Как Intel проиграла AMD все, что смогла

Как Intel проиграла AMD все, что смогла3804
Intel не справляется с натиском AMD, захватывающей все большую долю рынка процессоров. Менее чем за три года AMD сумела перейти с 12- на 7-нанометровый техпроцесс, тогда как Intel застряла на 10 нанометрах. Intel начала уступать ей в сегментах процессоров для настольных ПК и рабочих станций, но пока удерживает позиции в сфере чипов для ноутбуков.
AMD наращивает мощь
Компания Intel продолжает сдавать позиции своему главному конкуренту, компании AMD, практически во всех сегментах рынка процессоров. AMD усиливает натиск, и в настоящее время Intel практически нечего противопоставить ей с точки зрения производительности и стоимости.
Ресурс Engadget опубликовал разгромную статью с анализом провалов Intel, ставших следствием неправильной ценовой политики и слишком низких темпов разработки и внедрения инноваций в сравнении с AMD.
Триумф AMD подчеркивает и тот факт, что в рейтинге топ-10 самых популярных процессоров в мире, составленном крупным интернет-магазином Amazon на основе предпочтений своих покупателей, подавляющее большинство позиций заняты чипами AMD. К примеру, в Великобритании и Германии AMD удерживает шесть мест из десяти – это указывает на то, что те, кто предпочитает собирать ПК самостоятельно, не доверяя готовым сборкам, чаще выбирают чипы Ryzen вместо процессоров линейки Core.
Intel постепенно уступает AMD, не справляясь ни с необходимыми объемами производства своих процессоров (она даже обратилась к Samsung за помощью в этом вопросе), ни с переходом на современные техпроцессы. Большинство чипов Intel по-прежнему 14-нанометровые, несмотря на дебют 10-нанометровой серии Ice Lake в августе 2019 г., тогда как AMD давно освоила 7 нанометров.
Блицкриг AMD
Проблемы у Intel начались в I квартале 2017 г., когда AMD выпустила свою 14-нанометровую архитектуру Zen первого поколения, приступив к активному захвату рынка путем выпуска доступных процессоров, не уступающих по своим возможностям продукции Intel. К примеру, на тот момент Intel i7-6900 с восемью ядрами на борту стоил в пределах $1100, и AMD в марте 2017 г. ответила выпуском Ryzen 7 1800X за $500. Немного позже, в августе 2017 г., состоялся релиз топового Threadripper 1950X с 16 ядрами за $1000. У Intel к тому моменту был готов Core i9-7980XE с 18 ядрами, превосходивший детище AMD по производительности, но при небольшой разнице в возможностях он оценивался в $2000.
Следующей целью, пишет Engadget, AMD стал сегмент процессоров для рабочих станций. Выпустив в апреле 2018 г. архитектуру Zen+ на 12 нанометрах, она разработала на ее основе 32-ядерный Threadripper 2990X за $1800, который практически ни в чем не уступал топовому на тот момент Intel Xeon W-3175X за $3000.
Несколько месяцев спустя Intel выпустила i9-9980XE за $2000, на что AMD ответила 16-ядерным Ryzen 9 3950X, попросив за него $750. Он превосходил своего конкурента по тактовым частотам и общей производительности, но стоил при этом практически втрое дешевле. Intel парировала выпуском оцененного в $1000 Core i9-10980XE с 18 вычислительными ядрами, но этого по-прежнему было недостаточно – у AMD были заготовлены соперники и для него, более дорогие, но и более мощные. Ими стали 24- и 32-ядерные Threadripper 3960X и 3970X за $1400 и $2000 соответственно.
В июле 2019 г. состоялся официальный запуск 7-нанометровой архитектуры Zen 2, хотя первые процессоры на ее основе AMD продемонстрировала еще раньше, в самом начале 2019 г. Итого, AMD потребовалось всего 2,5 года, чтобы не на шутку напугать Intel, заставив ее идти на радикальные меры, в том числе и на резкое снижение стоимости своих старых процессоров.
Intel не сдается
Intel уступила несколько сегментов рынков AMD, будучи не в состоянии предложить конкурентоспособное в плане стоимости решение, но она по-прежнему остается лидером в области игровых компьютеров. К примеру, i9-9900K и i9-9900KS обгоняют по своим возможностям в видеоиграх Ryzen 9 3950X.
Ноутбуки класса Hi-End, в том числе и геймерские, в подавляющем большинстве базируются на процессорах Intel, и тут AMD проигрывает не только ей, но и Nvidia – производителю графических чипов. Выпускающие ноутбуки вендоры чаще отдают предпочтение GeForce, нежели Radeon.
В целом, AMD пока не удается укрепить свои позиции на рынке ноутбуков – если десктопы для домашнего использования и стационарные рабочие станции все чаще собираются на Ryzen, то в мобильных ПК господствуют Intel Core восьмого, девятого и десятого поколений. Причина проста – мобильные чипы AMD пока что имеют более низкую производительность в сравнении с продукцией Intel, и они, в отличие от большинства мобильных Core, часто не содержат интегрированную графику.
В итоге, по состоянию на 29 ноября 2019 г. Intel пока сдерживает натиск AMD в сегменте ноутбуков, но все может измениться в 2020 г. Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) в начале ноября 2019 г. пообещала, что запуск Ryzen на базе архитектуры Zen 3 (техпроцесс 7nm+) состоится в 2020 г., пока без точной даты. К тому же, до 2022 г. AMD запустит Zen 4, на момент публикации материала находившуюся в стадии активной разработки.
Что будет дальше
AMD ведет разработку новых процессоров, оптимально подходящих для геймерских ПК и ноутбуков. Intel, тем не менее, еще может не допустить своего провала и в этом сегменте – если она успеет выпустить игровые чипы на 10 нанометрах до того, как AMD представит свои новинки, то она сумеет сохранить лидерство, поскольку 10-нанометровые Core, по заявлениям самой Intel, будут быстрее конкурентов из стана Ryzen на 10% при меньшем потреблении энергии.
Но сделать это ей нужно до того, как AMD официально запустит Zen 3. С учетом того, что разработка 10-нанометрового техпроцесса растянулась у Intel на долгих четыре года, она может и не успеть. Между тем, Лиза Су пообещала, что Zen 3 обеспечит 15-процентный скачок производительности в сравнении с Zen 2 при одновременном «существенном» снижении энергопотребления. Это может открыть AMD дорогу в сегмент высокопроизводительных игровых ноутбуков.
Непрекращающаяся борьба
Но все же, несмотря на все усилия AMD, Intel продолжает удерживать лидирующие позиции. 2,5 лет недостаточно, чтобы потеснить ее с первого места, которое она удерживала более 10 лет.
По данным аналитической компании Mercury Research, в III квартале 2019 г. в сегменте настольных процессоров доля AMD достигла 18% - за год прирост составил 5%, даже несмотря на то, что компания испытывала ряд технических трудностей при производстве процессоров Ryzen 3000 серии.
Серверный рынок принадлежит AMD на 4,3% против 2,74% год назад. Аналитики Mercury Research высказали предположение, что к концу 2020 г. доля AMD в этом сегменте превысит 10%. В сфере мобильных процессоров AMD тоже пока на втором месте с результатом 14,7%.