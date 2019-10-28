Российский искусственный интеллект поумнел. Теперь ему нужно 392 миллиарда

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Сколько нужно денег российскому искусственному интеллекту

Минкомсвязи опубликовало финальный вариант дорожной карты развития «Нейротехнологий и искусственного интеллекта». Документ подготовлен Сбербанком в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика».

Первая версия документа, подготовленная в мае, предполагала, что к 2024 г. расходы на реализацию заложенных в дорожную карту мероприятий составят 100 млрд руб. К 2030 г. данная сумма должна была увеличится до 180 млрд руб.

В итоговом документе сумма запрошенных расходов выросла в четыре раза – до 392 млрд руб. в период до 2024 г. Из этой суммы федеральный бюджет должен будет выделить 57 млрд руб., внебюджетные источники – 335 млрд руб.

Наибольшие затраты будут направлены на предоставление субсидий кредитным организациям – 112,5 млрд руб. Из этой суммы внебюджетные источники выделят 102,2 млрд руб., федеральный бюджет – 10,3 млрд руб.

Поддержка малых предприятий потребует 61,3 млрд руб. Из этой суммы внебюджетные источники выделят 51 млрд руб., федеральный бюджет – 10,3 млрд руб.

Прогноз объема мирового рынка решений в области искусственного интеллекта и нейротехнологий, $ млрд

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Рынок решений в сфере ИИ 21,5 29,2 39,7 54,3 74 100,7 137,2 Суб-СЦТ «Компьютерное зрение» 3,5 5,2 7,7 11,5 17,1 25,3 37,6 Суб-СЦТ «Обработка естественного язьжа» 10,3 11,9 13,8 16,1 19,3 24,1 30,2 Суб-СЦТ «Рекомендательные системы и интеллектуальные системы поддержки принятия решений" 6,6 10,8 16,7 24,9 35,4 48,6 65,9 Суб-СЦТ «Распознавание и сингтез речи» 1,1 1,3 1,5 1,8 2,2 2,7 3,5 Рынок решений в сфере нейротехнологий 1,3 1,7 2,3 3 4 5,3 7 Суб-СЦТ «Нейроинтерфейсы, нейростимуляция и нейросенсинг» 0,3 0,4 0,6 0,8 1,1 1,6 2,3 Суб-СЦТ «Нейропротезирование» 1 1,3 1,7 2,2 2,8 3,7 4,7

Источник: CNews Analytics

Поддержка цифрового преобразования отраслей и поддержка региональных проектов внедрения сквозной цифровой технологии (СЦТ) потребуют по 54,7 млрд руб. В обоих случаях внебюджетные источники выделят по 45,5 млрд руб., федеральный бюджет – по 9,2 млрд руб.

Адресная поддержка лидирующих инновационных центров (ЛИЦ) потребует 40,9 млрд руб. Из этой суммы внебюджетные источники выделят 34,1 млрд руб., федеральный бюджет – 6,8 млрд руб.

На поддержку российских компаний-лидеров будет направлено 34 млрд руб. Из этой суммы внебюджетные источники выделят 28,4 млрд руб., федеральный бюджет 5,6 млрд руб.

Наконец, на поддержку промышленных разработок планируется направить 32,2 млрд руб. Из этой суммы внебюджетные источники выделят 28,4 млрд руб., федеральный бюджет – 3,8 млрд руб.

Как вырастет доля России на мировом рынке искусственного интеллекта

По прогнозам авторов документа, мировой рынок решений в области искусственного интеллекта вырастет с $21,5 млрд в 2018 г. до $137,2, млрд в 2024 г . Мировой рынок в области нейротехнологий за тот же период увеличится с $1,3 млрд до $7 млрд.

Прогноз объема российского рынка решений в области искусственного интеллекта и нейротехнологий, $ млрд

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Рынок решений в сфере ИИ 2,1 6 16,9 48 71,7 107,2 160,1 Суб-СЦТ «Компьютерное зрение» 1 2,1 7,5 20,4 29,3 42,1 60,5 Суб-СЦТ «Обработка естественного язык» 0,4 1 3 8,7 13,1 19,8 29,9 Суб-СЦТ «Рекомендательные системы и интеллектуальные системы поддержки принятая решении» 0,2 0,8 2,5 8 13,3 21,6 34,8 Суб-СЦТ «Распознавание и синтез речи» 0,5 1,4 3,9 10,9 16,1 23,7 34,9 Рынок решений в сфере Нейротехнологии 0,1 0,4 1 2,6 3,8 5,6 8,2 Суб-СЦТ «Нейростимуляция и неиросенсинг» 0,03 0,1 0,2 0,7 1,1 1,7 2,6 Суб-СЦТ Нейропротезирование и нейроинтерфейсы» 0,1 0,3 0,7 1,9 2,8 3,9 5,5

Источник: CNews Analytics

Российский рынок решений в сфере искусственного интеллекта вырастет с 2,1 млрд руб. в 2018 г. до 160,1 млрд руб. в 2024 г. Доля России в мировом рынке решений в области искусственного интеллекта соответственно увеличится с 0,2% до 1,7%. За этот же период российский рынок решений в области нейротехнологий вырастет с 100 млн руб. до 8,2 млрд руб.

