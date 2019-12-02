12 ошибок в работе с электронными таблицами, повлекших катастрофические убытки

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Составлен рейтинг крупнейших ошибок при работе с электронными таблицами, из-за которых компании понесли гигантские потери. В список вошли как финансовые организации, так и частные предприятия из самых разных сфер, а также два учебных заведения и одно шпионское агентство.



От ошибок никто не застрахован

Опубликован перечень ошибок в современных электронных таблицах, нанесших наибольший ущерб организациям, которым они принадлежали. По данным компании Oracle, составившей этот рейтинг, многомиллионные потери могут стать причиной одной-единственной ошибки, допущенной в многостраничном документе – даже отсутствие всего лишь одного «минуса» или лишний ноль могут повлечь очень серьезные последствия, как для бизнеса, так и для «автора» ошибки.

Допустить промах в составлении таблицы может каждый, вне зависимости от версии программного обеспечения, в котором работает специалист, и от сферы деятельности его компании. В рейтинге Oracle присутствуют как финансовые организации, так и учебные заведения, и даже разведывательное ведомство, одно из крупнейших в мире.

Fidelity. «Минус» меняет все

Ошибки в таблицах допускают и предприятия, имеющие прямое отношение к финансам. К примеру, основанному в 2008 г. фонду Fidelity пришлось отменить распределение годовых дивидендов по $4,32 на акцию.

Неправильные подсчеты, вызванные всего лишь одной ошибочной переменой, могут привести к лавине финансовых проблем

Источником проблемы стал налоговый бухгалтер, который попросту не поставил в таблице один «минус» перед суммой чистых потерь в размере $1,3 млрд. Из-за этого убытки были записаны как прибыль, что повлекло за собой фиктивный рост дивидендов.

Barclays Capital. О важности удаления лишних данных

Неграмотное редактирование электронных таблиц стало причиной крупных убытков банка Barclays Capital (сумма засекречена). Банк непредумышленно приобрел часть активов обанкротившейся компании Lehman Brothers, в том числе 179 ее контрактов.

Случилось это потому, что в электронной таблице, содержащей информацию о нежелательных контрактах, часть ячеек были скрыты, а не удалены. При конвертации документа в формат PDF эти ячейки вновь стали видны.

Fannie Mae. Ошибка, заложенная изначально

Неприятный случай с использованием электронных таблиц произошел и в американском ипотечном агентстве Fannie Mae. В начале XXI века финансовые специалисты компании работали с содержащей ошибку таблицей, что привело к искажению итогового результата на $1,136 млрд. Ошибка отразилась на финансовом отчете компании за III квартал 2003 г.

JP Morgan. Дело «Лондонского кита»

Но самую крупную ошибку допустил трейдер Бруно Иксил (Bruno Ixil), известный как «Лондонский кит» и работающий на JP Morgan. В 2012 г. его деятельность обошлась компании в $6,5 млрд – он допустил ряд фатальных ошибок вследствие непроверенного копирования большого количества ячеек и ошибок в уравнениях для моделирования риска.

MI5. Как шпионы следили не за теми

В списке Oracle нашлось место для британской разведки MI5, основанной в 1909 г. В 2010 г. из-за всего лишь одной ошибки форматирования в электронной таблице специалистам ведомства пришлось анализировать разговоры только по тем номерам, что оканчивались на 000, вместо конкретных трех цифр.

Как именно такая ошибка повлияла на работу разведки, не сообщается, но, вероятно, специалисты MI5 тратили время на прослушивание совершенно не тех разговоров, какие требовалось. Не исключено, что это повлекло потерю, помимо времени, еще важных для ведомства сведений.

Eastman Kodak. О важности правильных пенсионных расчетов

Компания Eastman Kodak, известный производитель фототехники, дважды публиковала квартальные отчеты с ошибочными сведениями – в один она позже внесла исправления на $2 млн, а во второй – на $13. Причиной стала ошибка в таблице, в которой велись расчеты льготы и пособия для сотрудников, выходящих на пенсию. Два квартала подряд компания рассчитывала показатель всего лишь для одного сотрудника.

Олимпийские игры и несуществующие билеты

От ошибки не застрахованы и организаторы событий мирового масштаба. Так, во время проведения в 2012 г. Олимпийских игр в Лондоне на соревнования по синхронному плаванию было продано 20 тыс. билетов вместо 10 тыс., половина из которых оказалась недействительными – они относились к местам, которых не было на трибуне.

Причиной стало то, что один из сотрудников Лондонского олимпийского комитета ввел в электронной таблице «20 тыс.» вместо «10 тыс.». Как итог – комитету пришлось за свой счет оплатить присутствие на основных выступлениях всем тем, кто купил билеты на несуществующие места.

Университет Толедо. Меньше студентов – меньше прибыли

Американские университет Толедо узнал, сколько может стоить всего лишь одна опечатка в электронной таблице. В документе, в котором фиксировалось количество абитуриентов, напрямую влиявшее на прибыль вуза, была допущена незначительная ошибка.

В результате бюджет учебного заведения оказался на $2,4 млн меньше запланированной суммы. Ошибку обнаружили после подсчета руководством этого бюджета – примерно в тот же период оно столкнулось сокращением финансирования вуза по решению правительства США, так что университет, фактически, испытал двойной удар по своему благосостоянию.

Гарвард. Фатальная ошибка в отчете мировой важности

Ошибки в электронных таблицах допускают и профессоры Гарварда – университета, в котором учился сам Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), основатель Facebook. В отчете профессоров Кеннета Рогоффа (Kenneth Rogoff) и Кармен Рейнхарт (Carmen Reinhart) под названием «Экономический рост в период задолженности», согласно которому при достижении размера госдолга в 90% ВНП происходит падение экономики на 0,1%, использовалась электронная таблица с формулой нахождения среднего значения.

Таблица из отчета Рейнхарт-Рогоффа

В итоговом варианте формулы не учитывались показатели ряда стран из тех, что фигурировали в отчете – как следствие, выводы, сделанные в нем, оказались неверными. По факту, при размере госдолга в 90% наблюдается экономический рост на уровне 2,2%.

Проблемы компаний TransAlta, Red Envelope и Emerson

В рейтинге Oracle упоминаются еще три организации из совершенно разных сфер. К примеру, канадский производитель электроэнергии TransAlta из-за ошибки таблице потерял $24 млн на заключении ряда контрактов по более высокой цене, чем планировалось изначально.

В списке отмечена и компания Red Envelope, финансовый директор которой оставил свой пост на фоне ужасных показателей ее квартальной деятельности. Однако проблем у компании на самом деле не было – при составлении таблицы с отчетностью в одну из ее ячеек было внесено ошибочное значение, и в результате итоговые показатели оказались сильно ниже прогнозируемых.

Последней в рейтинге значится строительная компания Emerson. При расчете общей стоимости тендера она не учла $3,7 – специалисты компании не включили в формулу расчета этой общей стоимости всего лишь одну ячейку, в которой, тем не менее, указывался важный для расчетов параметр.