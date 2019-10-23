CNews выпустил рейтинг регионов по тратам на ИКТ

В рамках обзора «ИКТ в госсекторе 2019» CNews Analytics представил рейтинг регионов по затратам на инфокоммуникационные технологии в 2019 г. В среднем они выросли на 35%.



Что происходит в регионах

Суммарные затраты на ИКТ российских регионов в 2019 г. составят ₽161,4 млрд. Это на 35% больше, чем в прошлом году. Основная причина столько стремительного роста – выделение значительных средств на создание цифрового контура здравоохранения на базе Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). Деньги были выделены после того, как в конце декабря 2018 г. по итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам был утвержден паспорт национального проекта «Здравоохранение», в состав которого входит федеральный проект «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ». Согласно данным паспорта проекта, консолидированный бюджет субъектов РФ на реализацию проекта превысит 88 млрд руб. Из них в 2019 г. будет выделено ₽12,8 млрд, в 2020 г. – ₽43,2 млрд, а в 2021 г. ₽12,2 млрд.

На долю десяти находящихся в начале рейтинга регионов приходится 72,8% всех региональных ИТ-расходов. Состав тройки лидеров рейтинга «CNews: ИКТ в регионах» остается неизменным на протяжении нескольких лет: это Москва (₽74,3 млрд), Санкт-Петербург (₽14,9 млрд), Московская область (₽9,1 млрд). Однако в первой десятке есть «новые лица» — Свердловская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий автономный округ. Внутри топ-10 можно отметить стремительный прогресс Пермского края, перешедшего с 10 на 4 место.

Топ–10 регионов по размеру ИКТ-бюджетов

№ в 2019 г. № в 2018 г. Регион Расходы региона на ИКТ, ₽млн Динамика суммарных расходов на ИКТ 2019/2018, % 2 019 2 018 1 1 Москва 74 300,6 57 900,0 28,3% 2 2 Санкт-Петербург 14 877,2 13 526,4 10,0% 3 3 Московская область 9 096,1 5 712,1 59,2% 4 10 Пермский край 3 620,9 1 519,5 138,3% 5 6 Самарская область 2 961,2 2 492,2 18,8% 6 7 Новосибирская область 2 740,3 2 130,8 28,6% 7 18 Свердловская область 2 738,7 977,4 180,2% 8 13 Тюменская область 2 475,8 1 346,1 83,9% 9 5 Республика Саха (Якутия) 2 359,9 2 545,2 -7,3% 10 20 Ямало-Ненецкий АО 2 306,4 924,4 149,5% Источник: CNews Analytics, 2019 Перейти к полной таблице

Самые маленькие ИКТ-бюджеты у Костромской (₽79,2 млн), Еврейской автономной (₽108,9 млн) и Тверской областей (₽121,3 млн). Таким образом, бюджет лидера рейтинга – Москвы – превышает бюджет расположенной на 85 месте Костромской области в 938 раз.