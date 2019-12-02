EPAM поразила директора ИТ-компании и купила ее за $17 млн

9173

EPAM потратил $17 млн на покупку немецкой ИТ-компании Test IO. Приобретенная компания разрабатывает SaaS-платформу для краудтестинга приложения.

За сколько EPAM купил немецкую Test IO

Американский офшорный разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM Systems раскрыл подробности приробретения немецкой ИТ-компании Test IO. Согласно квартальному отчету покупателя, за 100% акций Test IO было заплачено $17,3 млн.

Test IO создала SaaS-платформу (Software as a Service, ПО как услуга) для краудтестинга. Платформа позволяет разработчикам ПО тестировать свои продукты с привлечением широкого круга лиц в режиме онлайн. Утверждается, что указанная платформа может сократить расходы на тестирование ПО на 80% и время тестирования - на 50% и более процентов.

Головной офис Test IO расположен в Берлине. Также у компании есть офис в Калифорнии. За девять месяцев 2019 г. выручка компании составила $2,6 млн.

Основатель и глава EPAM Аркадий Добкин

Основателями компании являются Томми Грюдерич (Tommy Gruderich) и Ян Швензен (Jan Schwenzien), которые продолжают в ней работать. Ранними инвесторами выступали Фредерик Флек (Frederik Fleck), Карстен Лебтиг (Carsten Lebtig) и фонд Turn/River Capital.

Как руководители EPAM поразили гендиректора Test IO

Как рассказывал в своем блоге гендиректор Test IO Филип Соффер (Philip Soffer), при первом знакомстве с EPAM его поразило, что руководители этой компании - гендиректор и основатель Аркадий Добкин и глава отдела разработки Виктор Дворкин, будучи владельцами бизнеса стоимостью $11 млрд потратили несколько часов на общение с ним.

В целом приобретение со стороны EPAM видится Софферу крайне положительным. У EPAM есть много полезных элементов в корпоративной структуре. При этом у руководителей EPAM есть план, как после поглощения Test IO можно будет использовать возможности большого числа талантливых людей по всему миру для решения сложных задач клиентов обоих компаний.

Кого и за сколько покупал EPAM

EPAM провела IPO (первичной размещение акций) на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2012 г. После этого компания активно приобретает различные ИТ-предприятия по всему миру.

Самой крупной сделкой для EPAM стало состоявшееся в 2018 г. приобретение американской компанией Continium, занимающейся инновационным дизайном ПО. Сумма сделки составила $52,5 млн.

До этого самой крупной сделкой EPAM было состоявшееся в 2015 г. приобретение американо-индийского разработчика ПО для тестирования программных продуктов Alliance Global Services за $51,3 млн.

В 2014 г. за $45,5 млн была приобретена американская компания GGA Software, занимающаяся разработкой приложений, баз данных, математическим моделирование и ИТ-поддержкой медицинских компаний.

В том же году за $36,8 млн была куплена гонконгская компания Joint Technology Development, специализирующаяся на цифровых стратегиях и разработке продуктов на основе пользовательского опыта.

В 2018 г. EPAM приобрел британское агентство по цифровой трансформации TH_NK за $35,2 млн. В 2012 г. был приобретен американский разработчик цифровых стратегий Empathy Lab за $34 млн. В 2015 г. был куплен за $26,7 млн еще один разработчик цифровых стратегий - американская NavigationArts.