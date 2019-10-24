На Intel обрушился град патентных исков по всем процессорам, начиная с 2011 года

2612

Инвестиционная компания Fortress Investment целенаправленно скупила более 1 тыс. патентов в сфере полупроводников и подала против Intel целую лавину патентных исков. Иски затрагивают почти все процессоры Intel, выпущенные с 2011 г. Intel в свою очередь также обратилась в суд, обвиняя Fortress в том, что та просто хочет на этом заработать.



Иск Intel

Компания Intel подала антимонопольный иск против инвестиционной структуры Fortress Investment Group, принадлежащей японскому холдингу SoftBank. Intel обвиняет Fortress в том, что та скупает патенты в сфере полупроводников, чтобы потом подавать на Intel в суд за их нарушение, пишет Reuters.

Intel сообщает, что в руках Fortress собралось уже более 1 тыс. американских патентов на полупроводниковые технологии. И сама Fortress, и контролируемые ею компании успели подать против Intel множество исков, согласно которым практически каждый процессор Intel, выпущенный с 2011 г., нарушает какой-либо из этих патентов. Ранее все эти патенты принадлежали компании NXP Semiconductors, у которой Fortress их и купила.

Зачем Fortress это нужно

Чтобы разрешить ситуацию, Intel подала против Fortress антимонопольный иск в окружной суд США по северному округу Калифорнии в Сан-Хосе. В иске Intel поясняет, что Fortress своими действиями просто пытается оправдать инвестиции, вложенные в нее SoftBank. Японский холдинг выкупил компанию в 2017 г. за $3,3 млрд. Fortress надеется, что производители полупроводников, стремясь избежать судебных разбирательств, будут готовы заплатить ей намного больше, чем она потратила на патенты, утверждает Intel. Компания настаивает, что такое поведение противоречит нормам здоровой конкуренции.

Управляющий директор Fortress Гордон Рунте (Gordon Runté) ответил на это в официальном заявлении, что его компания «уверена в своей деловой практике и правовом положении и считает этот иск бесполезным, но не комментирует особенности судебных разбирательств».

На Intel обрушился град патентных исков

SoftBank пока никак не прокомментировал ситуацию. Напомним, этому холдингу принадлежит еще один держатель многочисленных патентов в сфере полупроводников — британская компания ARM.

Прежний владелец патентов

NXP Semiconductors, которой раньше принадлежали патенты — это нидерландский поставщик полупроводниковых компонентов, созданный на основе соответствующего подразделения Philips в 2006 г. В 2015 г. NXP объединилась с американским производителем полупроводников Freescale Semiconductor, который до 2004 г. был подразделением Motorola. В результате слияния был создан четвертый в мире по величине производитель микропроцессоров стоимостью $40 млрд.

В 2016 г. Qualcomm предложила выкупить 80% акций NXP за $38 млрд, но не преуспела. В 2018 г Qualcomm предприняла повторную попытку, на этот раз согласившись заплатить $44 млрд за 70% акций NXP. Покупка не состоялась, поскольку Qualcomm и китайские регуляторы не договорились о сроках одобрения сделки.

По итогам 2018 г. выручка NXP достигла $9,41 млрд, показав годовой рост на 2%. Чистая прибыль составила $2,2 млрд, продемонстрировав спад на 0,32%.