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Сбербанк хочет купить у Газпромбанка его пакет в Mail.ru

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы
, Текст: Игорь Королев
Сбербанк, по неофициальной информации, ведет переговоры с Газпромбанком о выкупе его доли в Mail.ru Group. Сделка оценивается в $170 млн.

Сбербанк заинтересовался акциями Mail.ru Group

Сбербанк ведет переговоры с Газпромбанком о приобретении его доли в холдинге Mail.ru Group. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Какая доля в Mail.ru Group принадлежит Сбербанку

В конце 2016 г. холдинг USM, принадлежащий Алишеру Усманову, договорился с подконтрольным ему сотовым оператором «Мегафон» о передаче ему контрольного пакета акций Mail.ru Group. Затем, в мае 2018 г., «Мегафон» передал контрольный пакет акций Mail.ru Group совместному предприятию «МФ Технологии».

Совладельцами «МФ Технологии» помимо «Мегафона» стали Газпромбанк, USM и госкорпорация «Ростех». Голосующая доля «МФ Технологии» в Mail.ru Group составляет 58,9%, экономическая – 5,2%. «Мегафон» владеет в «МФ Технологии» 45% акций, Газпромбанк – 35%, USM – 9%, «Ростех» - 11%.

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Сбербанк собирает пакеты акций всех трех крупнейших российских интернет-холдингов

Соответственно доля Газпромбанка в Mail.ru Group эквивалентна 20% голосующих акций. По данным Bloomberg, в ходе переговоров она оценивается в $150 млн. Представители Газпромбанка и Сбербанка не стали комментировать агентству эти сведения.

Обилие интернет-активов Сбербанка

У Сбербанка сейчас есть проекты со участием всех трех крупнейших российских интернет-компаний.

В «Яндексе» банк владеет «золотой акцией», позволяющей Сбербанку блокировать приход новых крупных акционеров. На паритетных началах с «Яндексом» банк создал совместное предприятие в сфере интернет-торговли «Яндекс.Маркет».

Недавно Сбербанк стал крупным совладельцем холдинга «Рамблер» с долей 46,5%.

Летом 2019 г. Сбербанк договорился с Mail.ru Group о создании совместного предприятия в сфере O2O-сервисов (Online-to-Offline). В него Mail.ru Group вложит 7,7 млрд руб. и передаст свои доли в агрегаторе по доставке еды Delivery Club и сервисе по заказу такси «Ситимобил». Со своей стороны, Сбербанк вложит в совместное предприятие 38 млрд руб. и передаст ему платформу для ресторанного рынка Foodplex.

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