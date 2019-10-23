CNews выпустил рейтинг регионов по тратам на ИКТ
В рамках обзора «ИКТ в госсекторе 2019» CNews Analytics представил рейтинг регионов по затратам на инфокоммуникационные технологии в 2019 г. В среднем они выросли на 35%.
Что происходит в регионах
Суммарные затраты на ИКТ российских регионов в 2019 г. составят ₽161,4 млрд. Это на 35% больше, чем в прошлом году. Основная причина столько стремительного роста – выделение значительных средств на создание цифрового контура здравоохранения на базе Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). Деньги были выделены после того, как в конце декабря 2018 г. по итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам был утвержден паспорт национального проекта «Здравоохранение», в состав которого входит федеральный проект «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ». Согласно данным паспорта проекта, консолидированный бюджет субъектов РФ на реализацию проекта превысит 88 млрд руб. Из них в 2019 г. будет выделено ₽12,8 млрд, в 2020 г. – ₽43,2 млрд, а в 2021 г. ₽12,2 млрд.
На долю десяти находящихся в начале рейтинга регионов приходится 72,8% всех региональных ИТ-расходов. Состав тройки лидеров рейтинга «CNews: ИКТ в регионах» остается неизменным на протяжении нескольких лет: это Москва (₽74,3 млрд), Санкт-Петербург (₽14,9 млрд), Московская область (₽9,1 млрд). Однако в первой десятке есть «новые лица» — Свердловская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий автономный округ. Внутри топ-10 можно отметить стремительный прогресс Пермского края, перешедшего с 10 на 4 место.
Топ–10 регионов по размеру ИКТ-бюджетов
|№ в 2019 г.
|№ в 2018 г.
|Регион
|Расходы региона на ИКТ, ₽млн
|Динамика суммарных расходов на ИКТ 2019/2018, %
|2 019
|2 018
|1
|1
|Москва
|74 300,6
|57 900,0
|28,3%
|2
|2
|Санкт-Петербург
|14 877,2
|13 526,4
|10,0%
|3
|3
|Московская область
|9 096,1
|5 712,1
|59,2%
|4
|10
|Пермский край
|3 620,9
|1 519,5
|138,3%
|5
|6
|Самарская область
|2 961,2
|2 492,2
|18,8%
|6
|7
|Новосибирская область
|2 740,3
|2 130,8
|28,6%
|7
|18
|Свердловская область
|2 738,7
|977,4
|180,2%
|8
|13
|Тюменская область
|2 475,8
|1 346,1
|83,9%
|9
|5
|Республика Саха (Якутия)
|2 359,9
|2 545,2
|-7,3%
|10
|20
|Ямало-Ненецкий АО
|2 306,4
|924,4
|149,5%
Источник: CNews Analytics, 2019Перейти к полной таблице
Самые маленькие ИКТ-бюджеты у Костромской (₽79,2 млн), Еврейской автономной (₽108,9 млн) и Тверской областей (₽121,3 млн). Таким образом, бюджет лидера рейтинга – Москвы – превышает бюджет расположенной на 85 месте Костромской области в 938 раз.
Траты «на душу»
Уже несколько лет первое место по показателю региональных ИТ-расходов на душу населения занимает Ненецкий автономный округ: в 2018 г. он потратил на каждого проживающего в нем гражданина ₽9332, а в 2019 г. собирается потратить ₽14380. На втором месте Чукотский автономный округ (₽6246). К слову, в 2019 г. в регионе наконец-то должен появиться полноценный проводной магистральный интернет. На третьем месте Москва с показателем ₽5592.
На последнем месте по уровню ИТ-расходов на душу населения в 2019 г. находится Омская область (₽82,5), занимающая 77 место в общем рейтинге. Менее ₽100 ИТ-бюджета приходится также на каждого жителя Тверской области (83 место в общем рейтинге). Это примерно в
Подробнее читайте в обзоре «ИКТ в госсекторе 2019».