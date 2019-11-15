Россия намерена создать свою криптовалюту с Китаем и странами БРИКС

Россия и страны БРИКС могут создать единую платежную систему на основе специальной криптовалюты с целью упрощения расчетов между собой и снижения зависимости от американской валюты. При этом в России не существует ни одного закона, регулирующего обращение с криптоденьгами.

Криптовалюта «для своих»

Россия и страны-участники группы БРИКС могут разработать единую платежную систему на основе специальной криптовалюты. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе саммита БРИКС, пишет ТАСС.

«Развитие национальных сегментов платежных систем и их устойчивая интеграция выступают важным фактором экономического партнерства между странами БРИКС в условиях возрастающих нерыночных рисков глобальной платежной инфраструктуры», – сказал Кирилл Дмитриев на саммите БРИКС.

«РФПИ в качестве председателя рабочей группы по финансовым услугам делового совета БРИКС участвовал в обсуждении возможности использования единой криптовалюты для осуществления расчетов между странами-членами. Подобные расчеты должны осуществляться через платежную систему БРИКС», – добавил глава РФПИ.

В группу БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай (КНР) и ЮАР.

Причины создания платежной системы

Создание единой платежной системы – следствие двух причин. Страны БРИКС хотят получить удобный инструмент для быстрых расчетов друг с другом и снизить свою зависимость от валют стран, не входящих в группу.

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Речь идет, в первую очередь, о долларе, национальной валюте США. «Страны БРИКС снижают долю расчетов в долларах. В России за пять лет доля доллара во внешнеторговых расчетах снизилась с 92% до 50%, а рубля – выросла с 3% до 14%», – сказал Кирилл Дмитриев.

По его словам, запуск единой платежной системы в рамках группы БРИКС способен привести к стимулированию расчетов в национальных валютах стран и обеспечить стабильность этих расчетов, а также инвестиций между странами-участниками БРИКС, которые формируют свыше 20% мирового притока прямых иностранных инвестиций.

«В мире растет количество споров, рассматриваемых в арбитражных судах по инвестиционным вопросам, и создание постоянно действующего арбитражного института на международном уровне с участием всех стран БРИКС позволит обеспечить его действительную независимость в условиях, когда государственные суды в мире все чаще теряют независимость и становятся заложниками политических обстоятельств», – отметил Дмитриев.

БРИКС и искусственный интеллект

В дополнение к единой платежной системе и внутренней криптовалюте в рамках БРИКС может быть создан специальный альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ). Глава РФПИ отметил, что фондом получен положительный отзыв от стран-участников БРИКС на идею по созданию такого альянса.

По его словам, наибольший интерес к инициативе проявили партнеры РФПИ из Индии и Китая.

На момент публикации материала не было известно, какие компании и учреждения будут представлять Россию в этом альянсе. Следует отметить, что за несколько дней до обсуждения идеи по созданию альянса стран БРИКС по развитию ИИ в России был создан собственный альянс со схожими целями.

Объединение получило название AI-Russia Alliance. В его состав вошли российский техногигант «Яндекс», холдинг Mail.ru Group, банк «Сбербанк», компания «Газпром нефть», а также оператор связи МТС и фонд РФПИ.

В рамках альянса все эти предприятия займутся в первую очередь различного рода исследованиями в сфере искусственного интеллекта. Также в сферу их деятельности войдут исследование отраслевых проблем внедрения технологий ИИ и обсуждение возможных способов их решения. Помимо этого, альянс будет оказывать содействие в организации на территории России инфраструктуры, необходимой для разработки, тестирования, интеграции и эксплуатации технологий и алгоритмов искусственного интеллекта в различных сферах экономики страны.

По информации ТАСС, у альянса появится еще одно направление деятельности. Он займется контролем реализации и содействием в исполнении Нацстратегии ИИ и дорожной карты развития высокотехнологичной области «Искусственный интеллект», утвержденной Правительством России.

Криптовалюта и российские законы

Прежде, чем приступить к использованию единой криптовалюты стран-участников БРИКС, Россия должна сформировать законодательную базу, регулирующую использование виртуальных денег на своей территории. По состоянию на 15 ноября 2019 г. свод российских законов не включал ни единого пункта, определяющего правила взаимодействия с криптой.

Напомним, что законопроект о цифровых финансовых активах разрабатывается в России с 2017 г. Он был принят Госдумой в первом чтении в мае 2018 г. и с тех пор готовится ко второму чтению.

В июне 2019 г. CNews сообщал, что Госдума планирует ввести административную ответственность за любые действия с криптовалютой, не предусмотренные российским законодательством, то есть, фактически, за любые действия ввиду отсутствия необходимых законов. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова нелигитимными будут считаться майнинг, организация и выпуск, обращение, открытие пунктов обмена и т. д.

В начале ноября 2019 г. стало известно, что власти России собираются разработать механизм ареста и конфискации виртуальных активов. До 31 декабря 2021 г. МВД должно подготовить соответствующие предложения. Их подготовка будет осуществляться совместно с Росинфомониторингом, Генпрокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом, Федеральной службой безопасности (ФСБ), Федеральной таможенной службой (ФТС) и Федеральной службой судебных приставов (ФССП). Также в разработке предложений примет участие Верховный суд.