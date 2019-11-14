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В России впервые внедрен робот, который подбирает персонал по местоположению

Бизнес Кадры Интеграция Бизнес-приложения Внедрения
, Текст: Дмитрий Степанов
Программный робот начал подбирать персонал для московской сети АЗС «Нефтьмагистраль» с учетом геолокации. Без участия человека он отвечает на входящие звонки и, проанализировав информацию о соискателе, определяют самую удобную для потенциального работника точку для проведения собеседования.

Роботизация «Нефтьмагистрали»

Как стало известно CNews, московская сеть автозаправочных станций «Нефтьмагистраль» внедрила систему автоматического подбора персонала. Решение, базирующееся на отечественной ИИ-платформе Sever.AI, позволяет исключить необходимость вмешательства в процесс первичного отбора кандидатов со стороны кадровиков.

Программный робот круглосуточно принимает и обрабатывает входящие звонки от соискателей, а также сам звонит им. Алгоритмы определяют наиболее удобную точку для проведения собеседования и назначают кандидату встречу без помощи человека. По словам представителей разработчика, это первый в России случай внедрения технологии геолокации в найм с помощью технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, с ноября 2019 г. «Нефтьмагистраль» использует систему холодного поиска для увеличения потока кандидатов: робот сам ищет подходящие резюме и приглашает найденных кандидатов на собеседование.

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Топливная компания «Нефтьмагистраль» внедрила систему автоматического подбора персонала на базе отечественной ИИ-платформы Sever.AI

Sever.AI – это разработанная компанией Junglejobs платформа для автоматизации поиска и найма сотрудников, использующая технологии искусственного интеллекта (машинного обучения).

Junglejobs входит в структуру Talenttech – технологического холдинга в составе инвестгруппы «Севергрупп» известного российского бизнесмена Алексея Мордашова. Talenttech инвестирует в технологические стартапы в области образовательных, рекрутинговых и фриланс-технологий, а также разрабатывает собственные.

В разговоре с CNews представитель Talenttech отказался озвучить финансовые детали сделки с «Нефтьмагистралью», отметив, что «стоимость такого внедрения всегда зависит от нужд заказчика – решение подстраивается под конкретные запросы, соответственно стоимость меняется в зависимости от объемов и сложности работы».

Как действует робот

Робот-рекрутер способен синтезировать текст в голос и обратно благодаря технологиям Speech-to-text, а также распознавать речь. Он также может рассказывать о вакансии, задавать вопросы и отвечать собеседнику, в том числе и на входящий звонок, при этом параллельно продолжая поиск кандидатов.

Робот самостоятельно выясняет имя, возраст, место рождения и вакансию, которая интересует звонящего. Затем, проанализировав полученную информацию, назначает встречу подходящему кандидату, вычислив самую удобную для соискателя АЗС по геолокации, пояснили CNews в Talenttech.

Также система умеет перезванивать кандидату, если разговор не был логически завершен – к примеру, оборвалась связь и соискатель не смог ответить на некоторые вопросы. Алгоритмы обеспечивают переход соискателей на следующую ступень отбора, что дает возможность рекрутерам фокусироваться на более важных и сложных проектах, оставляя все рутинные процессы роботу.

Проект по внедрению системы и его итоги

Как рассказали CNews в Talenttech, внедрение системы осуществлялось полностью силами команды Sever.AI и происходило в несколько этапов.

Во второй половине июля 2019 г. специалисты выполнили настройку системы и сценариев коммуникации, перевели входящую линию звонков на робота, после чего состоялся запуск системы.

В августе была внедрена технология геолоцирования, а в октябре подключена функция холодного поиска и интеграции с АТС «Нефтьмагистрали». Каждый из этапов, по словам представителя компании-интегратора, занял примерно по две недели.

По итогам внедрения и эксплуатации системы, время поиска и найма сотрудников на массовые позиции в «Нефтьмагистрали» сократилось на 64%, отметил представитель Talenttech. За три месяца использования технологии на различные АЗС были наняты 94 сотрудника.

Кроме того, топливной компании удалось устранить текучку кадров и сформировать резерв подходящих кандидатов, к которым можно обратиться в случае нехватки сотрудников на одной из множества станций или открытия новой,

Несколько слов о «Нефтьмагистрали»

ТД «Нефтьмагистраль» – это оптово-розничная топливная компания, а также широкая линейка дополнительных сервисов на автозаправочных комплексах.

Всего по состоянию на ноябрь 2019 г. в сети «Нефтьмагистрали» насчитывается более 87 АЗК в Москве и Московской области, при этом более чем 84 комплекса оборудованы магазинами и 50 – ресторанами быстрого питания. Также с октября 2019 г. на АЗС стали открываться аптеки.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ТД НМ» было зарегистрировано 13 июля 2006 г. в Москве. Учредителями общества выступают Александр и Наталия Ерастовы, которые имеют равные доли в его уставном капитале. Александр Ерастов также является генеральным директором организации.

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