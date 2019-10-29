DJI создала беспилотник для обмана и троллинга Росавиации и FAA

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«На каждый болт с левой резьбой»

Компания DJI выпустила новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Mavic Mini. Несмотря на габариты с ладонь и небольшой вес, дрон обладает впечатляющими характеристиками, включая полетное время до получаса, серьезную видеокамеру на борту и многокилометровое расстояние для дистанционного управления.

Особенностью DJI Mavic Mini является вес 249 грамм, что на один грамм меньше, чем нижний весовой предел для дронов, подлежащих обязательной регистрации в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации).

Согласно Правилам учета «беспилотных гражданских воздушных судов» (БПЛА – по классификации Росавиации), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 658 от 25.05.2019 г. и вступившим в силу 27 сентября 2019 г., обязательной регистрации подлежат все дроны с максимальной взлетной массой от 0,25 кг до 30 кг, ввезенные в Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации.

Согласно правилам, штрафы за отсутствие регистрации дрона пока не предусмотрены, однако полет неучтенного БПЛА отныне расценивается как нарушение правил использования российского воздушного пространства. Каждый запуск дрона теперь грозит потере от 20 до 50 тыс. руб. для физлиц, от 100 до 150 тыс. руб. для должностных лиц и от 250 до 300 тыс. руб. для юрлиц.

Схожие в плане требования к весу правила эксплуатации дронов на территории США были подписаны президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) в конце 2017 г. в рамках Закона о гособороне (National Defense Authorization Act) на 2018 год. Эти правила, также предписывают обязательную регистрацию дронов весом более 8,8 унций (250 г) на территории страны в Федеральном управлении гражданской авиации США (The Federal Aviation Administration, FAA).

Мал золотник да дорог

Еще до сегодняшнего официального анонса Mavic Mini, новинка уже «засветилась» в листинге канадского отделения онлайн-супермаркета Newegg. Там DJI Mavic Mini можно заказать за 645,2 канадских долларов, или примерно $495 (около 31 615 руб. по курсу ЦБ РФ на 29 октября 2019 г.).

Поставки дрона Mavic Mini первым покупателям начнутся 11 ноября. Дрон Mavic Mini будет доступен в двух вариантах поставки. DJI установила официальную цену в $399 на Mavic Mini в стандартной версии, которая включает дрон Mavic Mini, пульт ДУ, один аккумулятор, дополнительные винты и все необходимые инструменты и провода.

Расширенный комплект Mavic Mini Fly More Combo включает все компоненты из стандартной версии плюс каркас для 360° защиты винтов, двунаправленное зарядное устройство, три батареи, три комплекта дополнительных винтов и футляр для переноски по цене. За эту комплектацию компания просит $499.

DJI Mavic Mini в сложенном состоянии

Цена DJI Mavic Mini достаточно высока, как и всех новинок этой компании. Многолетняя практика показывает, что вслед за новаторскими решениями DJI через некоторое время появляются многочисленные клоны – как правило, из Китая, на порядок дешевле оригинала.

DJI Mavic Mini в рабочем состоянии

Не исключено, что к началу следующего летнего летного сезона на рынке будет представлено множество новых полноценных дронов с интересными летными характеристиками и качественными камерами, обходящих требования регуляторов по обязательной регистрации в плане веса.

Чем интересен Mavic Mini

Согласно официальным данным производителя, дрон DJI Mavic Mini весом 249 грамм отнесен к категории ультралегких (Ultralight) дронов. Для сравнения: предыдущий наиболее легкий дрон производства этой компании – DJI Mavic Air, весит 430 г.

DJI Mavic Mini, вид сверху

Дрон комплектуется пультом ДУ, обеспечивающим управление устройством с одновременной поддержкой передачи видео в формате HD через Wi-Fi. Точное позиционирование дрона, помимо дистанционного видеонаблюдения, также обеспечивает встроенный GPS-модуль.

Дрон DJI Mavic Mini укомплектован серьезной цифровой камерой c 1/2,3-дюймовым сенсором разрешением 12 МП, с возможностью записи видео с разрешением до 2.7K со скоростью до 30 кадров в секунду или 1080p (Full HD) со скоростью до 60 кадров в секунду, при этом камера размещена на собственной подвеске с 3-осевой стабилизацией. Камера поддерживает режимы упрощенной записи и редактирования видео.

DJI Mavic Mini, вид спереди

Разрешение камеры DJI Mavic Mini уступает 4K-разрешению моделей Mavic Air и Mavic Pro. С большой вероятностью это сделано не ради удешевления или упрощения Mavic Mini, а, скорее, для того, чтобы не слишком подрывать продажи более дорогих старших моделей в линейке Mavic.

Стандартная комплектация DJI Mavic Mini

Заряда съемного аккумулятора достаточно для 30-минутного полета дрона. Стандартный 400-долларовый комплект поставки DJI Mavic Mini включает помимо самого дрона зарядное устройство, кабели, защитный козырек для камеры, сумку DJI Mini, держатели пропеллеров, запасные лопасти, крепеж и отвертку.

Что еще препятствует полетам дронов в России

Согласно российскому законодательству, регистрация дрона не дает разрешения запускать его на территории России где угодно и когда угодно. Для этого придется согласовывать с чиновниками каждый полет дрона массой от 0,25 до 30 кг..

Другими словами, регистрировать придется как профессиональные квадрокоптеры для видеосъемки с воздуха, так и детские игрушечные дроны с китайских интернет-магазинов. Согласовывать планы полетов тоже придется для каждого устройства, и притом не с одним, а с несколькими ведомствами, в зависимости от территории планируемого запуска БПЛА.

Все это регламентировано Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства России от 11.03.2010 № 138 (ФАП-138). Перечень правил опубликован на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта.