание ФСБ, началось расследование.

Варианты наказания

В зависимости от того, чем конкретно занимался каждый из сообщников, суд признал их виновными по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество), части 2 статьи 201 (злоупотребление полномочиями), части 5 статьи 33, части 2 статьи 201 (пособничество в злоупотреблении полномочиями) и пункту «а» части 2 статьи 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем).

Максимальное наказание за мошенничество по части 4 статьи 159 — это лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб. За злоупотребление полномочиями по части 2 статьи 201 также можно получить десять лет лишения свободы, как вариант возможна выплата штрафа до 1 млн руб.

Часть 5 статьи 33 дает определение понятию пособника в преступлении, а часть 2 статьи 201 предусматривает наказание за злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Максимальное наказание здесь — лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 174.1 предусматривает наказание за отмывание денег, полученных преступным путем. Если преступление было совершено в крупном размере, за это можно лишиться свободы на срок до двух лет. Если оно к тому же было совершено группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием своего служебного положения, свободы можно лишиться уже на пять лет.