Семь субтехнологий искусственного интеллекта и нейротехнологий

Документ разделает направление «Нейротехнологии и искусственный интеллект» на семь субтехнологий. Наибольшие затраты потребуются на субтехнологию «Рекомендательные системы и интеллектуальные системы поддержки принятия решений» - 137,6 млрд руб. Из этой суммы внебюджетные источники выделят 117,7 млрд руб, федеральный бюджет – 19,9 млрд руб.

Мировой рынок данной субтехнологии вырастет с $6,6 млрд в 2018 г до $65,9 млрд в 2024 г., российский рынок – с 200 млн руб. до 34,8 млрд руб.

Затраты на реализацию мероприятий дорожной карты «Нейротехнологии и искусственный интеллект», млрд рублей

Доля затрат Поддержка малых предприятий Адресная поддержка ЛИЦ Поддержка промышленных разработок Поддержка цифрового преобразования отраслей Поддержка региональных проектов внедрения СЦТ Поддержка российских компаний лидеров Предоставление субсидий кредитным организциям Итого по суб-СЦТ (бюджет по инструментам) Итого по суб-СЦТ (внебюджет) Компьютерное зрение 21,60% 2,2 1,5 1,2 2 2 1,2 2,2 12,3 Внебюджет 11 7,4 6,1 9,8 9,8 6,1 22,1 72,4 Обработка естественного языка 16,20% 1,7 1,1 0 1,5 1,5 0,9 1,7 9,2 Внебюджет 8,3 5,5 4,6 7,4 7,4 4,6 16,6 54,3 Рекомендательные системы н интеллектуальные системы поддержки принятия решений 35,10% 3,6 2,4 2 3,2 3,2 2 3,6 19,9 Внебюджет 17,9 12 10 16 16 10 35,9 117,7 Распознавание н синтез речи 16,20% 1,7 1,1 0 1,5 1,5 0,9 1,7 9,2 Внебюджет 8,3 5,5 4,6 7,4 7,4 4,6 16,6 54,3 Перспективные методы и технологии в ИИ 10,80% 1,1 0,7 0,6 1 1 0,6 1,1 6,1 Внебюджет 5,5 3,7 3,1 4,9 4,9 3,1 11 36,2 Итого 61,3 40,9 32,2 54,7 54,7 34 112,5 56,8 334,9

Источник: CNews Analytics

На субтехнологию «Компьютерное зрение» потребуется 84,7 млрд руб. Из этой суммы внебюджетные источники выделят 72,4 млрд руб., федеральный бюджет – 12,3 млрд руб. Мировой рынок данной субтехнологии вырастет с $3,5 млрд в 2018 г до $37,6 млрд в 2024 г., российский рынок – с 1 млрд руб. до 60,5 млрд руб.

На субтехнологии «Обработка естественного языка» и «Распознавание и синтез речи» будет потрачено по 63,5 млрд руб. В обоих случаях внебюджетные источники выделят по 54,3 млрд руб., федеральный бюджет – по 9,2 млрд руб.

В рамках субтехнологии «Обработка естественного языка» мировой рынок вырастет с $10,3 млрд в 2018 г. до $30,2 млрд в 2024 г., российский рынок – с 400 млн руб. до 29,9 млрд руб. В рамках субтехнологии «Распознавание и синтез речи» мировой рынок за указанный период вырастит с $1,1 млрд до $3,5 млрд, российский рынок – с 500 млн руб. до 34,9 млрд руб.

Субтехнология «Перспективные методы и технологии в искусственном интеллекте» потребует 42,3 млрд руб. Из этой суммы внебюджетные источники выделят 36,2 млрд руб., федеральный бюджет – 6,1 млрд руб.

Также в документе присутствуют субтехнологии «Нейростимуляция и нейросенсинг» и «Нейропротезирование и нейроинтерфейсы». В рамках субтехнологии «Нейростимуляция и нейросенсиг» мировой рынок вырастет с $300 млн в 2018 г. до $2,3 млрд в 2024 г., российский рынок – с 30 млн руб. до 2,6 млрд руб.

В рамках субтехнологии «Нейропротезирование и нейроинтерфейсы» мировой рынок вырастет с $1 млрд в 2018 г. до $4,7 млрд в 2024 г., российский рынок – с 100 млн руб. до 5,5 млрд руб.

Более подробно о развитии в России направления «Нейротехнологии и искусственный интеллект» читайте в отдельном материале CNews.