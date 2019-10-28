Правительство поддержало предустановку российского ПО на смартфоны

Правительство выступило с положительным отзывом на законопроект, который предусматривает предустановку российского ПО на смартфоны и другую технику. Одновременно правительство просит дать ему право составлять списки видов такой техники, определять порядок составления и ведения перечня предустанавливаемых программ и порядок их предустановки.



Одобренный законопроект

Правительство поддержало законопроект об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны и другую технику, предназначенную для продажи в России. Соответствующий отзыв на законопроект опубликован на сайте Госдумы.

Напомним, пакет законопроектов, который обяжет производителей устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV, предназначенные для продажи в России, российское ПО, был внесен в Госдуму в июле. Его внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым, представителем ЛДПР. До этого Жигарев уже вносил в Госдуму законопроекты на тему обязательной предустановки российского ПО на смартфоны, но эти документы были им отозваны.

Замечания правительства

В правительстве посчитали, что принятие законопроекта будет способствовать продвижению российского ПО на рынке. Однако отзыв содержит и замечания к законопроекту.

«Необходимо отметить, что потребности в предусматриваемом законопроекте (так в документе - прим. CNews) правовом регулировании до настоящего времени не отмечалось, вопрос о необходимости предустановки российских программ в целях защиты прав потребителей не поднимался, в связи с чем считаем целесообразным предусмотреть в законопроекте право правительства Российской Федерации определять перечень отдельных видов таких товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ и порядок их предустановки», — гласит документ.

При условии учета данных замечаний правительство законопроект поддерживает. Как следствие, оно поддерживает и связанные с ним поправки в Кодекс административных правонарушений, которые вводят штрафы за продажу техники, нарушающей требования по установке российского ПО. Должностным лицам придется платить штраф в размере 30-50 тыс. руб., юридическим лицам — 50-200 тыс. руб.

Другая точка зрения

В отличие от правительства, Правовое управление Госдумы подвергло этот законопроект суровой критике. В заключении управления указано, что документ предусматривает обязательную установку российского ПО, но по закону «О техническом регулировании» обязательный характер имеют исключительно те требования к продукции, которые включены в технические регламенты. Следует отметить, что законопроект Жигарева представляет собой поправки к закону «О защите прав потребителей», а закон «О техническом регулировании» там не упоминается.

Правительство поддержало идею предустановки российских приложений на смартфоны

Однако и с защитой потребителей у законопроекта возникают проблемы. Например, он не учитывает, что смартфоны и другую технику в России покупают не только граждане для бытовых нужд, но и юридические лица и индивидуальные предприниматели. При этом закон о «О защите прав потребителей», в который предлагается внести поправки, защищает только физлиц, приобретающих товары или услуги, а на юрлиц и ИП он не распространяется.

Кроме того, законопроект Жигарева противоречит международным обязательствам России — его требования не согласуются с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), подписанного в Астане в мае 2014 г. Договор запрещает государствам-членам ЕАЭС требовать от компаний из стран ЕАЭС закупать или использовать товары или услуги конкретной страны. Кроме того, запрещается требовать от компаний ограничить продажу товаров или поставку услуг на территорию какой-то страны ЕАЭС, равно как и импорт или экспорт товаров в этой стране, если эти требования увязаны с использованием местных товаров или услуг.

История вопроса

В июне CNews писал, что Минкомсвязи подготовило законопроект, предполагающий обязательную установку российского ПО на смартфоны. Законопроект вносил необходимые поправки в закон «О связи». Согласно документу, предустановке подлежали мессенджеры, карты, поисковики и другие типы приложений. Точный список должно было составить правительство.

Законопроект Минкомсвязи во многом перекликается с концепцией Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о предустановке на смартфоны российских приложений, представленной в январе 2019 г. Концепция ФАС подразумевает обязательную установку отечественного ПО на ноутбуки, смартфоны и планшеты, реализуемые на территории России. Соответствующие обязательства должны быть возложены непосредственно на производителей техники, а не на импортеров. Новые правила распространяются также на настольные компьютеры массой до 10 кг.

Документ предписывает установку на устройства российских браузеров, антивирусных решений, программ для мгновенного обмена сообщениями, а также приложений геопозиционирования, в том числе навигатора и картографического сервиса. Кроме того, концепция обязывает вендоров открыть возможность полного удаления всех предустановленных зарубежных приложений.

В мае 2019 г. CNews писал, что Минкомсвязи предложило существенно смягчить концепцию ФАС. Министерство мотивировало это тем, что рынок мобильных приложений уже достаточно конкурентен. Принуждая производителей гаджетов и ОС предустанавливать конкретное ПО, можно в конечном счете не помочь, а даже навредить рынку. Кроме того, нужно дать возможность и потребителям выбирать, какое приложение ставить. Поэтому вместо предустановки ПО лучше предусмотреть активное окно выбора ПО при первом запуске устройства. Также министерство предлагало ограничить список приложений только браузерами и поисковиками.