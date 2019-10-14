Проигранный в карты крупный производитель восстал из мертвых и выпустил новые дешевые смартфоны

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Китайский производитель смартфонов с 17-летней историей Gionee разрабатывает два новых смартфона среднебюджетного уровня, несмотря на свое банкротство в конце 2018 г. Основатель компании, проигравший внушительную сумму, принадлежащую фирме, после удовлетворения заявления о банкротстве, намекал на возможный возврат Gionee на рынок смартфонов.



Вторая жизнь

Компания Gionee ведет разработку сразу двух новых смартфонов, несмотря на факт своего банкротства. Она обанкротилась в декабре 2018 г. на фоне того, как ее основатель и гендиректор Лю Лоранг (Liu Lirong) проиграл в казино $1,4 млрд, взяв эти деньги со счетов своей компании, о чем сообщал CNews.

Информацию о разработке Gionee двух новых смартфонов предоставил китайский регулятор TENAA – последняя инстанция, решающая, попадет тот или иной гаджет в продажу, или его отправят на доработку. TENAA опубликовал подробные спецификации обоих телефонов, но не раскрыл ни их наименование, ни стоимость. Названия аппаратов тоже остались «за кадром».

Разработка двух новых смартфонов может быть связана со словами Лю Лоранга о возможном возвращении Gionee в строй. В декабре 2018 г., после удовлетворения заявления о банкротстве компании, он сказал, что через три-пять лет Gionee сможет вернуться на рынок мобильной электроники. На 14 октября 2019 г. не было известно, сохранил ли Лю Лоранг пост гендиректора Gionee, или же на его место пришел кто-то другой.

Смартфон помощнее

Первым был рассекречен смартфон 20190418Q (название временное), наиболее мощный в дуэте новинок Gionee. По современным меркам он относится к среднебюджетному сегменту, но в то же время имеет ряд отличительных черт.

Gionee 20190418Q

Первое, что выделяет его на фоне потенциальных конкурентов – это аккумулятор емкостью 5000 мАч, такой же, как у показанного несколько дней назад смартфона Xiaomi Redmi 8. Второе отличие – комплект фотокамер, состоящий из четырех сенсоров по два в каждом модуле. Спереди производитель расположил сенсоры на 8 и 13 МП, а сзади, рядом со сканером отпечатком пальцев – 20+12 МП. Параметры используемой оптики TENAA не раскрыл.

Вместе с гигантским для недорогого смартфона аккумулятором Gionee 20190418Q весит немало – 196 граммов, а толщина его корпуса достигает 9 мм. В список смартфона входят 2 или 3 ГГБ оперативной и 16, 32 или 64 ГБ встроенной памяти, восьмиядерный процессор неизвестной модели с частотой до 2 ГГц и IPS-дисплей Full HD+ (2340х1080 точек) на 6,41 дюйма по диагонали. Смартфон поставляется с прошивкой на базе Android 9 Pie, располагает поддержкой microSD, двумя SIM-слотами и LTE-модемом.

Смартфон попроще

Вторая потенциальная новинка Gionee именуется как 20190419Q, и это смартфон начального уровня с 6-дюймовым экраном, поддерживающим разрешение HD+ или 1440х720 точек при соотношении сторон 18:9. Как и в случае с 20190418Q, у смартфона есть широкие рамки дисплея по всему периметру (различимы на рендере) и те же объемы памяти – 2-3 ГБ оперативной и 16-64 ГБ встроенной.

Gionee 20190419Q

Двойной фронтальной камеры в смартфоне не осталось – одинарный модуль снимает в разрешении 8 МП, а сзади установлена матрица на 13 МП с дополнительным сенсором, разрешение которого неизвестно. Сканер отпечатков пальцев на месте, а емкость аккумулятора в сравнении со старшей моделью снижена до 3000 мАч, как частота процессора – 1,5 ГГц. Ядер тоже стало меньше – четыре вместо восьми.

Gionee 20190419Q работает на базе устаревшей ОС Android 8.1 Oreo (в августе 2019 г. Google выпустила Android 10), и весит 172 грамма. Оба смартфона китайского бренда, если судить по рендерам, могут получить градиентную расцветку корпуса.

Отметим, что в феврале 2019 г. компания Gionee India (индийская «дочка» Gionee) продемонстрировала смартфон F205 Pro, после банкротства самой Gionee. На момент публикации материала это последний смартфон компании, поступивший в продажу. В международную розницу он так и не попал, продаваясь только в Индии за $96, однако ни один из двух новых смартфонов не похож на него внешне.

Смартфон Gionee F205 Pro так и не вышел за пределами Индии

А вот по спецификациям F205 Pro очень напоминает младший Gionee 20190419Q – та же ОС Android 8.1, те же объемы памяти, и даже емкость аккумулятора идентична, наряду с разрешением дисплея и основной камеры.

Рассвет и закат Gionee

Gionee была основана в 2002 г. и к десяти годам своего существования (2012 г.) она сумела захватить 4,7% китайского рынка мобильных устройств. С 2013 г. компания начала предпринимать попытки выхода на рынки других стран, в частности, Алжира, Бангладеш, Вьетнама, Мьянмы, Непала, Нигерии, Таиланда, Тайваня и Филиппин. К 2016 г. доля Gionee на китайском рынке составила 6%, а суммарный объем продаж превысил 40 млн смартфонов.

Лю Лоранг, основатель Gionee

К 2017 г. численность персонала Gionee достигла 3000 человек, но именно этот год стал для Gionee переломным – компания накопила долги перед 650 кредиторами в сумме более чем на $3 млрд, к тому же, определенные финансовые обязательства имелись у нее и перед поставщиками комплектующих для ее смартфонов.

Спустя год стало известно, что гендиректор Gionee на протяжении всех лет существования компании мог пользоваться деньгами компании в личных целях. В ноябре 2018 г. он воспользовался этим правом и проиграл в казино более $144 млн, хотя китайский сайт Jiemian опубликовал информацию о сумме в $1,4 млрд.

После случившегося Gionee потеряла около половины своих сотрудников, решивших подыскать работу в более стабильной компании. Практически сразу после этого Лю Лоранг подал заявление о банкротстве Gionee, которое было удовлетворено 20 декабря 2018 г. Шэньчжэньским народным судом.