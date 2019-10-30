МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» требуют у властей деньги на «закон Яровой»

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Письмо от «большой четверки» и госбанков

В распоряжении CNews оказалось письмо, которое топ-менеджеры четырех крупнейших телекоммуникационных компаний - «Вымпелком», «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон» и «Ростелеком» - направили замминистра связи Олегу Иванову и замминистра промышленности и торговли Олегу Бочарову. Письмо также было подписано руководителем рабочей группы АНО «Цифровая экономика» по направлению «Информационная инфраструктура» Анной Серебряниковой и топ-менеджерами Сбербанка и ВТБ.

Письмо связано с необходимостью выполнения телекоммуникационными операторами требований «закона Яровой». Этот закон, соавтором которого является депутат Ирина Яровая, был принят в 2016 г. Он обязал операторов телефонной связи с 1 июля 2018 г. хранить весь трафик абонентов в течение полугода.

С 1 октября 2018 г. операторы передачи данных также стали должны хранить трафик своих абонентов. Для этого необходимо зарезервировать емкость, необходимую для хранения трафика абонентов за месяц, предшествующий сдачи данным оператором соответствующих технических средств хранения информации регулирующим органом. Ежегодно эта емкость должна увеличиваться на 15%.

В 2019 г. были приняты правила Правительства, обязывающие операторов связи использовать для взаимодействия со спецслужбами технические средства накопления информации, имеющие сертификаты о подтверждении их производства на территории России.

«Колоссальные» затраты для операторов связи

Авторы письма указывают, что затраты операторов связи на закупку указанных технических средств могут составить 10-20% от общих затрат на поддержку и развитие сетей связи на протяжении следующих пяти лет. В то же время операторам связи необходимо непрерывно обеспечивать дальнейшее развитие инфраструктуры связи, включая уже начавшееся пилотирование средств сетей пятого поколения сотовой связи (5G).

В связи с этим адресатов письма просят поддержать предложение о подготовке постановления Правительства об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, а также лизинговым компаниям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным операторам и организациям связи, либо оформленным лизинговым договорам, соответственно, на цели приобретения ими отечественных техническим средств накопления информации по льготной ставке.

В настоящее время в отношении льготного кредитования покупателей телекоммуникационного оборудования российского производства, крупнейшими среди которых являются операторы связи, какие-либо меря государственной поддержки не предусмотрены, сетуют авторы письма.

Где взять средства на поддержку операторов связи

В качестве одного из способов финансового обеспечения указанных мер поддержки предлагается перераспределить экономию бюджетных ассигнований федерального бюджета, образовавшихся по результатам применения конкурентных способов определения исполнителей услуг в ходе достижения других результатов федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

По всей видимости, речь идет о проведенных Минкомсвязи электронных аукционах по выбору для каждого региона оператора по подключению к интернету социально-значимых объектов. Программа «Цифровая экономика» предполагала, что в 2019-2022 гг. на эти цели федеральный бюджет выделит 75 млрд руб. Но в итоге общая стоимость контрактов снизилась до 50 млрд руб.

Директор АНО «Цифровая экономика» по информационной инфраструктуре Дмитрий Марков пояснил, что высказанные в письме предложения реализуют задачу экономической поддержки компаний, продукция которых имеет статус телекоммуникационного и кабельного оборудования российского происхождения. «Предоставление льготных кредитных ставок операторам связи в случаях, когда они покупают отечественное оборудование, является одним из самых эффективных и справедливых инструментов решения данной задачи», - говорит Марков.

Минкомсвязи против

Пресс-служба «Ростелекома» подтвердила CNews отправку письма. В пресс-службах МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома» от комментариев отказались.

Представители Минкомсвязи заявили, что не считают целесообразным выделять субсидии на указанные цели за счет экономии на проведение аукционов по подключению социально-значимых объектов.

Председатель Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов Светлана Апполонова считает правильной идею поддержки со стороны государства закупок отечественного телекоммуникационного оборудования. В то же время Апполонова считает, что меры поддержки должны касаться не только банков, но и напрямую заказчиков оборудования.