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CNews на новой высоте: 275 тыс. человек в сутки

Бизнес Телеком Интернет Интеграция ИТ в госсекторе

30 сентября посещаемость CNews.ru достигла новой рекордной отметки – 275 тыс человек в день.

Новый рекорд CNews

Число визитов на портал за месяц в сентябре, по данным «Яндекс.Метрики», также оказалось рекордным – 3,31 млн.

Портал CNews остается крупнейшим СМИ в России и странах Восточной Европы, посвященным темам цифровой экономики, включая такие направления как корпоративное ПО, компьютерное и сетевое оборудование, ИТ-услуги, телекоммуникации, интернет-экономика и др. Издание успешно развивается с 2000 г.

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CNews на карте крупнейших интернет-медиа России, подготовленной IAB Russia

Где читают CNews

83% читателей CNews.ru находятся в России, 4% — на Украине, 2,7% — в Белоруссии и 2,3% — в Казахстане.

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Распределение читателей CNews

Внутри России крупнейшими регионами по числу посетителей портала являются Москва и область (30%), Петербург и область (8%), Краснодарский край, включая г. Сочи (3%).

Кто читает CNews

Читатели CNews — это обеспеченные руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

Об интересах аудитории издания можно судить на основе т. н. аффинити-индекса «Яндекса»: отношения доли посетителей с заданным интересом на сайте к среднестатистической доле посетителей с этим же интересом на всех сайтах интернета. Так по группе «Финансы» сайт CNews.ru превосходит средний уровень Рунета на 271%. По теме «Компьютерное оборудование», индекс CNews.ru составляет 392%, принтеры и МФУ — 351%, умные часы и браслеты — 463%, ноутбуки — 465%, планшеты и вовсе — 497%. К сожалению, «Яндекс» не приводит статистику по таким направлениям как ИТ-услуги, банковское ПО, ведомственные ИТ-системы и цифровое государство, которые являются якорными для сайта.

Аудитория CNews — молодые люди в самом расцвете деловой активности и чуть более опытные руководители. Из них 63% находятся в возрасте от 25 до 44 лет.

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Аудитория CNews

CNews — это преимущественно мужской сайт. Доля женской аудитории редко превышает отметку в 25%.

Маркетплейс облачных услуг: новое направление развития CNews

В сентябре 2019 г. CNews запустил первый в России маркетплейс облачных услуг – Market.CNews. Посетители получили возможность выбора по гибким характеристикам лучшего варианта из 2000 тарифов в четырёх типах услуг: IaaS, VPS/VDS, Dedicated и Colocation. И это только начало.

Новый дизайн и расширение команды

Весной этого года CNews.ru обновил дизайн и возобновил расширение штата. Растет численность сотрудников редакции, разработчиков, менеджеров проектов. Общая численность команды издания превышает 60 человек и продолжает увеличиваться.

CNews проводит 35 конференций в год

Помимо работы на рынке интернет-СМИ, CNews является одним из крупнейших организаторов конференций в России. В год компания организует около 35 мероприятий с численностью аудитории до 200 человек. Флагманским проектом является CNews FORUM — крупнейшее в России ИТ-событие года с числом участников более 1600 человек.

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