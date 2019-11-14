В России впервые внедрен робот, который подбирает персонал по местоположению

Роботизация «Нефтьмагистрали»

Как стало известно CNews, московская сеть автозаправочных станций «Нефтьмагистраль» внедрила систему автоматического подбора персонала. Решение, базирующееся на отечественной ИИ-платформе Sever.AI, позволяет исключить необходимость вмешательства в процесс первичного отбора кандидатов со стороны кадровиков.

Программный робот круглосуточно принимает и обрабатывает входящие звонки от соискателей, а также сам звонит им. Алгоритмы определяют наиболее удобную точку для проведения собеседования и назначают кандидату встречу без помощи человека. По словам представителей разработчика, это первый в России случай внедрения технологии геолокации в найм с помощью технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, с ноября 2019 г. «Нефтьмагистраль» использует систему холодного поиска для увеличения потока кандидатов: робот сам ищет подходящие резюме и приглашает найденных кандидатов на собеседование.

Топливная компания «Нефтьмагистраль» внедрила систему автоматического подбора персонала на базе отечественной ИИ-платформы Sever.AI

Sever.AI – это разработанная компанией Junglejobs платформа для автоматизации поиска и найма сотрудников, использующая технологии искусственного интеллекта (машинного обучения).

Junglejobs входит в структуру Talenttech – технологического холдинга в составе инвестгруппы «Севергрупп» известного российского бизнесмена Алексея Мордашова. Talenttech инвестирует в технологические стартапы в области образовательных, рекрутинговых и фриланс-технологий, а также разрабатывает собственные.



В разговоре с CNews представитель Talenttech отказался озвучить финансовые детали сделки с «Нефтьмагистралью», отметив, что «стоимость такого внедрения всегда зависит от нужд заказчика – решение подстраивается под конкретные запросы, соответственно стоимость меняется в зависимости от объемов и сложности работы».

Как действует робот

Робот-рекрутер способен синтезировать текст в голос и обратно благодаря технологиям Speech-to-text, а также распознавать речь. Он также может рассказывать о вакансии, задавать вопросы и отвечать собеседнику, в том числе и на входящий звонок, при этом параллельно продолжая поиск кандидатов.

Робот самостоятельно выясняет имя, возраст, место рождения и вакансию, которая интересует звонящего. Затем, проанализировав полученную информацию, назначает встречу подходящему кандидату, вычислив самую удобную для соискателя АЗС по геолокации, пояснили CNews в Talenttech.

Также система умеет перезванивать кандидату, если разговор не был логически завершен – к примеру, оборвалась связь и соискатель не смог ответить на некоторые вопросы. Алгоритмы обеспечивают переход соискателей на следующую ступень отбора, что дает возможность рекрутерам фокусироваться на более важных и сложных проектах, оставляя все рутинные процессы роботу.

Проект по внедрению системы и его итоги

Как рассказали CNews в Talenttech, внедрение системы осуществлялось полностью силами команды Sever.AI и происходило в несколько этапов.

Во второй половине июля 2019 г. специалисты выполнили настройку системы и сценариев коммуникации, перевели входящую линию звонков на робота, после чего состоялся запуск системы.

В августе была внедрена технология геолоцирования, а в октябре подключена функция холодного поиска и интеграции с АТС «Нефтьмагистрали». Каждый из этапов, по словам представителя компании-интегратора, занял примерно по две недели.

По итогам внедрения и эксплуатации системы, время поиска и найма сотрудников на массовые позиции в «Нефтьмагистрали» сократилось на 64%, отметил представитель Talenttech. За три месяца использования технологии на различные АЗС были наняты 94 сотрудника.

Кроме того, топливной компании удалось устранить текучку кадров и сформировать резерв подходящих кандидатов, к которым можно обратиться в случае нехватки сотрудников на одной из множества станций или открытия новой,

Несколько слов о «Нефтьмагистрали»

ТД «Нефтьмагистраль» – это оптово-розничная топливная компания, а также широкая линейка дополнительных сервисов на автозаправочных комплексах.

Всего по состоянию на ноябрь 2019 г. в сети «Нефтьмагистрали» насчитывается более 87 АЗК в Москве и Московской области, при этом более чем 84 комплекса оборудованы магазинами и 50 – ресторанами быстрого питания. Также с октября 2019 г. на АЗС стали открываться аптеки.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ТД НМ» было зарегистрировано 13 июля 2006 г. в Москве. Учредителями общества выступают Александр и Наталия Ерастовы, которые имеют равные доли в его уставном капитале. Александр Ерастов также является генеральным директором организации.