Москва поднялась на 10 строчек в глобальном рейтинге инновационных городов

Москва поднялась с 48 на 38 место в глобальном индексе инновационных городов. В рейтинг входят 500 городов мира. Всего в 2019 г. в список попали 20 российских городов.



Рывок вверх

Москва заняла 38 место в глобальном индексе инновационных городов мира Innovation Cities Global Index от агентства 2thinknow за 2019 г., хотя в предыдущем году находилась всего лишь на 48 месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского Комплекса экономической политики. На сайте 2thinknow новая версия рейтинга пока не опубликована, там есть только индекс за 2018 г.

Международное агентство 2thinknow, базирующееся в Австралии, выпускает Innovation Cities Global Index с 2007 г., и в настоящий момент он охватывает более 500 городов мира. В редакции рейтинга за 2019 г. в первую пятерку вошли Нью-Йорк, Токио, Лондон, Лос-Анджелес и Сингапур. Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов сообщил, что столица России набрала в этом году такое же количество баллов, как японская Осака, канадский Ванкувер и расположенные в США Портленд и Лас-Вегас. В то же время Москва опередила Стамбул, Осло, Рим, Копенгаген, Дублин, Гонконг, Хельсинки и Брюссель.

Руководитель московского департамента экономической политики и развития Денис Тихонов отметил, что за последние семь лет Москва, занимавшая в 2012 г. всего лишь 192 место в списке, поднялась более чем на 150 позиций.

В общей сложности в 2019 г. в рейтинг попали в 20 российских городов. Санкт-Петербург занял 109 место, Казань — 393. Остальные расположились в пятой сотне, где Новосибирск занял 405 строчку, Екатеринбург — 416, Ростов-на-Дону — 419, Нижний Новгород — 421, Калининград — 437, Красноярск — 438, Самара — 440, Пермь — 441, Волгоград — 444, Владивосток — 447, Омск — 449, Томск — 460, Саратов — 463, Оренбург — 473, Тольятти — 475, Барнаул — 476, Ижевск — 482.

Критерии оценки

Оценка производится по 162 критериям, разделенным три категории: инфраструктура для человеческого капитала, рыночный потенциал и культурное достояние. В числе прочего эксперты оценивают политику правительства в сфере ИТ, а также развитость беспроводных сетей и карточных платежей.

Москва поднялась на десять строчек в рейтинге инновационных городов

Также их интересует валовый региональный продукт, уровень материального благосостояния и образования, налог на прибыль компаний, уровень развитости промышленного производства, количество в городе штаб-квартир многонациональных корпораций, наличие в нем промышленных кластеров и стратегия продвижения бренда города.

Москва в других рейтингах

Это не первый случай, когда развитие ИТ в Москве получает международное признание. В июле 2018 г. город занял первое место по индексу оказания электронных услуг населению в рейтинге, составленном ООН. В общей сложности в списке были представлены 40 городов, причем речь шла о мировых столицах. В первую тройку помимо Москвы вошли также Кейптаун и Таллин.

В мае 2017 г. Москва получила международную премию Global mobileGov awards 2017, которая вручается за достижения в развитии электронного мобильного обслуживания граждан государством. Премия была присуждена Департаменту информационных технологий (ДИТ) за создание Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).

В общей сложности на получение Global mobileGov awards претендовало более 100 проектов. В ходе двух раундов были отобраны 15 лучших, далее — три самых лучших. ЕМИАС заняла среди них третье место. Первое место досталось правительству Бангладеш за программу развития мобильных приложений. На втором месте оказались ОАЭ, представившие на конкурсе свой центр цифровых инноваций.