Производитель отечественных серверов и СХД купил разработчика облачной платформы

Российская Yadro выкупила 70% компании Digital Energy — разработчика облачной платформы, чтобы использовать его технологии во втором поколении своих программно-аппаратных комплексов. При этом Digital Energy продолжит развивать свою платформу. Yadro надеется за счет купленной команды усилить свой инженерный коллектив.



Приобретение Yadro

Отечественная компания Yadro выкупила 70% российского разработчика средств автоматизации развертывания и управления гетерогенными динамическими облачными средами Digital Energy. Приобретение было сделано для того, чтобы усилить инженерный коллектив Yadro командой разработчика, сообщила компания. До этого Yadro с этой же целью приобрела пакет акций российского разработчика микропроцессорных ядер Syntacore.

Сейчас в центрах исследований и разработок Yadro работает около 250 инженеров, к которым и присоединятся новые команды. Yadro наращивает технологическую экспертизу и инженерный потенциал потому, что считает это ключевым для своей продуктовой стратегии. К моменту публикации настоящего материала компания не смогла прокомментировать CNews сделку.

Сведения о покупке нашли отражение в ЕГРЮЛ 22 ноября 2019 г.



Как будут использоваться продукты Digital Energy

На базе технологий Digital Energy будет создано следующее поколение программно-аппаратных комплексов Yadro, предназначенных для построения частных динамических облачных сред с расширенной функциональностью. Как сообщает Yadro, она много инвестирует в продукты, оптимизированные для построения облачной инфраструктуры. Первым поколением ее программно-аппаратных комплексов пользуются «крупнейшие в стране» провайдеры облачных сервисов, отмечает компания.

По словам директора по технологиям Yadro Артема Икоева, продукты Yadro RackScale популярны в своей нише, поскольку производитель справился с задачами масштабирования больших облачных инфраструктур, интегрировав с ними свои технологические и производственные процессы. «Мы, в том числе впервые на отечественном рынке, смогли предложить модель предоставления емкости по требованию с неснижаемым запасом, доступным для запуска в продуктивную среду в течение минут», — отметил он.

Облачная платформа

Digital Energy по-прежнему будет заниматься развитием собственной облачной платформы. Она ориентирована на корпоративные команды разработки и дает возможность гибкой «оркестрации» сложных динамических сред, поясняет компания. По словам директора по технологиям Digital Energy Сергея Шубина, платформа для devops-разработчиков успешно эксплуатируется командами внутренней разработки ряда корпоративных заказчиков. Деньги Yadro пойдут на усиление команд разработки новой функциональности.

Компания Yadro занялась усилением инженерного коллектива

Платформа Digital Energy дает возможность построить масштабируемую инфраструктуру, в которой могут обрабатываться контейнеры, большие архивы, виртуальные машины, приложения для Windows и Linux, механизмы блокчейн, аналитика и искусственный интеллект. Код платформы полностью открыт. В нее интегрированы популярные свободные компоненты, но есть и лицензия с коммерческой поддержкой от Digital Energy.

Чем занимается Yadro

Основанная в 2014 г. компания Yadro занимается разработкой и производством вычислительных систем и систем хранения данных. В 2017 г. она объявила о коммерческой доступности первых поколений собственных продуктов — сервера Vesnin и системы хранения данных Tatlin, на данный момент эксплуатирующихся в инфраструктуре ряда крупных российских компаний. Центры разработки компании находятся в Москве и Санкт-Петербурге.

Появившись как дочерняя структура «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), в начале 2019 г. компания перешла под управление «ИКС холдинга» предпринимателя Антона Черепенникова. Холдинг на тот момент был только что создан — ООО «ИКС холдинг» было зарегистрировано 6 декабря 2018 г. Основными направлениями деятельности организации были заявлены инвестиции, а также управление и консолидация на рынке телеком-медиа и технологий. Под его управление планировалось перевести 23 актива с общим числом сотрудников более 6,5 тыс. человек.

В апреле 2019 г. Yadro представила финансовые итоги 2018 г., впервые раскрыв данные по обороту и продуктовым планам. Выручка компании за отчетный период составила 7,77 млрд руб.