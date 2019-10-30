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AMD показала крупнейшую выручку за последние 14 лет

Бизнес Финансовые результаты Интеграция Электроника
, Текст: Владимир Бахур
AMD показала значительный рост выручки за счет продаж новых чипов Ryzen, Radeon и Epyc с нормами 7 нм. На рекордную выручку почти не повлияло небольшое снижение продаж в секторе корпоративных, встраиваемых и заказных решений.

Дела AMD идут на поправку

Согласно представленному сегодня официальному финансовому отчету AMD, выручка компании за III квартал 2019 г. составила $1,80 млрд, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 18% больше показателей предыдущего квартала. Операционная прибыль компании за квартал составила $186 млн, чистая прибыль достигла $120 млн.

Для AMD такой объем выручки является максимальным квартальным показателем с 2005 г. Ключевым фактором, обусловившим стремительный рост выручки, стали пиковые продажи процессоров и графических карт для клиентских настольных ПК с нормами техпроцесса 7 нм. Рост выручки в этом сегменте, также продемонстрировавшем максимальные показатели с 2011 г., частично компенсировал снижением выручки в сегментах решений для корпоративных, встраиваемых и заказных решений.

«Это наш первый полный квартал продаж решений Ryzen, Radeon и Epyc с нормами 7 нм, что привело к росту нашей квартальной выручки до максимального уровня с 2005 года, нашей самой высокой квартальной валовой прибыли с 2012 года и значительному увеличению чистой прибыли по сравнению с прошлым годом, – сказала д-р Лиза Су (Lisa Su), CEO и президент AMD. – Я очень довольна нашим прогрессом, поскольку мы имеем самый сильный портфель продуктов в нашей истории, рост интереса со стороны клиентов и лидерскую линейку продуктов на 2020 год и далее».

Ключевые финансовые показатели

Валовая прибыль AMD за III квартал 2019 г. составила 43%, увеличившись на 3 п.п. по сравнению с тем же кварталом прошлого года и на 2 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом. Ключевым драйвером роста стали продажи процессоров Ryzen и Epyc.

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Выручка AMD по кварталам за последние два года

Операционная прибыль компании выросла до $186 млн. Годом ранее она составила $150 млн, $59 млн – в предыдущем квартале. Чистая прибыль компании за последний квартал составила $120 млн ($102 млн годом ранее и $35 млн в предыдущем квартале). Остаток денежных средств, их эквивалентов и рыночных ценных бумаг на балансе AMD на конец квартала составил $1,2 млрд.

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Данные по объему годовой выручки AMD за последние 13 лет

Сегмент вычислительной техники и графики AMD оказался наиболее успешным за истекший квартал и принес компании выручку в размере $1,28 млрд, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост выручки обусловлен, главным образом, увеличением продаж клиентских процессоров семейства Ryzen с нормами 7 нм. Средняя цена продажи клиентских процессоров также выросла по сравнению с прошлым годом – главным образом, благодаря продажам процессоров Ryzen для настольных ПК (по сравнению с III кварталом 2018 г.), и за счет продаж процессоров Ryzen для настольных и мобильных систем (по сравнению с предыдущим кварталом.

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Квартальная валовая прибыль AMD за последние два года

Средняя продажная цена графических ускорителей выросла по сравнению с показателями годом ранее благодаря росту продаж в канале и снизилась по сравнению с предыдущим кварталом на фоне увеличения доли продаж мобильных чипов.

Квартальная выручка в сегментах корпоративных, встраиваемых и заказных решений составила $525 млн, что на 27% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 11% ниже чем в предыдущем квартале. Снижение продаж в сегменте обусловлено главным образом меньшим спросом на заказные нестандартные решения.

Прочие операционные убытки компании за квартал составили $54 млн ($36 млн год назад и $52 млн в предыдущем квартале). В AMD также отметили, что задолженность компании с начала 2019 г. сократилась на $441 млн, в том числе, на $206 млн за III квартал 2019 г.

Квартальные достижения AMD

В прошедшем квартале AMD впервые представила процессоры AMD Epyc второго поколения для корпоративных, облачных и высокопроизводительных вычислительных систем. В начале августа AMD представила процессоры Epyc Rome на базе микроархитектуре Zen 2 для ЦОДов. Это первые в мире серверные процессоры с архитектурой x86, производящиеся по семинанометровому технологическому процессу. Процессоры позиционируются как конкуренты чипам Intel Xeon Scalable второго поколения (семейство Cascade Lake).

Google объявила о планах использования процессоров AMD Epyc второго поколения в своей внутренней инфраструктуре. О планах использования процессоров AMD Epyc второго поколения в инфраструктуре своих ЦОДов также объявила компания Twitter.

Cray объявила о том, что Research and Innovation будет строить британский суперкомпьютер ARCHER2 на базе архитектуры Cray Shasta с применением новых процессоров AMD Epyc.

В середине августа AMD серьезно снизила цены на процессоры Ryzen 3000, при этом некоторые позиции потеряли до 10% от ценника, объявленного месяцем ранее на старте продаж новых чипов.

О запуске платформ для корпоративных клиентов, высокопроизводительных вычислений и облачных решений на новых AMD Epyc также объявили Dell Technologies, HPE, Lenovo и другие компании. Microsoft объявила о том, что ее новый 15-дюймовый ноутбук Microsoft Surface 3 будет работать на мобильном процессоре AMD Ryzen.

HP и Lenovo анонсировали новые настольные ПК для бизнеса с процессорами AMD Ryzen PRO 3000 и AMD Ryzen PRO с графикой Radeon Vega. AMD также выпустила процессоры AMD Athlon PRO с графикой Radeon Vega.

HP представила первый игровой ноутбук Pavilion Gaming 15 с процессорами второго поколения AMD Ryzen 7. HP также анонсировала Pavilion Gaming Desktop с процессорами AMD Ryzen 7 второго и третьего поколений.

AMD анонсировала графические решения на базе игровой архитектуры RDNA: AMD Radeon RX 5500 для ПК и Radeon RX 5500M для ноутбуков. Системы будут доступны у Acer, HP, Lenovo, MSI и других OEM-производителей начиная с ноября. Sapphire, MSI, Asus, PowerColor, Gigabyte и XFX выпустили новые видеокарты серии Radeon RX 5700 для различных форм-факторов.

Прогноз: только вперед и только вверх!

Воодушевленные итогами продаж за прошедший квартал, представители AMD прогнозируют дальнейший рост объемов продаж в следующем квартале. На IV квартал 2019 г. компания прогнозирует выручку в размере $2,1 млрд (плюс-минус $50 млрд), что составит 48% прирост в годичном и 17% в квартальном исчислении.

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Прогноз по выручке AMD за IV квартал и за весь 2019 год

В случае, если AMD удастся реализовать эти планы на практике, такая прогнозная выручка станет абсолютным квартальным рекордом за всю историю компании.



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