Варяги продали последние акции «Билайна» и заработали $700 млн

Telenor продал последние акции Veon

Норвежская Telenor продала последние остававшиеся у нее 157 млн акций группы Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн»). Об этом говорится в сообщении норвежской компании, размещенном на фондовой бирже Осло. Данный пакет эквивалентен 9% от общего числа акций Veon.

Акции были проданы за общую сумму $362 млн, цена одной акции составила $2,3. Организатором продажи была компания Citi. Данной сделки Telenor полностью завершил из капитала Veon.

Как Telenor воевал с «Алфа-групп»

Telenor стал крупным акционером «Вымпелкома» еще в 1998 г. Позднее в число крупных оператора вошла также «Альфа-групп». При этом «Альфа-групп» и Telenor были совладельцами украинского оператора «Киевстара».

Telenor полностью избавился от акций «Билайна»

«Альфа-групп» выступала за объединение «Вымпелкома» и «Киевстара». Это было невыгодно Telenor, так как в «Киевстаре», в отличие от «Вымпелкома», у норвежской компании был контрольный пакет. Это, в свою очередь, позволяло Telenor консолидировать финансовые результаты «Киевстара».

Тогда «Вымпелком» без согласия Telenor вышел на украинский рынок, приобретя небольшого местного оператора «Украинские радиосистемы». Это породило конфликт между «Альфа-групп» и Telenor. Норвежцы попытались увеличить свою долю в «Вымпелкоме», но Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не предоставила необходимого одобрения.

В 2008 г. партнеры нашли общий язык и договорились о поглощении «Вымпелкомом» другого общего актива — оператора фиксированной связи Golden Telecom, совладельцами которого также были Telenor и «Альфа-групп». Сумма сделки составила $4,4 млрд.

Второй конфликт между Telenor и «Альфа-групп»

В 2009 г. конфликт между сторонами окончательно завершился: «Вымпелком» и «Киевстар» объединились в новую структуру — Vimpelcom со штаб-квартирой в Голландии. Правда, в 2011 г. противоречия между партнерами вновь обострились.

Vimpelcom поглотил активы египетского миллиардера Нагиба Савириса — итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni и холдинг Orascom Telecom. Telenor был против данной сделки и попытался увеличить свою долю в Vimpelcom.

ФАС снова выступила против Telenor и попыталась через суд отстранить Vimpelcom от управления российским «Вымпелкомом». В итоге Telenor признал свое поражение в борьбе с «Альфа-групп» (сейчас его телекоммуникационные активы переведены в новую структуру — LetterOne).

Как Telenor распродавал акции Veon

В 2015 г. Telenor принял решение о распродаже своей доли в Vimpelcom. На тот момент норвежцы владели 33% от общего числа обыкновенных акций оператора и 43% от общего числа голосующих акций. Такое распределение было связано с тем, что Telenor принадлежало 400 млн привилегированных акций (префов) Vimpelcom (14% от общего числа), которые не имели права на получение дивидендов, но обладали голосующих правами.

До апреля 2016 г. Telenor должен был конвертировать префы Vimpelcom в обыкновенные акции, заплатив за это их рыночную цену. Норвежцы этого не сделали, и принадлежащие им префы сгорели. После этого, в сентябре 2016 г., Telenor продал на открытом рынке 8% акций Vimpelcom за $496 млн.

Тогда же Telenor разместил в Европе трехлетний облигационный заем объемом $1 млрд с возможностью конвертировать данные облигации в акции Vimpelcom из пакета, принадлежащего норвежской компании. Всего в обмен на весь облигационный заем Telenor должен был конвертировать 204 млн акций Vimpelcom (11,6% от общего числа).

В 2017 г. Telenor продолжил распродажу акций Vimpelcom, который к тому моменту был переименован в Veon. В апреле того года было продано 4% акций за $259 млн, в сентябре — еще 5,1% акций за $365 млн. После всех этих сделок доля Telenor сократилась до 14,6%.

Почему владельцы облигаций Telenor не захотели конвертировать их в акции Veon

Telenor ожидал, что оставшейся пакет акций будет конвертироваться в ранее выпущенные компанией облигации. Конвертация была возможна в течение всего срока действия займа, то есть до сентября 2019 г.

Однако желающих конвертировать облигации в акции не нашлось. В 2016 г. по условиям облигационного займа владельцы облигаций могли их конвертировать в акции, исходя из 40% от цены, по которой норвежская компания разместила тогда акции Vimpelcom. То есть одна акция в рамках конвертация была оценена в $4,1, и владелец одной облигации мог получить 40,8 тыс. акций Vimpelcom.

Но акции Veon с ноября 2017 г. торговались на американской бирже Nasdaq по цене ниже $4, что делало бессмысленной конвертацию облигаций Telenor в акции Veon. В том числе весь 2019 г. акции торговались в коридоре $2-3,1.

В результате Telenor был вынужден перейти к продаже акций Veon на открытом рынке. В марте было продано 5,7% от общего числа акций за общую сумму $216 млн.

Таким образом, всего с 2016 г. Telenor продал акций Veon на общую сумму $1,7 млрд. Но из этой суммы $1 млрд (без учета процентов) придется отдать покупателям вышеупомянутого облигационного займа. То есть прибыль Telenor от продажи акций Veon составила $700 млн.