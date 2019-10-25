Знаменитые разработчики Linux пошли войной на Ротшильда

GNOME Foundation наносит ответный удар

GNOME Foundation отклонила предложение компании Ли Ротшильда (Leigh M. Rothschild) Rothschild Patent Imaging (RPI) об урегулировании спора по поводу патента на технологию «беспроводного распространения изображений». Условия сделки предполагали выплату «пятизначной суммы» в обмен на снятие претензий со стороны RPI, говорится в сообщении на официальном сайте GNOME Foundation.

В организации заявили, что собираются противостоять «безосновательной атаке» и не только доказать свою правоту в суде, но и добиться аннулирования сомнительного патента.

Для достижения поставленной цели исполнительный директор фонда Нил Макговерн (Neil McGovern) поручил юрисконсульту, привлеченному из юридической фирмы Shearman & Sterling, подготовить и направить в суд три документа: ходатайство о немедленном прекращении дела – в организации патент не признают, как и его применимость в данном конкретном случае; ответ на иск RPI и, наконец, встречный иск против RPI.

Ли Ротшильд собирался в суде добиться от GNOME Foundation компенсации за нарушение принадлежащего его компании патента, но получил ответный иск

Последний документ, по мнению главы GNOME Foundation, необходим, чтобы встретившая сопротивление компания Ротшильда не смогла просто отозвать иск и сконцентрироваться на других разбирательствах, с менее «строптивыми» разработчиками ПО.

Суть конфликта

GNOME Foundation является некоммерческой организацией, которая координирует развитие проекта GNOME – популярнейшей свободной среды рабочего стола для Linux и других UNIX-подобных операционных систем. GNOME является частью проекта Ричарда Столлмана (Richard Stollman) GNU, который занимается разработкой свободного программного обеспечения с 1983 г.

В состав GNOME входит бесплатный менеджер фотографий Shotwell с открытым исходным кодом. Он поддерживает импорт и фильтрацию изображений с цифровых камер, а также позволяет упорядочивать снимки и делиться ими в социальных сетях и фотосервисах.

В сентябре 2019 г. RPI, основанная предпринимателем, подала в суд на GNOME Foundation. В иске, направленном RPI в Окружной суд США по северному округу Калифорнии говорилось, что ряд функции Shotwell нарушает патент компании №9936086 от 2008 г.

Данный патент описывает принцип установления беспроводного соединения между устройством захвата изображений и устройством-получателем, а также последующим импортом изображений и фильтрацией по заданным критериям.

В исковом заявлении компании Ротшильда возможность выгрузки изображений в социальные сети и фотосервисы непосредственно с мобильного устройства (фотоаппарата или смартфона), реализованная в Shotwell, интерпретируется именно как передача этих изображений по беспроводному каналу связи. В защиту своей трактовки принципа работы описанной функции менеджера фотографий RPI приводит тот факт, что в момент загрузки фотографий удаленный сервер (например, соцсети Facebook) и устройство, с которого осуществляется импорт, не соединены проводами, а, следовательно, и связь между ними устанавливается беспроводная.

Компания Ротшильда рассчитывала добиться от GNOME Foundation выплаты роялти за использование запатентованных технологий, либо удаления из Shotwell функций, якобы нарушающих патент.

Как Ли Ротшильд зарабатывает на патентном троллинге

В GNOME Foundation Ротшильда считают классическим патентным троллем. Этим термином часто обозначают лиц, существующих за счет исков к малым компаниям, не способным защититься в суде в силу нехватки финансовых и кадровых ресурсов.

Несмотря на громкое имя, Ли Ротшильд, вероятно, не имеет отношения к знаменитой династии банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения. Во всяком случае, в известных явно неполных списках членов семейства его имя не упоминается. В Сети фотографии Ли Ротшильда можно найти на его странице в социальной сети Myspace и в приложении к интервью, которое он дал ресурсу intellectualventures.com в 2013 г.

По данным отчета, подготовленного сайтом RPX, который позволяет отслеживать статус судебных процессов по патентным искам, в 2015 г. Ли Ротшильд занял первое место по числу инициированных судебных разбирательств как представитель организаций, не ведущих производственную детальность.

Помимо RPI, Ротшильд является учредителем ряда других компаний, зарабатывающих исключительно благодаря судебным тяжбам. Например, Rothschild Connected Devices (RCDI) в 2017 г. судилась с американским производителем навигационной техники и спортивных часов Garmin. Тогда юристам Garmin удалось доказать необоснованность патентных претензий со стороны структуры Ротшильда. В итоге RCDI пришлось отказаться от иска, а Garmin, в свою очередь, подал встречный иск и отсудил $20 тыс. в качестве компенсации судебных расходов.

Чтобы обезопасить себя от патентных троллей крупнейшие мировые корпорации в лице IBM, Novell, Philips, Red Hat, Sony в 2005 г. организовали Open Invention Network (OIN).

Организация занимается скупкой патентов на технологии экосистемы Linux и позволяет участникам бесплатно (royalty-free) использовать их в собственных разработках. На сегодняшний день OIN насчитывает свыше 2,5 тыс. участников, среди которых Google, присоединившийся к ней в 2007 г., а также Cisco, Facebook, HP и многие другие крупные игроки рынка ИТ. В октябре 2018 г. к инициативе присоединился Microsoft, передав 60 тыс. собственных патентов в бесплатное пользование ее участникам.