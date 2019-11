Выходцы из Apple строят процессор, который уничтожит Intel и AMD

14061

Небольшая компания Nuvia, основанная бывшими сотрудниками Apple, работает над серверным процессором с целью, по меньшей мере, потеснить на рынке AMD и Intel. Стартап, чей чип будет использоваться в центрах обработки данных, привлек многомиллионные инвестиции из компании из Кремниевой долины, в том числе от венчурного подразделения Dell.



Потенциальный конкурент

Бывшие сотрудники Apple основали собственную компанию по разработке центральных процессоров. Они намерены составить конкуренцию Intel и AMD, но пока не во всех сегментах.

Стартап получил название Nuvia, и у него, по данным агентства Reuters, три основателя, каждый из которых стоял у истоков первых собственных процессоров Apple для iPhone и iPad. Во главе компании находятся Джерард Уильямс III (Gerard Williams III), Ману Гулати (Manu Gulati) и Джон Бруно (John Bruno).

Каждый участник трио посвятил работе в Apple, связанной с ее процессорами, несколько лет своей жизни. Так, Джон Бруно проработал в ней пять лет в группе разработчиков мобильных платформ, а карьера Ману Гулати в компании длилась восемь лет – он был частью подразделения Apple Platform Architecture.

Основатели Nuvia: Джон Бруно (слева), Джерард Уильямс III (в центре) и Ману Гулати (справа)

Дольше всех в Apple проработал Джерард Уильямс III – он провел в компании девять лет, занимая должность главного архитектора мобильных чипов Apple (начиная с А7). Кроме того, Гулати и Бруно успели поработать и в Google, но пока у этого ИТ-гиганта нет своих процессоров.

Шансы на успех

За спиной Nuvia, помимо трех специалистов в области мобильных процессоров, стоят весьма крупные инвесторы. В их число вошли Capricorn Investment Mayfield, WVRI Capital, Nepthene, а также Dell Technologies Capital и ряд ИТ-компаний из Кремниевой долины. По словам представителей Nuvia, в первой половине ноября 2019 г. компания привлекла инвестиции на сумму $53 млн.

Логотип Nuvia

Dell Technologies Capital – это венчурное подразделение компании Dell, одного из крупнейших клиентов Intel. Президент венчурной группы Скотт Дарлинг (Scott Darling) не стал уточнять, когда и в каких своих устройствах Dell намерена использовать продукцию Nuvia.

На момент публикации материала штат Nuvia, включающий в себя, в том числе, и непосредственно разработчиков процессоров, состоял из 60 человек. Основатели стартапа планируют использовать часть инвестиций для найма еще 40 человек до конца 2019 г.

Как Nuvia распорядится оставшимися средствами, остается неизвестным.

Узкоспециализированный процессор

Nuvia на 18 ноября 2019 г. вела разработку лишь одного процессора, получившего кодовое имя Phoenix. Чип предназначен для использования в центрах обработки данных, то есть имеет весьма узкую специализацию. Nuvia планирует потеснить Intel и AMD пока лишь в серверном сегменте – о своих планах по выходу на рынки мобильных и тем более настольных процессоров, давно поделенных между этими компаниями, новый стартап пока не сообщает.

Сроки релиза Phoenix представители Nuvia тоже держат в тайне. Также неизвестны ни его спецификации, ни степень готовности, ни используемая в нем архитектура. По словам основателей компании, они намерены создать мощный чип серверного уровня, выделяющийся минимальным энергопотреблением, хорошей степенью защиты (вероятно, это намек на изобилие уязвимостей в современных чипах Intel) и высокой производительностью.

Актуальное состояние рынка процессоров

По данным ресурса Tom’s Hardware, рынок процессоров, за исключением чипов с ARM-архитектурой для смартфонов и планшетов, по итогам II квартала 2019 г. был полностью поделен между AMD и Intel. Intel, несмотря на свое отставание в технологическом плане, завышение стоимости продукции и чрезмерно медленный переход на 10-нанометровый техпроцесс, продолжает удерживать лидерство.

Так, в сегменте чипов для настольных ПК, где Nuvia пока не планирует появляться, доля Intel составляет 82,9%, тогда как AMD удерживает оставшиеся 17,1%. В сфере процессоров для ноутбуков доля AMD достигла 14,1%, тогда как на 85,9% чипов такого рода стоит маркировка Intel. Наконец, в серверном сегменте, где и собирается развернуться стартап бывших сотрудников Apple, у AMD есть 3,4-процентная доля.

Другими словами, наибольшую угрозу для Nuvia, с учетом своей 96,4-процентной доли рынка серверных процессоров, представляет компания Intel. Отметим, что если за плечами основателей Nuvia годы разработок мобильных чипов, то опыт AMD и Intel исчисляется десятилетиями – компании были основаны в 1969 и 1968 гг. соответственно.

История повторяется

AMD и Intel не всегда были основными игроками на рынке процессоров. В конце XX века и в самом начале XXI века конкуренцию им составляла компания Via Technologies, основанная в 1987 г.

Via выпускала как собственные процессоры, так и чипсеты для решений Intel и AMD, чем вызывала недовольство этих компаний. Intel шла на любые ухищрения в стремлении уничтожить конкурента, и нередко прибегала к помощи судебной власти. Так, в конце сентября 2001 г. Intel подала иск о нарушении патентных прав против Via Technologies. Intel добивалась вытеснения с рынка нового чипсета Via для Pentium 4. Реакция Via последовала быстро – компания выступила с ответным иском, заявив, что 845 чипсет Intel под процессор P4 нарушает ее права на интеллектуальную собственность.

По состоянию на ноябрь 2019 г. компания Via по-прежнему существует, но на полноценную конкуренцию с AMD и Intel больше не покушается. Тем не менее, она все еще производит х86-совместимые процессоры, но теперь в составе совместного предприятия Zhaoxin, образованного ею в 2013 г. совместно с властями Шанхая (Китай).

Via была основана в Калифорнии (США), но позже ее штаб-квартира была перенесена в Тайбэй (Тайвань). Создание СП Zhaoxin, которое в настоящее время выпускает процессоры преимущественно китайского рынка, стало попыткой властей КНР снизить зависимость от иностранных технологий, в частности, американских комплектующих (Intel и AMD базируются в США).