«Яндекс» сбил цену своей будущей штаб-квартиры на 2 миллиарда

Мосгорсуд удовлетворил иск «Яндекса» о снижении кадастровой стоимости здания бывшей гостиницы «Корстон» с 5 млрд до 3 млрд руб. Компания выкупила гостиницу в прошлом году, чтобы построить себе на этом участке штаб-квартиру. Снижение кадастровой стоимости означает уменьшение налога на имущество организации, который «Яндекс» платит за здание.



Решение суда

«Яндекс» добился в суде уменьшения, кадастровой стоимости здания бывшей гостиницы «Корстон», выкупленного компанией в прошлом году, с 5 млрд до 3 млрд руб. Соответствующее мотивированное решение было опубликовано на сайте Московского городского суда, а издание РБК уточнило, что речь идет именно о гостинице, расположенной на улице Косыгина.

В июне 2019 г. «Яндекс» подал иск, в котором требовал устранить несоответствие между кадастровой стоимостью здания, зафиксированной в Едином государственном реестре недвижимости, и его рыночной стоимостью по состоянию на 1 января 2018 г. «Яндекс» жаловался, что несоответствие кадастровой и рыночной стоимости нарушает его права как налогоплательщика, поскольку налог на здание как на имущество организации рассчитывается исходя из его кадастровой стоимости.

В 2019 г. организации платят налог на недвижимость в Москве по ставке 1,6% от кадастровой стоимости объекта. То есть, исходя из прежней оценки здания «Яндекс» должен был платить почти 80 млн руб. в год, теперь эта сумма уменьшилась на 32 млн руб.

Административными ответчиками по иску указаны Департамент городского имущества (ДГИ) города Москвы и управление Росреестра по Москве, хотя Росреестр сообщил РБК, что выступает не ответчиком, а заинтересованным лицом. ДГИ уже успел подать апелляционную жалобу на решение Мосгорсуда.

В подчинении у ДГИ находится ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования», которое определяет кадастровую стоимость недвижимости в Москве, действующую с 2019 г. Налог на 2019 г. рассчитывается исходя из стоимости, определенной по состоянию на 1 января 2018 г.

Как проводилась оценка

Рыночную стоимость недвижимости для «Яндекса» рассчитало ООО «Городская коллегия оценщиков». На основании этой оценки и был подан иск. Одновременно компания просила суд провести судебную оценочную экспертизу, чтобы определить рыночную стоимость здания, что суд и сделал, обратившись для этого в ООО «Консалтинговая компания Карцева «ВАЛРУС».

Офис, который сейчас арендует «Яндекс»

Привлеченные судом эксперты сочли оценку «Городской коллегии оценщиков» не соответствующей требованиям законодательства об оценочной деятельности и федеральным стандартам оценки. В итоге «Яндекс» согласился с судебной оценкой и скорректировал свои исковые требования.

Представитель ДГИ с результатами судебной экспертизы не согласился и ходатайствовал о назначении повторной экспертизы. В ходе оценки судебный эксперт подобрал для сравнения ряд объектов недвижимости, аналогичных гостинице, и ДГИ настаивает, что во всех этих примерах стоимость объектов отличается от средней по рынку. Чтобы доказать свою позицию, сторона ответчика представила суду объявления о продаже похожих объектов. Но суд решил, что оценка привлеченного им эксперта достаточно профессиональна, а представитель ответчика просто не разбирается в механизмах проведения оценки.

Зачем «Яндексу» гостиница

В декабре 2018 г. «Яндекс» купил земельный участок площадью около 4 га на улице Косыгина, 15, который расположен недалеко от стадиона «Лужники» и в непосредственной близости к комплексу строений МГУ им. М. В. Ломоносова. Стоимость покупки участка оценивалась компанией в $145 млн без учета НДС.

Здание гостиницы «Корстон»

На этом участке находится здание бывшей гостиницы «Орленок», построенное в 1976 г. в преддверии летних Олимпийских игр в Москве 1980 года. Сейчас в 20-этажном здании располагается гостиничный комплекс «Корстон-Москва» (Korston Hotel Moscow), входящий в российскую сеть Korston Hotels & Malls.

Купленную площадку «Яндекс» планирует использовать для строительства новой штаб-квартиры, взамен арендуемых в настоящий момент площадей. В московских офисах «Яндекса» работает около 6500 сотрудников. Основная часть этого штата трудится в штаб-квартире, расположенной в деловом квартале «Красная Роза». Здесь «Яндекс» арендует порядка 61 тыс. кв. м по договору, номинированному в долларах, еще с 2010 г. Дополнительно 27 тыс. кв. м. компания арендует за рубли в бизнес-центре «Аврора». Соглашения об аренде обоих офисов истекают 31 декабря 2021 г.

Будущая штаб-квартира «Яндекса» на карте

О собственной штаб-квартире компания задумалась в связи с ростом затрат на аренду. Ранее CNews сообщал, что исходя из курса 60,66 руб. за один доллар, «Яндекс» ожидает, что в 2017-2021 гг. (до конца срока аренды) за аренду офиса придется заплатить 17,9 млрд руб.

Пытаясь избежать дальнейшего роста трат на аренду своего офиса, «Яндекс» даже собирался купить бизнес-центр «Красная роза». Но компания договорилась оплатить покупку своими акциями, а они после этого пошли в рост, что значительно увеличило стоимость сделки к моменту ее финализации. Поэтому «Яндекс» разорвал соглашение, выплатив надлежащую компенсацию.