Умер основатель советской школы искусственного интеллекта

Легенда советско-российской науки

В Москве в своей квартире на 87 году жизни скончался Дмитрий Александрович Поспелов – выдающийся советский и российский ученый, профессор, доктор технических наук, академик Российской академии естественных наук и международной академии информации, лауреат международной премии им. А.Тьюринга.

Дмитрий Поспелов — один из наиболее известных советских и российских специалистов в области изучения и создания методик управления сложными системами, один из пионеров изучения проблем искусственного интеллекта. Он является автором 20 монографий и более 300 статей.

В настоящее время точные причины смерти еще не обнародованы. Известно, что на момент смерти рядом с Дмитрием Поспеловым находилась его внучка, которая и вызвала на помощь медиков. На момент смерти Дмитрию Поспелову было 86 лет.

Труды и достижения Д.А. Поспелова

Дмитрий Поспелов является выпускником механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 1956 г. С 1956 по 1968 гг. он был сотрудником Московского энергетического института.

С 1968 г. он перешел в МФТИ. Дмитрий Поспелов считается родоначальником советской школы искусственного интеллекта, созданием и развитием которого он занимался с 1968 по 1988 год будучи профессором МФТИ в должности заведующего отделом проблем искусственного интеллекта при Вычислительном центре РАН.

Профессор Дмитрий Александрович Поспелов

Под непосредственным руководством Дмитрия Поспелова были созданы два прототипа ЭВМ новых для своего времени поколений: «Логическая информационно-вычислительная система» (ЛИВС) в рамках советско-венгерского международного проекта, и «Параллельная архитектура. Микроэлектроника. Интеллектуальный решатель» (ПАМИР) в рамках совместного проекта с разработчиками из Чехословакии, Болгарии и Польши.

В 1989 г. Дмитрий Поспелов занял пост президента Советской (и позже Российской) Ассоциации искусственного интеллекта, в 1991 г. стал председателем Совета Советской (и позже Российской) Ассоциации нечетких систем. С 1994 г. являлся президентом Ассоциации «Информационные технологии и компьютерные системы в медицине».

Дмитрию Поспелову принадлежит крылатый афоризм о первопроходцах: «В науке первым часто оказывается не тот, кто сказал "А", а тот, кто сказал "Я"».

Д. А. Поспелов

Среди учеников Дмитрия Поспелова – пять докторов наук и более 50 кандидатов наук. Среди его книг до сих пор широкой известностью пользуются такие как «Логические методы анализа и синтеза схем», «Мышление и автоматы», «Ситуационное управление. Теория и практика», «Введение в теорию вычислительных систем», «Игры и автоматы», «Логико-лингвистические модели в системах управления», «Представление знаний о пространстве и времени в системах искусственного интеллекта» и многие другие. Некоторые его работы неоднократно переиздавались и были выпущены в переводе на несколько иностранных языков.

Профессор Поспелов является автором комплекса совершенно новых методик построения систем управления, построенных на принципе семиотических (логико-лингвистических) моделей представления объекта управления и описания процедур управления ими.

Дмитрий Поспелов также является автором аппарата ярусно-параллельных форм для решения проблем с организацией параллельных вычислений в вычислительных комплексах и сетях. Эта методика в 60-70-е годы прошлого года применялась для синхронного и асинхронного распределения программ по машинам системы, проблем оптимальной сегментации программ и для решения оптимизационных задач распределения информационных обменов.

Кроме того, Дмитрий Поспелов заложил основы нового научного направления в области инженерии знаний и моделирования рассуждений специалистов-экспертов, принимающих решения в предметных областях. Им создана теория нечетких квантификаторов и нечеткая частотная логика, которые наряду с теорией нечетких множеств позволили строить модели человеческих рассуждений с учетом «не-факторов» мышления специалистов (нечеткости, неполноты, недетерминированности, неточности и т. п.).

Выдающиеся научные достижения профессора Дмитрия Поспелова были отмечены международной премией фон Неймана.

Интересы Дмитрия Александровича Поспелова не ограничивались научной и преподавательской деятельностью. В кругу коллег он известен как автор стихов, прозы, страстный любитель истории, археологии, нумизматики и живописи.