На рынке ПК начинается многолетний обвал

Рынок ПК накануне ледникового периода

Согласно данным ежеквартального трекера мирового рынка персональных компьютеров исследовательской компании IDC (Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker – мониторинг профильной статистики в более чем 90 странах мира), итоги III квартала 2019 г. оказались несколько лучше предыдущих прогнозов.

Кроме того, теперь в IDC предсказывают более оптимистичные итоги за весь год: общий объем мировых продаж по итогам 2019 г. ожидается на уровне 407,7 млн единиц, что на 0,5% больше, чем за весь 2018 г.

Тем не менее, в долгосрочной перспективе прогнозы развития мирового рынка ПК остаются негативными: в 2023 г. рынок рухнет до 366,7 млн единиц, при этом совокупные среднегодовые темпы снижения за период 2019-2023 гг. составят 2,6%.

По мнению аналитиков IDC, обвал рынка вызовет ряд негативных факторов. Прежде всего, речь об окончании цикла обновления корпоративных систем с решений под Windows 7 на аппаратную платформу уровня Windows 10. Помимо этого, негативный тренд также будет удерживаться по причине экономической неопределенности из-за тарифных войн, а также продолжающегося дефицита новейших процессоров Intel.

«Предстоящее завершение поддержки Windows 7 стало благом для отрасли, обеспечив модернизацию коммерческого оборудования в глобальном масштабе на весь 2019 год. Тем не менее, 2020 год будет непростым, поскольку пик закупок аппаратного обеспечения по причине замены ОС почти пройден, а предстоящие тарифные противостояния в сочетании с ожидаемой нехваткой чипов могут вызвать сокращение новых поставок на 7%», - сказал Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani), менеджер по исследованиям IDC.

Схожий прогноз по развитию глобального рынка ПК на 2020 г. осенью озвучили аналитики Gartner: по их мнению, сокращение в этом секторе ожидается в пределах 3,9%. Причины стагнации рынка – те же, плюс слишком высокие цены на апгрейд бытовых ПК под специфические потребительские задачи – таких как, например, игры.

Где-то убудет, где-то прибудет

Несмотря на общий негативный тренд на ближайшие четыре года, глобальная индустрия производства персональных ПК будет развиваться неравномерно, при этом в некоторых секторах аналитики IDC предвещают определенное оживление.

Позитивные сдвиги в продажах ожидаются, главным образом, среди современных категорий форм-факторов ПК – таких как «два в одном», а также тонкие и легкие ноутбуки.

Разновидность Поставки, 2019 Доля рынка, 2019 Поставки, 2023 Доля рынка, 2023 Среднегодовой прирост, 2019-2023 Два в одном 50,5 млн 12,4% 72,4 млн 19,7% 9,4% Настольные ПК и рабочие станции 93,8 млн 23,0% 76,5 млн 20,9% -5,0% Ноутбуки и мобильные рабочие станции 74,9 млн 18,4% 50,3 млн 13,7% -9,5% Планшеты 107,0 млн 26,3% 67,3 млн 18,3% -11,0% Ультратонкие ПК 81,4 млн 20,0% 100,3 млн 27,3% 5,3% Total 407,7 млн 100,0% 366,7 млн 100,0% -2,6%

Источник: IDC

«Миграция потребителей с каждым жизненным циклом продуктов в направлении более высоких ценовых сегментов обретет решающее значение для долгосрочного развития индустрии персональных систем. С учетом нарастающей миграции вычислительных ресурсов в облако и распространения этих ресурсов на все большем числе устройств, вещей и датчиков, существенное расширение рынка ПК и планшетов в долгосрочной перспективе является маловероятным. Таким образом, компенсировать замедление развития «зрелых» категорий можно лишь ростом средних розничных цен», – сказал Линн Хуанг (Linn Huang), вице-президент IDC по исследованиям.

По мнению аналитиков IDC, несмотря на общее снижение продаж традиционных настольных ПК и ноутбуков, некоторые категории в этих форм-факторах все же смогут показать определенный рост – например, игровые ПК и системы для профессионалов.

Прогноз IDC по развитию рынка ПК на ближайшие четыре года

К категории «Традиционные ПК» аналитики IDC относят десктопы, ноутбуки и рабочие станции; в категорию «Два в одном» (2-in-1) включают как конвертируемые ПК – то есть, ноутбуки с клавиатурой и дисплеем, способные работать в режиме ноутбука или планшета, так и «обычные» планшеты со съемной клавиатурой.



На рынке традиционных планшетов аналитики IDC также ожидают последовательный спад на фоне роста жизненного цикла таких устройств. Также ожидается, что крупные производители планшетов – такие как Apple, Samsung и Huawei, продолжат постепенный отход от традиционного форм-фактора планшета с опциональной клавиатурой в сторону конвертируемых планшетов.

Еще один сектор, где аналитики IDC ожидают рост спроса – это персональные системы с интегрированным модемом сотовой связи. Подъем спроса на ноутбуки и конвертируемые планшеты обеспечит тесное сотрудничество телеком-провайдеров с такими компаниями как Intel, MediaTek и Qualcomm. Ожидается, что итогом этого сотрудничества в краткосрочной перспективе станет появление многочисленных устройств с интегрированной поддержкой сетей 4G, и в долгосрочной перспективе – появление «постоянно включенных» устройств под сети 5G.