Бывшую руководительницу «Кассир.ру» отправили в тюрьму за кражу миллионов у основателя сервиса

Суд приговорил бывшую руководительницу «Кассир.ру» к двум с половиной годам колонии за кражу средств с банковской карты основателя сервиса Евгения Финкельштейна. Суд полагает, что она взяла у Финкельштейна его карту под предлогом помощи с активацией и настроила автоматический перевод денег на свои счета. Менее чем за год таким образом со счета Финкельштейна было выведено более 10 млн руб.



Решение суда

Бывший руководитель билетного оператора «Кассир.ру» Юлия Юсина приговорена к двум с половиной годам колонии за кражу более 10 млн руб. у основателя сервиса Евгения Финкельштейна. Об этом написала «Фонтанка» со ссылкой на сообщение объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Кроме того, Юсина должна будет вернуть Финкельштейну похищенные средства. Решение было принято Калининским районным судом.

Приговор был вынесен по итогам шестилетнего судебного разбирательства. Адвокат Юсиной Ася Борзова сообщила, что, по ее мнению, в деле нет доказательств, и что защита собирается обжаловать приговор. Юсина была взята под стражу после оглашения вердикта в зале суда. Отбывать срок ей предстоит в колонии общего режима.

Суть дела

В начале 2010-х гг. Юсина, которая в свое время была руководителем «Кассир.ру», находилась с Финкельштейном в чрезвычайно доверительных отношениях. В декабре 2011 г. она заняла пост гендиректора ООО «Арс Легис», которое входило в состав корпорации PMI. Корпорация была основана Финкельштейном, он же был единственным участником ООО.

В 2012 г. Юсина предложила Финкельштейну помочь активировать его банковскую карту. Он на время отдал ей карту и сообщил PIN-код. Воспользовавшись этим, Юсина настроила на его телефоне автоматический перевод денег на свой номер, полагает суд. Владельцу карты она соврала, сказав, что Сбербанк не рассылает SMS-оповещения.

Суд приговорил Юлию Юсину к двум с половиной годам колонии общего режима

Благодаря этой схеме в период с 17 декабря 2012 г. по 2 октября 2013 г. на счета Юсиной с карты Финкельштейна было переведено 10,93 млн руб. Когда отношения с Финкельштейном испортились, Юсина ушла работать в конкурирующую компанию «Матрешка Концертс».

Сама Юсина свою вину отрицает. Она сообщила суду, что в компании использовалась «серая» бухгалтерия, из-за чего сотрудники получали зарплату двумя частями: часть официально, часть на руки. Например, сама Юсина реально получала в месяц 400 тыс. руб., а официально — всего 150 тыс. руб. Подсудимая утверждала, что Финкельштейн об этой ситуации знал, и деньги с его карты она снимала для нужд фирмы. Свидетели с ее версией не согласились.

Чем занимается Финкельштейн

Финкельштейн родился в 1970 г. в Фергане, на территории нынешнего Узбекистана. Закончив школу, отправился в Нидерланды, где работал в сфере трансграничной торговли водкой, мясом и другими продовольственными товарами.

В начале 1990-х гг. Финкельштейн открыл в Санкт-Петербурге музыкальный клуб «Планетарий», где проходили концерты таких популярных коллективов как Scooter и U-96, выступал диджей Роберт Майлз (Robert Miles). В 1998 г. Финкельштейн основал компанию «Планета Плюс», которая занималась промоушеном. Она организовала в Санкт-Петербурге гастроли таких групп как Depeche Mode, Garbage, Scorpions, Deep Purple и Duran Duran, а также певиц Уитни Хьюстон (Whitney Houston) и Sher.

В 2002 г. была сформирована корпорация «Петербургская музыкальная индустрия» (PMI), президентом которой стал Финкельштейн. Сейчас в корпорацию входят промоутерская компания PMI Show, билетный оператор «Кассир.ру», компания «PMI-Девелопмент» и «Институт красоты на Гороховой».

По итогам 2018 г. оборот «Кассир.ру», по собственным данным компании, превысил 11 млрд руб. В июле 2018 г. долю в сервисе приобрела головная компания Тинькофф банка TCS Group. Данная покупка отражает рост технологических компаний к билетным операторам — до этого, например, МТС приобрела сервисы Ticketland и Ponominalu.ru. Как сообщал «Коммерсант», по состоянию на сентябрь 2019 г. у «Кассир.ру» было 300 физических точек продаж, но сервис намерен сократить их количество.